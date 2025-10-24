TME 2025 วันแรกคึกคัก แบรนด์ขนมือถือลดส่งท้ายปี

เอ็ม วิชั่น (MVP) เผยผู้เข้าร่วมงาน Thailand Mobile Expo 2025 มหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ วันแรกคึกคักที่สุดตั้งแต่จัดงานมา พบผู้บริโภคให้ความสนใจเปลี่ยนมือถือใหม่ พร้อมรวมดีลสมาร์ทโฟนคุ้มค่ามาไว้ในงาน โดยงานจะจัดขึ้นระหว่าง 23-26 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ผู้จัดงาน Thailand Mobile Expo 2025 กล่าวว่า จุดเด่นสำคัญที่ทำให้งาน Thailand Mobile Expo เป็นที่รอคอยของประชาชนทั่วไปคือ การรวมตัวของสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ล่าสุดจากทุกแบรนด์ชั้นนำ ไม่ว่าจะเป็น Samsung, Apple, HONOR, HUAWEI, OPPO, vivo, Xiaomi ฯลฯ
รวมถึงผู้ให้บริกาเครือข่ายอย่าง AIS และดีลเลอร์ Advice, BaNANA, TG, Jaymart พร้อมโปรโมชั่นและ ราคาสุดพิเศษที่หาไม่ได้จากที่อื่น ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้พบกับส่วนลด, ของแถม, และโปรโมชั่น Cash back ที่น่าสนใจจากบรรดาดีลเลอร์ ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์ และบัตรเครดิตที่เข้าร่วม รวมถึงสินค้า Clearance ที่นำมาจำหน่ายภายในงานด้วย
"เราได้รวบรวมดีลที่ดีที่สุดแห่งปีมาไว้ที่นี่ ไม่ว่าคุณจะเป็นสายเรือธง, สายเกมมิ่ง, หรือมองหาสมาร์ทโฟนราคาย่อมเยา คุ้มค่า Thailand Mobile Expo 2025 มีมือถือกว่าร้อยรุ่นให้เลือกครบทุกความต้องการ"
มหกรรมในครั้งนี้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่การขายเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่ให้ผู้บริโภคได้ทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์จากหลายค่ายมือถือในที่เดียว รวมถึงได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นศูนย์รวมของคนรักเทคโนโลยี ผู้ที่กำลังมองหาสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในราคาพิเศษ และผู้ที่ต้องการเรียนรู้เทรนด์เทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันของคุณ
งาน Thailand Mobile Expo 2025 มหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ และงาน Bangkok EV Expo 2025 มหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ได้ตั้งแต่วันที่ 23-26 ตุลาคม 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ฮอลล์ 5, 6 และ 7 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. - 20.00 น. เดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้า MRT สถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์