AIS จัดโปรฯ TME ลดแรงสูงสุด 34,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



AIS ออกแคมเปญโปรโมชันในงาน Thailand Mobile Expo 2025 ระหว่างวันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2568 ณ บูธ PL10 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดเต็มกว่าที่เคย ดีลสมาร์ทโฟนตัวท็อป อาทิ iPhone, Samsung, Xiaomi และ OPPO ลดแรงที่สุดแห่งปีสูงสุด 34,000 บาท และเนื่องในโอกาสฉลอง 35 ปี ขอมอบความว้าว เพียงใช้ AIS Points 1 คะแนน แลกรับส่วนลด 200 บาท สำหรับซื้อสินค้ากลุ่ม Gadget หรือ Accessories มูลค่า 2,000 บาท ต่อใบเสร็จ พร้อมเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่กล้องอัจฉริยะ AiCAM และดีไวซ์สุดล้ำระดับเทพ และมากกว่าการซื้อสมาร์ทโฟน ลูกค้ายังได้รับสิทธิพิเศษชมความบันเทิงฟรี! ด้วย Entertainment Platform อย่าง AIS PLAY ที่รวมที่สุดแห่งความบันเทิงและกีฬา ดูพรีเมียร์ลีกสด ครบทุกแมตช์ นาน 3 เดือน และ Play Premium Plus สนุกเต็มแมกซ์ กับ 5 แอปดัง นาน 6 เดือน* เฉพาะรุ่นที่กำหนด เติมเต็มทั้งสมาร์ทโฟนและไลฟ์สไตล์ในแพ็กเกจเดียว พร้อมของแถมจัดเต็ม

พร้อมกันนี้ยังขนทัพนวัตกรรมดีไซซ์สุดล้ำ และสมาร์ทโฟนระดับเทพ ที่มาพร้อมโปรเด็ดที่เดียวเท่านั้น นำทีมโดย แว่นตาอัจฉริยะ AR รุ่นใหม่ล่าสุด “Rokid AR Spatial” ได้แก่ Rokid Max 2 และ Rokid Station 2 ที่มาพร้อมชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 1 และระบบปฏิบัติการ YodaOS-Master ซึ่งออกแบบ โดย Rokid เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วกว่าเดิม ประสิทธิภาพสูง และความหน่วงต่ำให้ภาพที่ คมชัด สมจริง และสบายตา ตอบโจทย์การใช้งานได้ทั้งวัน ซึ่งแว่น Rokid Max 2 ยังสามารถปรับค่าสายตาสั้น ได้ในตัว (Built-in Myopia Adjustment) รองรับผู้ใช้ที่มีค่าสายตาสั้นได้ถึง -6.00D โดยไม่จำเป็นต้องสวมแว่น สายตาทับซ้อน มาพร้อม Rokid Station 2 อุปกรณ์เสริมที่ออกแบบมาเพื่อให้ แว่น Rokid Max 2 ทำงานได้แบบอิสระจากสมาร์ทโฟน พร้อมเพิ่มพลังการประมวลผลระดับพรีเมียมสำหรับประสบการณ์ AR แบบไร้สาย ที่ลื่นไหลและมีประสิทธิภาพกับส่วนลดสูงสุด 15% สำหรับชุด Rokid AR Spatial เฉพาะภายในงานนี้เท่านั้น

และเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ด้าน Smart Living & Digital Safety สำหรับครอบครัวไทยในยุคดิจิทัล เอไอเอสยกระดับความปลอดภัย ด้วยกล้องอัจฉริยะ AiCAM จากกล้องวงจรปิดทั่วไป สู่การเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในชีวิตประจำวัน (AI for Everyday Living) พร้อมเปิดตัว 2 ฟังก์ชัน AI ใหม่ล่าสุด ได้แก่ AI Smart Child Care – ฟังก์ชันดูแลเด็กภายในบ้าน ด้วยเทคโนโลยี AI ที่สามารถวิเคราะห์พฤติกรรมหรือความผิดปกติ และแจ้งเตือนเมื่อพบเด็กออกนอกจากพื้นที่ที่กำหนดไว้ พร้อมบันทึกกิจกรรมประจำวัน เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสามารถติดตามและดูแลบุตรหลานได้อย่างมั่นใจ และ AI Smart Pet Care – ฟังก์ชันดูแลสัตว์เลี้ยงอัจฉริยะ ที่สามารถจดจำใบหน้าได้ ตรวจจับพฤติกรรม วิเคราะห์ความผิดปกติ รวมถึงแจ้งเตือนเมื่อสัตว์เลี้ยงออกนอกพื้นที่หรือมีอาการผิดปกติ เพื่อให้เจ้าของได้รับข้อมูลและการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

นอกจากนี้ ในโอกาสครบรอบ 35 ปี เอไอเอสขอแทนคำขอบคุณลูกค้า มอบสิทธิพิเศษผ่านแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “AIS 1 POINT 12 WEEKS 12 WOW” ที่แจกใหญ่ไม่มีหยุด โดยว้าวนี้เอาใจสาย Gadget และ Accessories โดยเฉพาะ เพียงใช้ AIS Points 1 คะแนน* แลกรับฟรี! ส่วนลด 200 บาท สำหรับซื้อสินค้ากลุ่ม Gadget หรือ Accessories มูลค่า 2,000 บาท ต่อใบเสร็จ (*เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการ) กดรับสิทธิ์ได้ในวันที่ 23 ตุลาคม 2568 วันเดียว ผ่านแอป myAIS เท่านั้น พิเศษ! สามารถใช้สิทธิ์ได้ในงาน Thailand Mobile Expo 2025 รวมถึง AIS Shop ทุกสาขา และ AIS Online Store จนถึงวันที่ 23 พ.ย. 68 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/consumers/privileges/highlight/points/ais-1point-12weeks-12wow

และพิเศษเฉพาะในงาน เอไอเอสชวนเพิ่มความอุ่นใจให้สมาร์ทโฟนทุกเครื่อง กับแพ็กเกจดูแลเครื่องที่ยกขบวน AIS Care+, AIS Care+ with AppleCare Services, AIS Care+ with Samsung Care Services ที่ดูแลทุกเหตุการณ์ไม่คาดคิด ครอบคลุมทุกกรณี ตก แตก พัง หาย พร้อมเปิดตัวบริการใหม่ AIS Screen Care ในงานเป็นที่แรก ในโอกาส 35 ปี เอไอเอส มอบส่วนลด 35% เริ่มต้นเพียง 390 บาทต่อปี ให้ลูกค้าที่ซื้อมือถือแบรนด์ชั้นนำในงานทุกบูธ สามารถมาสมัครบริการได้ที่บูธเอไอเอส ให้ลูกค้าเปลี่ยนหน้าจอฟรี 2 ครั้งต่อปี ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

AIS พร้อมพาร์ทเนอร์เตรียมจัดเต็มความพิเศษเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า และคนไทยทุกคน ในมหกรรมมือถือที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ Thailand Mobile Expo 2025 พร้อมโปรโมชั่นและส่วนลดทั้ง Apple และสมาร์ทโฟน Android เรือธงรุ่นฮิต ลดสูงสุด 34,000 บาท ระหว่างวันที่ 23 – 26 ตุลาคม 2568 ณ บูธ PL10 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์













