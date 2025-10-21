ทรู คอร์ปอเรชั่น เผยยอดใช้แอปเป๋าตังพุ่งกว่า 2600% วันลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส”

ทรู คอร์ปอเรชั่น รายงานข้อมูลสถิติการใช้งานแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ของลูกค้าทรูและดีแทคในวันแรกของการลงทะเบียนโครงการ “คนละครึ่งพลัส” (ระหว่างเวลา 06.00–22.00 น.) พบว่าปริมาณผู้ใช้งานเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,600% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาปกติ สะท้อนกระแสตอบรับอย่างล้นหลามจากประชาชนทั่วประเทศที่เข้าร่วมลงทะเบียนพร้อมกันในวันแรก พร้อมจัดตั้งวอร์รูม (Warroom) ที่ BIC ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ พร้อม AI เพื่อดูแลและบริหารเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้ลูกค้าทรูและดีแทคมั่นใจได้เต็มที่
สำหรับสถิติข้อมูลการใช้งานสูงสุดแบ่งตามภูมิภาค พบว่า กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีการใช้งานมากที่สุด ตามด้วย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางและภาคตะวันตก ภาคตะวันออก ภาคใต้ และภาคเหนือ ตามลำดับ
5 จังหวัดที่มีการใช้แอปเป๋าตังสูงสุดในการเปิดลงทะเบียนวันแรก ดังนี้
1.กรุงเทพมหานคร
2.ชลบุรี
3.สมุทรปราการ
4.ปทุมธานี
5.นนทบุรี
สำหรับช่วงเวลาที่มีการใช้งานหนาแน่นที่สุดคือ ระหว่างเวลา 06.00–07.00 น. รองลงมาคือ 07.00–08.00 น., 08.00–09.00 น., 09.00–10.00 น. และ 10.00–11.00 น. ซึ่งพบว่าผู้ใช้งานรอเฝ้าตั้งแต่เปิดวินาทีแรกของการเปิดลงทะเบียนทั่วประเทศ
ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่นได้จัดตั้งวอร์รูม (Warroom) ที่ BIC (Business Intelligence Center) หรือ ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ พร้อม AI พร้อมดูแลและบริหารเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง สำหรับบริหารจัดการและดูแลระบบลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” แบบเรียลไทม์ ครอบคลุมทั้งเครือข่ายมือถือและเน็ตบ้านของทรูและดีแทค
อีกทั้งบริหารจัดการระบบส่ง OTP และ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ให้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ ทีมงานจากฝ่ายเน็ตเวิร์ก และ IT เข้าประจำการตั้งแต่ก่อนเปิดลงทะเบียนในช่วงเช้าวันที่ 20 ตุลาคม เพื่อดูแลความพร้อมของระบบอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับ ความเสถียรของสัญญาณ ความเร็วในการรับส่งข้อมูล และความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ
การปฏิบัติงานเพื่อการลงทะเบียน “คนละครึ่งพลัส” ดังกล่าว ตอกย้ำความพร้อมของทรู คอร์ปอเรชั่นในการสนับสนุนโครงการภาครัฐที่ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลขนาดใหญ่ และสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทั่วประเทศในการเชื่อมต่อและลงทะเบียนคนละครึ่งพลัสได้อย่างมั่นใจทุกขั้นตอน