เปิดตัว ‘Robinhood Coin’ ใช้บล็อกเชนสร้างคอมมูนิตี้ฟู้ดเดลิเวอรี่ ตั้งเป้าดึงคนรุ่นใหม่

โรบินฮู้ด (Robinhood) มองเป้าหมายสร้างคอมมูนิตี้ผู้ใช้งาน และมีความผูกพันกับแบรนด์ จะเป็นส่วนสำคัญให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดฟู้ดเดลิเวอรี่ที่มีการเผาเงินอย่างต่อเนื่อง นำระบบ “Robinhood Coin” ผ่านบล็อกเชน มาสร้างดิจิทัลโทเคน เพื่อให้ผู้ใช้งานเป็นเสมือนเจ้าของแบรนด์ร่วมกัน และมีสิทธิ์ออกเสียงกำหนดทิศทางในอนาคต
มรกต ยิบอินซอย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของโรบินฮู้ด กล่าวว่า เป้าหมายหลักของการเปิดตัว Robinhood Coin คือการสร้างคุณค่าและการมีส่วนร่วม กับผู้ใช้งานให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างความผูกพันกับแบรนด์ โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ (Gen Z) ที่ให้คุณค่ากับสังคมมากขึ้น
“Robinhood Coin ไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อการซื้อขาย แต่ต้องการสร้างชุมชนของผู้ใช้ที่มีความรู้สึก และจิตใจไปในทางเดียวกัน ให้สามารถแสดงตัวว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้ และมีสิทธิ์มีเสียง เพื่อสะท้อนว่าว่าอยากให้โรบินฮู้ดเติบโตไปในทิศทางไหน นี่คือมูลค่าทางใจที่ต้องการสร้าง”
แน่นอนว่า การสร้างระบบ Robinhood Coin ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Bitcoin ในแง่ของจำนวนเหรียญที่จำกัดไว้ที่ 21 ล้านเหรียญ และการนำระบบ Halving มาใช้ เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมก่อนได้รับสิทธิประโยชน์ที่ดีกว่า กระตุ้นให้เกิดการใช้งานในช่วงแรก
โดยในช่วงแรก ผู้ใช้งานจะได้รับ Purple Point จากการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน โดยทุกๆ การใช้จ่าย 100 บาท จะถูกแปลงเป็น 10 แต้ม Purple Poin จากนั้นเมื่อสะสม Power Point ให้ครบ 1,000 Point จะสามารถนำไปแลกเป็น 1,000 Robinhood Coin ได้ทันที
เพียงแต่ว่าด้วยระบบ Halving เมื่อมีผู้แลกเหรียญไปแล้วครึ่งหนึ่ง (ประมาณ 10.5 ล้านเหรียญ) อัตราแลกเปลี่ยนจะปรับขึ้นเป็น 2,000 Purple Point ต่อ 1,000 Robin Hood Coin ซึ่งหมายความว่าผู้ที่แลกช้าจะต้องใช้แต้มมากขึ้นเป็นสองเท่า และทวีคูณเพิ่มขึ้นในอนาคต
วริศ บูลกุล กรรมการผู้จัดการฝ่ายสินทรัพย์ดิจิทัล บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ที่ปรึกษาโครงการ Robinhood Coin ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เบื้องหลังเทคโนโลยีของ Robinhood Coin คือ ApeChain ซึ่งเป็นทีมงานที่มีชื่อเสียงในวงการบล็อกเชนและ NFT ระดับโลก จากโปรเจกต์ดังอย่าง CryptoPunks และ Bored Ape Yacht Club รวมถึงการเป็นพาร์ทเนอร์กับแบรนด์หรูและกิจกรรมระดับโลกอย่าง F1
“การร่วมมือครั้งนี้ทำให้ Robinhood สามารถนำเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีความโปร่งใส ปลอดภัย และต้นทุนต่ำมาใช้งานได้ โดย ApeChain จะเป็นผู้สนับสนุนค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ทำให้ผู้ใช้งานสามารถแลกรับเหรียญได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง และได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นเสมือนการสะสมแต้มปกติ โดยไม่รู้สึกถึงความซับซ้อนของเทคโนโลยีเบื้องหลัง”
ทั้งนี้ คาดการณ์ว่า จะใช้ระยะเวลาราว 6 เดือน ก่อนเกิดการ Halving ครั้งแรกของ Robinhood Coin โดยคำนวนจากยอดการใช้งานของฐานลูกค้าเดิม ที่ปัจจุบัน Robinhood มีผู้ใช้งานลงทะเบียนกว่า 1 ล้านราย และใช้งานเป็นประจำกว่า 4 แสนราย
ส่วนรูปแบบในการนำ Robinhood Coin ไปใช้ จะมีทั้งสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ การโหวตแคมเปญต่างๆ รวมถึงการจัดเอ็กซ์คลูซีฟอีเวนต์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะในมุมของฐานลูกค้า กลุ่มที่มีกำลังซื้อเหล่านี้ จะกลายเป็นกลุ่มผู้ใช้ที่แบรนด์สามารถนำไปต่อยอดในการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้
โรบินฮู้ดตั้งเป้าว่าแคมเปญนี้จะช่วยเพิ่มฐานลูกค้าที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ราว 20-30% โดยเฉพาะผู้ที่ให้ความสำคัญกับคุณค่าของแบรนด์ และการมีส่วนร่วม รวมถึงโอกาสในการเพิ่มขนาดการสั่งซื้อต่อครั้งให้ใหญ่ขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อร้านค้าและไรเดอร์ไปพร้อมกัน
อย่างไรก็ตาม แม้ว่า Robinhood Coin จะมอบให้เฉพาะผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม แต่ทางบริษัทเชื่อมั่นว่าเมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้น ไรเดอร์และร้านค้าจะได้รับประโยชน์ตามไปด้วย โดยโรบินฮู้ดยังคงยึดมั่นในจุดยืนการดูแลทุกภาคส่วน ทั้งการให้ค่าตอบแทนไรเดอร์ที่สูงที่สุด การไม่พ่วงออเดอร์ และการสนับสนุนร้านค้าขนาดกลางและเล็กที่ไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มอื่นได้
***ร่วมหนุน ‘คนละครึ่งพลัส’
ในส่วนของการเข้าร่วมโครงการ ‘คนละครึ่งพลัส’ ทางโรบินฮู้ด ให้ข้อมูลว่า พร้อมที่จะให้ร้านค้าในแพลตฟอร์ม ลงทะเบียนเข้าร่วม ภายใต้แคมเปญ #แอปคนไทยช่วยร้านไทย ให้ความคุ้มค่าทั้ง ลด GP ให้คนละครึ่ง ร่วมโปรโมทดันยอดขายผ่านสื่อโฆษณาออนไลน์ ช่วยตกแต่งร้าน รวมถึงลดต้นทุนร้านด้วยส่วนลดบรรจุภัณฑ์ และการให้บริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจ
โดยรายละเอียดทั้งหมดจะเปิดเผยออกมาภายในสัปดาห์นี้ ก่อนที่จะให้ร้านค้าที่สนใจร่วมลงทะเบียนในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2568