HPE ชวนผู้นำธุรกิจทั่วอาเซียน ร่วมงานใหญ่ AI-Network 13 พ.ย.

HPE เตรียมจัดงานใหญ่แห่งปี "HPE Discover More AI Southeast Asia 2025" รวมผู้นำองค์กร ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยี และนักสร้างสรรค์จากทั่วอาเซียน ร่วมกันสำรวจอนาคตและเปลี่ยนศักยภาพขององค์กรให้กลายเป็นความก้าวหน้าที่จับต้องได้ ภายใต้แนวคิด "UNLOCK AMBITION" 13 พ.ย. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งานครั้งนี้จัดขึ้นในช่วงที่เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) กำลังก้าวข้ามจากขั้นตอนการทดลองไปสู่การใช้งานจริงในภาคธุรกิจอย่างแพร่หลาย โดยมี Keynote สุดพิเศษในหัวข้อ "Unlock your AI Ambition" ที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจและมอบวิสัยทัศน์ใหม่ในการนำ AI มาปรับใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน
HPE Discover More AI 2025 มุ่งเน้นการนำเสนอเทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญในการพลิกโฉมโลกธุรกิจ 3 ด้านหลัก ได้แก่
1.AI (Automate & Accelerate) เจาะลึกเทคโนโลยี AI ที่จะช่วยให้องค์กรทำงานได้อย่างอัตโนมัติและรวดเร็วยิ่งขึ้น ผู้เข้าร่วมงานจะได้สำรวจแนวทางการปรับใช้ Generative AI, Agentic AI, Physical AI รวมถึงโซลูชัน AI คลาวด์ส่วนตัว (Private AI Cloud) แบบครบวงจร เพื่อดึงคุณค่าและประสิทธิภาพสูงสุดจากข้อมูล พร้อมชมการสาธิตสดและเรียนรู้จากกรณีศึกษาความสำเร็จจริงที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
2.Networking (Connect & Protect) นำเสนอเทคโนโลยีการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วย AI เพื่อการตัดสินใจแบบเรียลไทม์ ผู้เข้าร่วมจะได้อัปเดตเทคโนโลยีล่าสุดอย่าง Zero Trust, SASE, Wi-Fi 7 และ Private 5G ที่จะช่วยสร้างเครือข่ายที่ยืดหยุ่น ปลอดภัย และพร้อมรองรับการเติบโตขององค์กรในยุคดิจิทัล
3.Hybrid Cloud (Modernize & Optimize) ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการปรับปรุงระบบดั้งเดิมให้ทันสมัย พร้อมบริหารจัดการระบบไฮบริดและมัลติคลาวด์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดายขึ้น เรียนรู้กลยุทธ์การรวมศูนย์ข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฮบริดคลาวด์ เพื่อให้องค์กรทำงานได้รวดเร็ว ยืดหยุ่น และสร้างสถาปัตยกรรมมาตรฐานที่สนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมงานยังจะได้รับประสบการณ์ตรงจาก HPE Discover Showcase ที่รวบรวมการสาธิตเทคโนโลยีล้ำสมัย พร้อมโอกาสในการสร้างเครือข่ายกับผู้นำในแวดวงธุรกิจและเทคโนโลยี
รวมถึงสามารถเข้าร่วมหลักสูตรอบรมเพื่อรับใบรับรอง (Certification) ในด้าน HPE GreenLake, AI Infrastructure, Storage และ Networking เพื่อยกระดับทักษะและศักยภาพของบุคลากร สำหรับผู้บริหารระดับสูงยังมีเวทีพิเศษ CXO Roundtable เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึกและสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำทางความคิดจากองค์กรชั้นนำทั่วภูมิภาคอีกด้วย