แกร็บ อัดสิทธิประโยชน์ 9 ต่อ หั่น GP มอบส่วนลด รับ “คนละครึ่งพลัส”

แกร็บ ขานรับนโยบายรัฐ เร่งกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปีผ่านโครงการ "คนละครึ่งพลัส" เปิดตัวแคมเปญใหญ่ “GrabFood X คนละครึ่งพลัส ดันยอดโตสูงสุด 9 เด้ง” ทุ่มงบประมาณกว่า 200 ล้านบาท มอบสิทธิประโยชน์ 9 ต่อเพื่อช่วยแบ่งเบาค่าครองชีพผู้บริโภค พร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารทั่วประเทศให้เติบโตอย่างก้าวกระโดด
นางสาวจันต์สุดา ธนานิตยะอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย กล่าวว่า แกร็บมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนนโยบายภาครัฐและเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สำหรับโครงการคนละครึ่งพลัสในครั้งนี้ แกร็บได้เตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้สิทธิ์กว่า 20 ล้านคนทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชันแกร็บ
ขณะเดียวกัน ยังทุ่มเทเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารกว่า 800,000 ราย ผ่านแคมเปญพิเศษที่มอบสิทธิประโยชน์ถึง 9 ต่อ ควบคู่กับการพัฒนาระบบหลังบ้านให้ใช้งานง่าย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าร้านค้าจะสามารถสร้างยอดขายให้เติบโตได้อย่างไม่มีสะดุด
สำหรับ 9 สิทธิประโยชน์ในแคมเปญ “GrabFood X คนละครึ่งพลัส” ประกอบด้วย
1.แกร็บจัดเต็มสิทธิประโยชน์เพื่อดึงดูดและสนับสนุนร้านอาหารที่เข้าร่วมโครงการฯ อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ประกอบด้วย:
2.หั่นค่าคอมมิชชัน (GP) เหลือ 7% สำหรับร้านค้าที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ในวันแรก (3 พฤศจิกายน 2568) และคิดค่าคอมมิชชัน 9% สำหรับร้านที่สมัครตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
3.อัดโปรแกรมดันยอดขาย ผ่านแคมเปญ "แกร็บช่วยลด" ที่แกร็บร่วมสมทบส่วนลดให้ร้านค้าสูงสุด 10,000 บาท และ "ร้านเล็กค่าส่งถูก" ที่มอบโปรโมชันส่งฟรีเพื่อดึงดูดลูกค้า
4.สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง มอบ "สินเชื่อเงินสดทันใจ" วงเงินสูงสุดถึง 1,000,000 บาท พร้อมรับดอกเบี้ยคืน
5.แจกส่วนลดพิเศษให้ลูกค้า มูลค่ารวมสูงสุด 2,400 บาทต่อคน เพื่อกระตุ้นการสั่งซื้อซ้ำ
GP 0% สำหรับบริการกินที่ร้าน (Dine Out): สำหรับร้านค้าใหม่ทุกร้าน เป็นระยะเวลา 30 วัน
6.ฟรี! สื่อและอุปกรณ์ตกแต่งร้าน สำหรับ 10,000 ร้านแรกที่ลงทะเบียนสำเร็จ
7.เครดิตโฆษณาบน GrabAds มูลค่า 400 บาท เพื่อช่วยโปรโมตร้านเพิ่มการมองเห็น
8.ส่วนลดระบบจัดการร้าน SilomPOS ลดค่าบริการ 50% นาน 1 ปี (มูลค่าสูงสุด 14,950 บาท)
9.ทุ่มงบการตลาดกว่า 200 ล้านบาท จัดเต็มสื่อโฆษณาทั่วประเทศ พร้อมดึงทัพดาราดัง อาทิ เบลล่า-ราณี, เจมีไนน์-นรวิชญ์, โฟร์ท-ณัฐวรรธน์, สกาย-วงศ์รวี และอีกมากมาย เพื่อสร้างการรับรู้ในวงกว้าง
ผู้ประกอบการร้านอาหารที่สนใจ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมแคมเปญ “GrabFood X คนละครึ่งพลัส” ได้ตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2568 โดยเริ่มจากการลงทะเบียนบนแอปพลิเคชัน GrabMerchant เพื่อรับ "รหัสร้านค้า" จากนั้นจึงนำรหัสไปกรอกเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกับแกร็บฟู้ดบนแอปพลิเคชัน "ถุงเงิน" ตามขั้นตอนของโครงการฯ ต่อไป