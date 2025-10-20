ซินเน็ค สานต่อพันธกิจความยั่งยืน ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SYNNEX ผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าไอทีและเทคโนโลยีครบวงจร มุ่งสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนให้กับสังคมและสิ่งแวดล้อม ผ่านกิจกรรม “ปล่อยเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติ” ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี
นำโดยนายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ และนางสาวสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกันปล่อยเต่าทะเลกลับสู่ท้องทะเล เพื่อช่วยฟื้นฟูสมดุลของระบบนิเวศใต้ท้องทะเล และสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่คู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ เต่าทะเลถือเป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล ซึ่งในแต่ละปีมีเต่าทะเลจำนวนมากป่วยและเสียชีวิตจากการกลืนกินขยะพลาสติกและไมโครพลาสติก กิจกรรมในครั้งนี้จึงเป็นการตอกย้ำเจตนารมณ์ของซินเน็คในการสร้างความตระหนักรู้ด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมสนับสนุนการเพาะพันธุ์และดูแลลูกเต่าทะเลให้เติบโตอย่างปลอดภัย โดยข้อมูลจากศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ จังหวัดชลบุรี นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2568 ทางศูนย์ฯ ได้ปล่อยลูกเต่าทะเลคืนสู่ธรรมชาติแล้วกว่า 37,000 ตัว เพื่อช่วยเติมเต็มระบบนิเวศใต้ท้องทะเลให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง
นอกจากนี้ คณะผู้บริหารยังได้เยี่ยมชมห้องนิทรรศการและบ่ออนุบาลลูกเต่าทะเล เพื่อเรียนรู้กระบวนการอนุรักษ์พันธุ์และบทบาทสำคัญของเต่าทะเลในระบบนิเวศ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สะท้อนแนวทางการดำเนินธุรกิจของซินเน็ค ที่ไม่เพียงส่งมอบเทคโนโลยีที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภคเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้กับโลกใบนี้อย่างต่อเนื่อง และรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้คงอยู่ตลอดไป