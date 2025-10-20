Samsung เปิด 5 คอร์สเรียน AI - Coding ฟรี

เมื่อการทำงาน การเรียนรู้ หรือแม้แต่การสื่อสารในสังคม กำลังมีเทคโนโลยี AI เข้ามาเป็นบทบาทโดยเฉพาะการเป็น “ผู้ช่วย” ที่ทำงานเคียงข้างมนุษย์ในทุกสายอาชีพ ตั้งแต่แผนกการตลาด นักวิเคราะห์ข้อมูล คนทำข่าว ฝ่ายขาย ฝ่ายบัญชี จนถึงฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ขณะเดียวกัน ทักษะด้าน Coding ก็ไม่ได้เป็นเพียงความรู้เฉพาะทางของโปรแกรมเมอร์อีกต่อไป แต่กลายเป็นฐานรากสำคัญในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี การคิดเชิงตรรกะและการวิเคราะห์ปัญหาเป็นขั้นตอน รวมถึงช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
เมื่อเป็นเช่นนั้น ลองไปดูถึง 3 เหตุผลที่ทุกคนควรมีความเข้าใจทักษะ AI และ Coding เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดในยุคนี้ เริ่มจาก 1.AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานประจำวัน จากรายงานของ McKinsey1 พบว่า องค์กรกว่า 72% ทั่วโลกได้นำ AI มาใช้ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นระบบแนะนำสินค้า การช่วยเขียนอีเมล ไปจนถึงเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูล
ทำให้การทำความเข้าใจพื้นฐานและการประยุกต์ใช้ AI ไม่ใช่แค่ทางเลือก แต่เป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับทุกคน เพราะจะช่วยเพิ่มความเร็ว ความแม่นยำ และประสิทธิภาพในการทำงานให้สูงขึ้น เช่น นักการตลาดที่ใช้ AI สร้างคอนเทนต์ หรือ นักวิเคราะห์ข้อมูลที่ใช้ AI สรุปข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างรวดเร็วฉับไว
2.ตลาดแรงงานต้องการ “คนที่ต่อยอดกับ AI ได้” เมื่อเทคโนโลยี AI เข้ามา บริษัทในทุกอุตสาหกรรมทั่วโลกต่างมองหาคนที่ใช้เทคโนโลยีเป็นและต่อยอดได้ โดยผลสำรวจจาก World Economic Forum2 ระบุว่า ทักษะที่บริษัทชั้นนำให้ความสำคัญจะเปลี่ยนไปสู่ทักษะแห่งอนาคต โดยเฉพาะ AI and big data ขณะที่ข้อมูลจาก LinkedIn และ McKinsey พบว่า ทักษะใหม่ที่ตลาดงานต้องการมากที่สุดในปี 2025 ได้แก่ Generative AI, Automation Tools และ Basic Programming
ในส่วนของ 3.ฝึกทักษะการคิดเชิงตรรกะและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ เพราะการเรียนรู้ Coding ไม่ได้สอนแค่ภาษาคอมพิวเตอร์ แต่สอน “วิธีคิด” ที่จำเป็นสำหรับทุกอาชีพ เช่น การคิดเชิงตรรกะและการวิเคราะห์ปัญหาเป็นขั้นตอน รวมถึงช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ สื่อสารกับทีมเทคโนโลยีได้ดีขึ้น และเข้าใจกลไกของเครื่องมือดิจิทัล ทำให้สามารถใช้เทคโนโลยีได้อย่างชาญฉลาดและมีประสิทธิภาพมากขึ้น
พร้อมกันนี้ ทางซัมซุงได้เปิดโครงการ Samsung Innovation Campus 2025 คอร์สเรียนออนไลน์ฟรีต่อเนื่อง โดยปีนี้มีทั้งหมด 5 คอร์ส ที่ตอบโจทย์ความต้องการทักษะ AI และ Coding ที่ตลาดแรงงานต้องการ ได้แก่
Software Development Concepts and Testing with Python คอร์สใหม่ของปีนี้ที่จะยกระดับจากการเขียนโค้ดพื้นฐาน สู่ความเข้าใจแนวคิดการพัฒนาโปรแกรมอย่างเป็นระบบ พร้อมเรียนรู้เทคนิคการทดสอบโค้ดให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
AI in Content Marketing คอร์สใหม่ ที่จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ของการใช้ AI เพื่อสร้างสรรค์คอนเทนต์ทางการตลาด ใช้ AI เป็นเครื่องมือเพิ่มโอกาสทางธุรกิจหรือเพิ่มทักษะการนำเสนองานให้น่าสนใจ
Introduction to Programming with Python คอร์สปูพื้นฐานการเขียนโปรแกรมสำหรับผู้เริ่มต้น มอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างคำสั่ง พื้นฐานการคิดแบบตรรกะที่จำเป็นสำหรับทุกสายอาชีพ
A.I. in the Workplace รู้จักการใช้งาน AI ในบริบทของการทำงานจริง เรียนรู้เครื่องมือ เทคนิค และแนวทางการประยุกต์ใช้ AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและแก้ปัญหาในสายอาชีพต่าง ๆ พร้อมปูพื้นฐานให้นักเรียน นักศึกษา ได้เตรียมความรู้ ความเข้าใจก่อนเข้าสู่โลกของการทำงาน
Python Mini-Course: Complex Data Structures เรียนรู้รายละเอียดของการใช้งานโครงสร้างข้อมูลต่างๆ ในภาษา Python เช่น Lists, Tuples, Sets และ Dictionaries เพื่อจัดการข้อมูลที่หลากหลายและตอบโจทย์การใช้งานที่ซับซ้อนมากขึ้น
โครงการนี้เป็นการต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีของซัมซุง ที่มุ่งสร้างอนาคตที่ดีขึ้นให้แก่สังคมไทย ผ่านการศึกษาและพัฒนาทักษะอย่างเข้มข้นและยั่งยืน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการตอบโจทย์ทักษะดิจิทัลที่ตลาดแรงงานทั้งในระดับโลกและในไทย