ETIX ติดตั้ง GPU รุ่นใหม่ หนาแน่น 132 กิโลวัตต์ต่อแร็ค มากกว่าแร็คทั่วไป 30 เท่า

ETIX สร้างประวัติศาสตร์ใหม่ให้วงการดิจิทัลไทย ประเดิมติดตั้งระบบ GPU เจเนอเรชันใหม่เชิงพาณิชย์รายแรกของประเทศ พาไทยก้าวสู่ศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐาน AI แห่งอาเซียน
สำหรับระบบ GPU รุ่นใหม่นี้มีกำลังไฟหนาแน่นสูง 132 กิโลวัตต์ต่อแร็ค มากกว่าแร็คทั่วไป 30 เท่า พร้อมเทคโนโลยีระบายความร้อนขั้นสูง โดยการติดตั้งในไทยครั้งนี้ทำให้ไทยกลายเป็นประเทศแรกในภูมิภาค (นอกเหนือจากสิงคโปร์) ที่เปิดให้บริการ GPU รุ่นใหม่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นทางการ
***ยกระดับไทยสู่ศูนย์กลาง AI อาเซียน
นายปิแอร์ ปาทริส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารประจำภูมิภาคเอเชียของ ETIX Everywhere ซึ่งเป็นผู้ให้บริการศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ระดับโลก ระบุว่าการติดตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นที่ ETIX BKK#1 ดาต้าเซ็นเตอร์ในกรุงเทพฯ โดยดำเนินการร่วมกับพันธมิตรระดับโลกด้าน AI ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของอุตสาหกรรมดิจิทัลไทย
"นี่ไม่ใช่เพียงแค่การติดตั้งเทคโนโลยี แต่เป็นจุดเปลี่ยนของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลในประเทศไทย พันธมิตรระดับโลกด้าน AI ของเราเลือก ETIX เป็นแพลตฟอร์มหลักในการติดตั้ง เพราะเล็งเห็นถึงความพร้อมของเราในการรองรับ GPU สถาปัตยกรรมล้ำสมัยได้ทันที ปัจจุบันมีเพียงประเทศ สิงคโปร์ การติดตั้งในไทยนับเป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นจริงในเชิงพาณิชย์และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ ซึ่งนับเป็นหมุดหมายสำคัญของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐาน AI แห่งอาเซียน”
ตัวเลข 132 กิโลวัตต์ต่อแร็ค ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสามารถทางเทคนิคและความพร้อมของประเทศไทยในการก้าวสู่ยุค AI Data Center ระดับโลก เนื่องจากระบบ GPU รุ่นใหม่ที่มีความหนาแน่นพลังงานสูงกว่าแร็คทั่วไปกว่า 30 เท่านั้นต้องอาศัยระบบไฟฟ้าและระบบทำความเย็นขั้นสูง โดยพลังงานหนาแน่นระดับนี้ถือว่าสุดขีดสำหรับดาต้าเซ็นเตอร์ทั่วไป จากปกติแร็คหนึ่งจะใช้ไฟแค่ราว 4–5 กิโลวัตต์เท่านั้น
ในอีกด้าน การใช้มากกว่าถึง 30 เท่า นั้นหมายความว่าสามารถรองรับ GPU ระดับ AI Supercomputer ได้ในพื้นที่เท่าเดิม และการมีระบบระบายความร้อนขั้นเทพนั้นมีเพียงไม่กี่แห่งในโลกที่ทำได้จริงในเชิงพาณิชย์ ซึ่งหาก GPU เจเนอเรชันใหม่สามารถรันในไทยได้อย่างเสถียร ย่อมแปลว่าประเทศไทยจะมีโครงสร้างพื้นฐานเทียบชั้นสิงคโปร์หรือญี่ปุ่น ในการรองรับ AI Infrastructure
5 เหตุผลที่ทำให้ประเทศไทยถูกเลือกนอกเหนือจากสิงคโปร์ ที่มีการติดตั้งจริงเชิงพาณิชย์ไปก่อนหน้านี้ คือระบบไฟฟ้าแห่งชาติที่เสถียรและเชื่อถือได้, สิทธิประโยชน์จากภาครัฐ เช่น การยกเว้นภาษี และการถือหุ้นต่างชาติ 100%, กระบวนการอนุมัติโครงการที่รวดเร็ว, ระบบโทรคมนาคมแข็งแกร่งและค่าความหน่วงต่ำ รวมถึงความต้องการโครงสร้างพื้นฐานรองรับ AI ที่เติบโตต่อเนื่อง
สำหรับ ETIX BKK Campus ทั้ง 2 แห่ง คือ BKK#1 และ BKK#2 ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับงาน AI โดยเฉพาะ รองรับได้สูงสุด 200 กิโลวัตต์ต่อแร็ค มีการใช้ระบบระบายความร้อนแบบยืดหยุ่น (ลม / ของเหลว / แช่ของเหลว) ขณะเดียวกันก็มีโครงสร้างแบบโมดูลาร์ เพิ่มความจุได้ภายใน 6 เดือน ทั้งหมดเชื่อมต่อระบบโทรคมนาคมโดยตรงกับเครือข่ายหลักของไทย
ในส่วนความสามารถรวมด้าน IT ของ ETIX Campus สูงสุด 28 เมกะวัตต์ นั้นพร้อมรองรับเวิร์กโหลด AI ระดับสูงในอนาคต ทั้งหมดช่วยส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐาน AI แห่งอาเซียน
การติดตั้ง GPU รุ่นใหม่ของ ETIX ในครั้งนี้จึงถือเป็นจุดเปลี่ยนประวัติศาสตร์ ที่ไม่เพียงยกระดับศักยภาพศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ไทย แต่ยังตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะ AI Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.