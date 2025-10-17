AIS ACADEMY for THAIs | LIFE FEST 40+ โชว์ผลงานนวัตกรรมพลิกอนาคตผู้สูงอายุ–คนพิการ

AIS ACADEMY for THAIs | LIFE FEST 40+ ตอกย้ำบทบาท AIS Academy ร่วมยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยที่ไม่ใช่แค่เวทีแห่งแรงบันดาลใจ แต่คือ พลังเปลี่ยนเกมที่จุดประกายให้ทุกไอเดียกลายเป็นการลงมือทำ ขับเคลื่อนสังคมไทยให้ก้าวทันโลก แข็งแรง และยั่งยืนอย่างแท้จริง
นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ด้านธุรกิจองค์กร เอไอเอส กล่าวว่า งาน AIS ACADEMY for THAIs | LIFE FEST 40+ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “ภารกิจคิดเผื่อ” ที่มุ่งส่งต่อทั้งแรงบันดาลใจและทักษะดิจิทัลสำคัญ เพื่อให้คนไทยทุกเพศทุกวัยพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง และต่อยอดไปสู่โอกาสใหม่ในชีวิต
โดยเปิดเวทีด้วย JUMP THAILAND Hackathon 2025 การแข่งขันประชันไอเดียนวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ ภายใต้โจทย์ “นวัตกรรมเทคโนโลยียุคปัญญาประดิษฐ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถมีงานทำและมีรายได้อย่างยั่งยืน”
AIS มองเห็นพลังของคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะเป็นแรงขับเคลื่อนประเทศในอนาคต ทั้งความคิดสร้างสรรค์ ทักษะดิจิทัล และหัวใจที่อยากทำเพื่อสังคม “JUMP THAILAND” จึงไม่ใช่แค่โครงการ แต่เป็นเวทีที่พิสูจน์ว่า เมื่อเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้แสดงศักยภาพ ความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นได้จริง
ในปีนี้เราได้เห็นพลังของนิสิต นักศึกษา ที่จับมือกับพนักงานอุ่นใจอาสาสร้างสรรค์นวัตกรรม ที่ไม่ได้หยุดแค่ไอเดีย แต่ตั้งใจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของผู้คน ลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ และรับมือกับโจทย์ท้าทายระดับประเทศ นวัตกรรมจากเวทีนี้เปรียบเสมือนแสงไฟเล็กๆ ที่พร้อมส่องประกาย และเมื่อแสงไฟเหล่านี้ถูกรวมกัน จะกลายเป็นพลังที่ส่องสว่างให้สังคมไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างแข็งแรงและยั่งยืน
นอกจากนี้ ยังมี “ภารกิจคิดเผื่อ x Life Fest 40+” เอไอเอสจับมือพันธมิตร จุดประกายภาพใหญ่แห่งพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสื่อมวลชน ที่ก้าวข้ามจากการช่วยเหลือพื้นฐาน ไปสู่การสร้างระบบสนับสนุนที่มั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแท้จริง
พร้อมเปิดเวทีสำหรับคนวัย 40+ ให้ได้ “รีเซ็ตชีวิต” เสริมทักษะใหม่ ค้นหาโอกาสในโลกดิจิทัล และเพิ่มศักยภาพการใช้ชีวิตอย่างมั่นคง ทันสมัย และก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลง ตามภารกิจของ AIS Academy ที่ไม่ได้หยุดเพียงการสร้างองค์ความรู้ แต่ทำหน้าที่เป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เดินหน้าอย่างมั่นคง แข็งแรง และยั่งยืนในอนาคต
รวมถึง “ภารกิจคิดเผื่อ “Life Hack 40+ …รู้ก่อน ยังทัน” ที่บูรณาการองค์ความรู้ครบทั้ง 5 มิติสำคัญต่อการใช้ชีวิต ได้แก่ การวางแผนการเงินให้มั่นคงท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน การดูแลสุขภาพเพื่อป้องกันโรคและยืดอายุความแข็งแรง การเติมพลังใจและทัศนคติใหม่เพื่อก้าวข้ามความท้าทาย การออกแบบวิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อทำให้ชีวิตสะดวก ปลอดภัย และก้าวทันโลก
ปิดท้ายด้วย เวทีสัมมนา “ภารกิจคิดเผื่อ “Real Case มือถือเปลี่ยนชีวิต” เพราะสมาร์ทโฟนไม่ใช่แค่เครื่องมือสื่อสาร หากแต่คือโรงงานสร้างโอกาสในมือทุกคน ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้จากเรื่องจริงว่า ดิจิทัลสามารถต่อยอดเป็นรายได้ใหม่ สร้างคอนเทนต์ที่เข้าถึงผู้คนนับล้าน ขยายธุรกิจให้เติบโตบนโลกออนไลน์