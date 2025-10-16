ลูกค้า AIS เจอ SMS มิจฉาชีพ แคปจอฯ แจ้ง 1185 ได้ทันที

AIS เดินหน้าส่งเสริมความปลอดภัยไซเบอร์ให้ลูกค้าเอไอเอส เปิดตัวบริการใหม่ “1185 แชะแล้วแชร์ แจ้งเบาะแส SMS หลอกลวง” บริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าสามารถแจ้งเบาะแสมิจฉาชีพได้ง่าย แม่นยำ และรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยลูกค้าสามารถส่งภาพหน้าจอที่แสดงข้อความ SMS จากมิจฉาชีพไปที่ SMS หมายเลข 1185 ระบบจะตรวจสอบและแจ้งผลกลับภายใน 24 ชั่วโมง พร้อมดำเนินการบล็อกข้อความมิจฉาชีพเหล่านั้นไม่ให้ส่งไปยังลูกค้าท่านอื่นๆ ได้อีก
บริการนี้ เปิดให้ลูกค้าแจ้งได้ฟรีไม่จำกัดและไม่มีค่าใช้จ่าย AIS ขอเชิญชวนลูกค้าร่วมกันแจ้งเบาะแสมิจฉาชีพ เพื่อรวมพลังสร้างเครือข่ายความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง ปกป้องตนเองและผู้ใช้งานรายอื่นๆ ให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการผลักดันปีแห่งความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างแข็งแกร่ง
ลูกค้า AIS ร่วมแจ้งเบาะแส SMS มิจฉาชีพได้ง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน เพียงกดบันทึกภาพหน้าจอ SMS ที่พบข้อความจากมิจฉาชีพ จากนั้นเข้าแอปพลิเคชัน SMS แล้วแนบภาพดังกล่าว ส่งไปที่เบอร์ 1185 โดยไม่ต้องพิมพ์ข้อความใดๆ เพิ่มเติม ระบบจะตอบกลับข้อความเพื่อเร่งตรวจสอบ ภายใน 1-2 วินาที และแจ้งผลลัพธ์กลับให้ทราบทาง SMS ภายใน 24 ชั่วโมง
หากพบว่าเป็นข้อความจากมิจฉาชีพจริง ระบบจะทำการบล็อกข้อความและ Link URL ที่แนบมากับ SMS เหล่านั้นไม่ให้สามารถส่งต่อไปได้อีก พร้อมขยายผลปิด Sender Name และแจ้งไปยัง กสทช. และเครือข่ายปลายทางเพื่อปิดกั้นความเสี่ยงของลูกค้าทุกท่าน โดยสามารถดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ais.th/consumers/lifestyle/apps-and-services/aunjai-cyber/mms-1185