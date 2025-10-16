xs
iPhone 17 Pro Max ปลอม เนียนจนแยกไม่ออก!

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เกาะติดพัฒนาการสินค้าลอกเลียนแบบ iPhone 17 ล่าสุดมียูทูบเบอร์เปรียบเทียบระหว่าง iPhone 17 Pro Max เครื่องจริงกับเครื่องจำลอง (Replica) พบว่าผู้ผลิตสินค้าปลอมได้ยกระดับความสามารถในการเลียนแบบจนแนบเนียนในเกือบทุกมิติ ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก บรรจุภัณฑ์ และแม้แต่ประสบการณ์การใช้งานเบื้องต้น

***ลวงตั้งแต่กล่อง

ความพยายามในการปลอม iPhone 17 นั้นเริ่มต้นตั้งแต่กล่องบรรจุภัณฑ์ สำหรับรุ่นที่ยูทูบเบอร์ช่อง MJTech นำมาแสดง พบว่ามีการออกแบบให้ขนาดและรูปภาพที่คล้ายคลึงกับกล่อง iPhone 17 Pro Max ของแท้ โดยในวิดีโอชี้ว่ากล่องปลอมรุ่น 512 GB สีน้ำเงินนั้นมีรายละเอียดของภาพถ่ายบนกล่องสินค้าที่ดูดีเทียบเท่ากล่องสินค้าจริงแบบที่แทบไม่เคยเป็นมาก่อน

กล่อง iPhone 17 Pro Max ปลอม รุ่น 512 GB สีน้ำเงิน เทียบกับ iPhone 17 Pro Max ของแท้สีขาว

รายละเอียดของภาพถ่ายบนกล่องสินค้าที่ดูดีเทียบเท่ากล่องสินค้าจริงแบบที่แทบไม่เคยเป็นมาก่อน

รายละเอียดของภาพถ่ายบนกล่อง iPhone 17 Pro Max ของจริง
นอกจากนี้ กล่องปลอมยังมาพร้อมกับแถบซีลที่คล้ายคลึงกับของจริง และมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นจนน่าตกใจ เช่น หมายเลขซีเรียลเครื่องที่ตรงกัน โดยเครื่องปลอมมีการแก้ไขข้อบกพร่องในอดีต ทำให้หมายเลขซีเรียลที่ระบุบนกล่องบรรจุภัณฑ์นั้น ตรงกับหมายเลขซีเรียลที่แสดงในส่วน "เกี่ยวกับอุปกรณ์" ของตัวเครื่อง ซึ่งทำให้การตรวจสอบเบื้องต้นยากขึ้นมาก

กล่องปลอม ออกแบบให้ขนาดและรูปภาพที่คล้ายคลึงกับกล่อง iPhone 17 Pro Max ของแท้

ลักษณะตำแหน่งโลโก้แอปเปิลที่ต่างกันเล็กน้อย

ขนาดที่ต่างกันของกล่อง iPhone 17 Pro Max ของแท้และของปลอม

แถบซีลของกล่องปลอม

การออกแบบแถบซีลที่คล้ายคลึงกับกล่อง iPhone 17 Pro Max ของแท้

ด้านหน้าคือแผ่นหุ้ม iPhone 17 Pro Max ของแท้ ด้านหลังคือแผ่นหุ้มจากเครื่องปลอม
ในส่วนรายละเอียดอักษรและโลโก้ พบว่าแทบไม่มีความผิดปกติ แต่จุดที่ยังผิดพลาดคือแม้ว่ากล่องจะระบุความจุ 512 GB เหมือนเครื่องจริง แต่ข้อมูลในตัวเครื่องกลับแสดงความจุ 1 TB ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ผลิตสินค้าปลอมยังทำได้ไม่สมบูรณ์

***เหมือนจนน่าตกใจ

เมื่อพิจารณาที่ตัวเครื่อง iPhone 17 Pro Max จำลองมีวัสดุและขนาดที่ให้สัมผัสเหมือนทำจากโลหะ และมีขนาดเท่ากับเครื่องจริงทุกประการ การจัดวางปุ่ม Action Button และปุ่มปรับระดับเสียงก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ความเนียนนี้ทำให้เครื่องปลอมสามารถใส่เคสที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องจริงได้พอดี และปุ่มต่าง ๆ อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง

ตัวกล้องและงานประกอบของเครื่องปลอมนั้นอยู่ในระดับก็อปเกรดเอ ทั้งโมดูลกล้อง แฟลช และตัวเครื่องที่ดูเหมือนจะเป็นการประกอบแบบ Unibody แต่จุดแตกต่างที่สำคัญคือเครื่องปลอมมีถาดใส่ซิม (SIM tray) ในขณะที่เครื่องจริงที่ใช้ในการเปรียบเทียบ (ซึ่งเป็นรุ่นที่จำหน่ายในสหรัฐฯ) ไม่มีถาดใส่ซิมเนื่องจากใช้ eSIM นอกจากนี้ เครื่องจริงยังมีส่วนที่คาดว่าเป็นเสาอากาศที่ด้านบน ซึ่งเครื่องปลอมไม่มี

เครื่องปลอมมีเข็มใส่ซิมการ์ด

iPhone 17 Pro Max เครื่องปลอม (ซ้าย) เทียบกับเครื่องจริง

ตัวเครื่อง iPhone 17 Pro Max จำลองมีวัสดุและขนาดที่ให้สัมผัสเหมือนทำจากโลหะ

iPhone 17 Pro Max จำลองมีวัสดุและขนาดที่ให้สัมผัสเหมือนทำจากโลหะ และมีขนาดเท่ากับเครื่องจริงทุกประการ

เครื่องจริงยังมีส่วนที่คาดว่าเป็นเสาอากาศที่ด้านบน ซึ่งเครื่องปลอมไม่มี
ฝั่งซอฟต์แวร์ พบว่าเครื่องปลอมเลียนแบบ iOS 26 ได้เกือบสมบูรณ์ แต่ขาดความลื่นไหล โดยผู้ผลิตสินค้าปลอมได้พยายามเลียนแบบการตั้งค่าของระบบปฏิบัติการ iOS 26 ทั้งไอคอนและหน้าผู้ใช้งาน (User Interface) อย่างไรก็ตาม ระบบปฏิบัติการปลอมซึ่งสันนิษฐานว่ารันอยู่บน Android 11 ยังคงแสดงความผิดปกติที่ชัดเจน ทั้งการเลื่อนหน้าต่างต่าง ๆ ที่ดูติดขัดมากกว่า iOS ของแท้

อีกจุดที่สังเกตได้คือขอบจอ พบว่าเครื่องปลอมมีขอบจอด้านล่างที่หนากว่า (เรียกว่า "chin") และยังมีบางฟีเจอร์ที่ไม่ทำงาน เช่น การกดปุ่ม Power ค้างไว้เพื่อเรียกใช้งาน Siri นั้นไม่ทำงาน จุดนี้ถือเป็นวิธีตรวจสอบที่รวดเร็ว เช่นเดียวกับการมองหาแอปพลิเคชัน "Play Store" ที่เครื่องปลอมมีติดตั้งอยู่ด้วย

การเลื่อนหน้าต่างต่าง ๆ ดูติดขัดมากกว่า iOS ของแท้

แอปพลิเคชัน Play Store ที่เครื่องปลอมมีติดตั้งอยู่ด้วย
MJTech ยังชี้ว่าฟังก์ชันการทำงานบางส่วนในเครื่องปลอม เช่น การตั้งค่า Action Button ให้เปิดกล้องเมื่อกด หรือศูนย์ควบคุม (Control Center) สามารถเลียนแบบได้ใกล้เคียงมาก

***กล้องดีเกินคาด

สิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งคือคุณภาพของกล้องในเครื่องปลอมได้รับการอัปเกรดให้ดีเกินคาด แม้ว่า UI ของแอปพลิเคชันกล้องจะแตกต่างไปจากเครื่องจริง แต่ภาพถ่ายที่ได้นั้นมีความละเอียดสูงเพราะผู้ผลิตอัปเกรดเซ็นเซอร์หลัก อย่างไรก็ตาม การทำงานของเอฟเฟกต์เบลอฉากหลัง (Background blur) ในเครื่องปลอมยังทำได้ไม่ดีเท่าเครื่องจริง

นอกจากนี้ ชิปประมวลผลภายในก็ได้รับการอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพสูง และมีความเป็นไปได้ที่จะรองรับ 5G ซึ่งยังต้องรอการทดสอบเพิ่มเติม



ข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภคของ MJTech คือเนื่องจากสินค้าลอกเลียนแบบรุ่นนี้มีความคล้ายคลึงสูงมาก แม้กระทั่งหลังจากแกะกล่องและลอกซีลออกแล้ว การตรวจสอบจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง ดังนั้นหากต้องการซื้อ iPhone เครื่องใหม่ ผู้บริโภคควรซื้อจาก Apple Store หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตโดยตรงเท่านั้น และหากมีความจำเป็นต้องซื้อเครื่องมือสอง ควรตรวจสอบความลื่นไหลของระบบปฏิบัติการ และฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น การใช้งาน Siri โดยการกดปุ่ม Power และการไม่มีแอปพลิเคชัน Play Store ก่อนตัดสินใจ.

iPhone 17 Pro Max ปลอม เนียนจนแยกไม่ออก!
iPhone 17 Pro Max จำลองมีวัสดุและขนาดที่ให้สัมผัสเหมือนทำจากโลหะ และมีขนาดเท่ากับเครื่องจริงทุกประการ
ตัวเครื่อง iPhone 17 Pro Max จำลองมีวัสดุและขนาดที่ให้สัมผัสเหมือนทำจากโลหะ
เครื่องปลอมมีเข็มใส่ซิมการ์ด
ด้านหน้าคือแผ่นหุ้ม iPhone 17 Pro Max ของแท้ ด้านหลังคือแผ่นหุ้มจากเครื่องปลอม
