iPhone 17 Pro Max ปลอม เนียนจนแยกไม่ออก!

เกาะติดพัฒนาการสินค้าลอกเลียนแบบ iPhone 17 ล่าสุดมียูทูบเบอร์เปรียบเทียบระหว่าง iPhone 17 Pro Max เครื่องจริงกับเครื่องจำลอง (Replica) พบว่าผู้ผลิตสินค้าปลอมได้ยกระดับความสามารถในการเลียนแบบจนแนบเนียนในเกือบทุกมิติ ทั้งรูปลักษณ์ภายนอก บรรจุภัณฑ์ และแม้แต่ประสบการณ์การใช้งานเบื้องต้น
***ลวงตั้งแต่กล่อง
ความพยายามในการปลอม iPhone 17 นั้นเริ่มต้นตั้งแต่กล่องบรรจุภัณฑ์ สำหรับรุ่นที่ยูทูบเบอร์ช่อง MJTech นำมาแสดง พบว่ามีการออกแบบให้ขนาดและรูปภาพที่คล้ายคลึงกับกล่อง iPhone 17 Pro Max ของแท้ โดยในวิดีโอชี้ว่ากล่องปลอมรุ่น 512 GB สีน้ำเงินนั้นมีรายละเอียดของภาพถ่ายบนกล่องสินค้าที่ดูดีเทียบเท่ากล่องสินค้าจริงแบบที่แทบไม่เคยเป็นมาก่อน
นอกจากนี้ กล่องปลอมยังมาพร้อมกับแถบซีลที่คล้ายคลึงกับของจริง และมีรายละเอียดที่เพิ่มขึ้นจนน่าตกใจ เช่น หมายเลขซีเรียลเครื่องที่ตรงกัน โดยเครื่องปลอมมีการแก้ไขข้อบกพร่องในอดีต ทำให้หมายเลขซีเรียลที่ระบุบนกล่องบรรจุภัณฑ์นั้น ตรงกับหมายเลขซีเรียลที่แสดงในส่วน "เกี่ยวกับอุปกรณ์" ของตัวเครื่อง ซึ่งทำให้การตรวจสอบเบื้องต้นยากขึ้นมาก
ในส่วนรายละเอียดอักษรและโลโก้ พบว่าแทบไม่มีความผิดปกติ แต่จุดที่ยังผิดพลาดคือแม้ว่ากล่องจะระบุความจุ 512 GB เหมือนเครื่องจริง แต่ข้อมูลในตัวเครื่องกลับแสดงความจุ 1 TB ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ผลิตสินค้าปลอมยังทำได้ไม่สมบูรณ์
***เหมือนจนน่าตกใจ
เมื่อพิจารณาที่ตัวเครื่อง iPhone 17 Pro Max จำลองมีวัสดุและขนาดที่ให้สัมผัสเหมือนทำจากโลหะ และมีขนาดเท่ากับเครื่องจริงทุกประการ การจัดวางปุ่ม Action Button และปุ่มปรับระดับเสียงก็อยู่ในตำแหน่งเดียวกัน ความเนียนนี้ทำให้เครื่องปลอมสามารถใส่เคสที่ออกแบบมาสำหรับเครื่องจริงได้พอดี และปุ่มต่าง ๆ อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง
ตัวกล้องและงานประกอบของเครื่องปลอมนั้นอยู่ในระดับก็อปเกรดเอ ทั้งโมดูลกล้อง แฟลช และตัวเครื่องที่ดูเหมือนจะเป็นการประกอบแบบ Unibody แต่จุดแตกต่างที่สำคัญคือเครื่องปลอมมีถาดใส่ซิม (SIM tray) ในขณะที่เครื่องจริงที่ใช้ในการเปรียบเทียบ (ซึ่งเป็นรุ่นที่จำหน่ายในสหรัฐฯ) ไม่มีถาดใส่ซิมเนื่องจากใช้ eSIM นอกจากนี้ เครื่องจริงยังมีส่วนที่คาดว่าเป็นเสาอากาศที่ด้านบน ซึ่งเครื่องปลอมไม่มี
ฝั่งซอฟต์แวร์ พบว่าเครื่องปลอมเลียนแบบ iOS 26 ได้เกือบสมบูรณ์ แต่ขาดความลื่นไหล โดยผู้ผลิตสินค้าปลอมได้พยายามเลียนแบบการตั้งค่าของระบบปฏิบัติการ iOS 26 ทั้งไอคอนและหน้าผู้ใช้งาน (User Interface) อย่างไรก็ตาม ระบบปฏิบัติการปลอมซึ่งสันนิษฐานว่ารันอยู่บน Android 11 ยังคงแสดงความผิดปกติที่ชัดเจน ทั้งการเลื่อนหน้าต่างต่าง ๆ ที่ดูติดขัดมากกว่า iOS ของแท้
อีกจุดที่สังเกตได้คือขอบจอ พบว่าเครื่องปลอมมีขอบจอด้านล่างที่หนากว่า (เรียกว่า "chin") และยังมีบางฟีเจอร์ที่ไม่ทำงาน เช่น การกดปุ่ม Power ค้างไว้เพื่อเรียกใช้งาน Siri นั้นไม่ทำงาน จุดนี้ถือเป็นวิธีตรวจสอบที่รวดเร็ว เช่นเดียวกับการมองหาแอปพลิเคชัน "Play Store" ที่เครื่องปลอมมีติดตั้งอยู่ด้วย
MJTech ยังชี้ว่าฟังก์ชันการทำงานบางส่วนในเครื่องปลอม เช่น การตั้งค่า Action Button ให้เปิดกล้องเมื่อกด หรือศูนย์ควบคุม (Control Center) สามารถเลียนแบบได้ใกล้เคียงมาก
***กล้องดีเกินคาด
สิ่งที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งคือคุณภาพของกล้องในเครื่องปลอมได้รับการอัปเกรดให้ดีเกินคาด แม้ว่า UI ของแอปพลิเคชันกล้องจะแตกต่างไปจากเครื่องจริง แต่ภาพถ่ายที่ได้นั้นมีความละเอียดสูงเพราะผู้ผลิตอัปเกรดเซ็นเซอร์หลัก อย่างไรก็ตาม การทำงานของเอฟเฟกต์เบลอฉากหลัง (Background blur) ในเครื่องปลอมยังทำได้ไม่ดีเท่าเครื่องจริง
นอกจากนี้ ชิปประมวลผลภายในก็ได้รับการอัปเกรดให้มีประสิทธิภาพสูง และมีความเป็นไปได้ที่จะรองรับ 5G ซึ่งยังต้องรอการทดสอบเพิ่มเติม
ข้อแนะนำสำหรับผู้บริโภคของ MJTech คือเนื่องจากสินค้าลอกเลียนแบบรุ่นนี้มีความคล้ายคลึงสูงมาก แม้กระทั่งหลังจากแกะกล่องและลอกซีลออกแล้ว การตรวจสอบจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายอย่างยิ่ง ดังนั้นหากต้องการซื้อ iPhone เครื่องใหม่ ผู้บริโภคควรซื้อจาก Apple Store หรือตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตโดยตรงเท่านั้น และหากมีความจำเป็นต้องซื้อเครื่องมือสอง ควรตรวจสอบความลื่นไหลของระบบปฏิบัติการ และฟีเจอร์พื้นฐาน เช่น การใช้งาน Siri โดยการกดปุ่ม Power และการไม่มีแอปพลิเคชัน Play Store ก่อนตัดสินใจ.