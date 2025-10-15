Apple เปิดตัวชิป M5 พร้อมอัปเดต MacBook Pro - iPad Pro

Apple เปิดตัวชิปประมวลผลใหม่ Apple M5 ให้ GPU ทำงานเร็วกว่า M4 เกิน 4 เท่า CPU เร็วขึ้นสูงสุด 15% เพิ่มแบนด์วิดท์หน่วยความจำรวมเกือบ 30% พร้อมนำไปใช้ใน MacBook Pro 14 นิ้ว, iPad Pro, และ Apple Vision Pro รุ่นใหม่
นายจอห์น เทอร์นัส รองประธานอาวุโสฝ่ายวิศวกรรมฮาร์ดแวร์ของ Apple กล่าวว่า MacBook Pro และ iPad Pro ที่ใช้ชิป M5 เป็นก้าวใหม่ที่ยิ่งใหญ่ในด้าน AI และยังเป็นการยกระดับครั้งใหญ่ในด้านประสิทธิภาพกราฟิก ช่วยเร่งความเร็วให้กับเวิร์กโฟลว์ที่ต้องประมวลผลหนักๆ สำหรับทุกคน
โดยชิป M5 ที่มาพร้อมสถาปัตยกรรม GPU เจเนอเรชั่นถัดไปออกแบบมาเพื่อ AI โดยเฉพาะ และ GPU แบบ 10-core ยังมี Neural Accelerator รวมอยู่ในแต่ละคอร์ จึงทำให้การประมวลผลด้วย GPU ในระดับสูงสุดเหนือกว่าชิป M4 เกิน 4 เท่า
ในขณะที่การประมวลผลด้วย GPU ในระดับสูงสุดสำหรับการทำงานด้าน AI นั้นสูงกว่าชิป M1 เกิน 6 เท่า และด้วยพลังของชิป M5 MacBook Pro 14 นิ้ว รวมถึง iPad Pro จะได้พลังประมวลผลที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสำหรับการทำงานด้าน AI เช่นการรันโมเดลแบบ Diffusion ในแอปอย่าง Draw Things หรือการรันโมเดลแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่บนอุปกรณ์ด้วยแพลตฟอร์มอย่าง webAI
ทั้งนี้ ผู้ที่อัปเกรดจาก Mac รุ่นที่ใช้โปรเซสเซอร์ Intel หรือชิป M1 จะได้สัมผัสกับประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอทั้งจอภาพ Liquid Retina XDR พร้อมตัวเลือก Nano-texture กล้อง 12MP Center Stage และไมโครโฟนคุณภาพระดับสตูดิโอ ะบบเสียง 6 ลำโพง ที่รองรับระบบเสียงตามตำแหน่ง (Spatial Audio)
ส่วน iPad Pro ใหม่มีประสิทธิภาพด้าน AI สูงสุด 3.5 เท่า เมื่อเทียบกับ iPad Pro พร้อมชิป M4 และเร็วขึ้นสูงสุด 5.6 เท่าเมื่อเทียบกับ iPad Pro พร้อมชิป M1 ชิประบบเครือข่ายไร้สาย N1 ใหม่ที่ออกแบบโดย Apple ช่วยให้ iPad Pro ใช้งานเทคโนโลยีระบบเครือข่ายไร้สายใหม่ล่าสุดได้ พร้อมรองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi 7
นอกจากนี้ iPad Pro ยังมาพร้อมโมเด็ม C1X ที่ช่วยให้ระบบเซลลูลาร์มีประสิทธิภาพเร็วขึ้นสูงสุด 50% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้า ทั้งยังประหยัดพลังงานยิ่งกว่าเดิม iPad Pro มีให้เลือกในขนาด 11 นิ้วและ 13 นิ้วในสีดำสเปซแบล็คและสีเงิน โดยมาพร้อมจอภาพ Ultra Retina XDR
เบื้องต้น MacBook Proรุ่น 14 นิ้วใหม่ พร้อมชิป M5 มีให้เลือก 2 สีคือ สีดำสเปซแบล็ค และสีเงิน ในราคาเริ่มต้นที่ 54,900 บาท ขณะที่ iPad Pro รุ่น 11 นิ้ว ราคาเริ่มต้นที่ 35,900 บาท สำหรับรุ่น Wi-Fi และ 42,900 บาทสำหรับรุ่น Wi-Fi + Cellular ส่วน iPad Proรุ่น 13 นิ้ว ราคาเริ่มต้นที่ 47,900 บาท สำหรับรุ่น Wi-Fi และ 54,900 บาท ในรุ่น Wi-Fi + Cellular