LINE MAN คว้า “หนุ่ม กรรชัย” ย้ำ “เบอร์ 1 คนละครึ่ง” อัดโปรฯ ร้านค้า-ผู้ใช้

LINE MAN ประกาศแคมเปญใหญ่รับนโยบายรัฐ “คนละครึ่งพลัส” คว้า “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” ขึ้นพรีเซนเตอร์ หวังใช้พลังความน่าเชื่อถือและกระแสความนิยม กระตุ้นยอดขายให้ร้านค้าและสร้างการรับรู้สู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ
ยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร LINE MAN กล่าวว่า โครงการคนละครึ่งพลัส เป็นกุญแจสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังฟื้นตัว และช่วยเพิ่มความคุ้มค่าในการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ที่ผ่านมา LINE MAN ได้รับความไว้วางใจจากร้านอาหารและผู้บริโภคมาโดยตลอด โดยมีร้านอาหารเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งบนแพลตฟอร์มฟู้ดเดลิเวอรี่เกือบ 100,000 ร้าน
“กว่า 60-70% เลือกใช้ LINE MAN และมียอดใช้งานสิทธิคนละครึ่งผ่านแอปฯ ไปแล้วกว่า 7 ล้านสิทธิ์ สะท้อนความเป็น ‘เบอร์ 1 คนละครึ่ง’ อย่างชัดเจน เราจึงพร้อมเดินหน้าสนับสนุนทุกฝ่ายอย่างเต็มที่ โดยใช้พลังของ ‘หนุ่ม กรรชัย’ ผลักดันการใช้สิทธิ์ให้เข้าถึงทุกร้าน ทุกบ้าน ทั่วประเทศ”
การเลือก “หนุ่ม กรรชัย” มาเป็นพรีเซนเตอร์ในครั้งนี้ LINE MAN เชื่อมั่นว่าการใช้พลังความแมสและความน่าเชื่อถือของคนข่าวระดับประเทศ จะเป็นกระบอกเสียงที่ช่วยเชื่อมโยงแคมเปญเข้ากับพฤติกรรมของผู้บริโภคส่วนใหญ่ได้อย่างตรงจุด
สำหรับดสิทธิประโยชน์เพื่อร้านค้าและผู้ใช้ ภายใต้โครงการ “คนละครึ่งพลัส” LINE MAN ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์ใหม่เพื่อกระตุ้นยอดขายให้ร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการตั้งแต่วันที่ 3 พฤศจิกายน เป็นต้นไป โดยมอบสิทธิพิเศษแบบครบวงจร ไม่ว่าจะเป็น
การลดค่าธรรมเนียม (GP) เป็นกรณีพิเศษสำหรับออเดอร์คนละครึ่งพลัส ให้คูปองส่วนลด สำหรับร้านค้าเพื่อใช้ทำโปรโมชัน มูลค่า 3,000 บาท รับ Ads Credit เพิ่มการมองเห็นของร้านในแอปฯ สูงสุด 1,000 บาท ขยายระยะทางส่งฟรี เป็น 5 กิโลเมตร รวมถึง สื่อโฆษณา ณ จุดขาย (POSM) เพื่อประชาสัมพันธ์ร้าน ส่วนลดค่าบริการระบบจัดการร้านอาหาร (POS) สูงสุด 8,000 บาท และกิจกรรมการตลาด ทั้งออนไลน์และออฟไลน์มูลค่ารวมกว่า 200 ล้านบาท
ในขณะเดียวกัน สำหรับฝั่งผู้ใช้งาน LINE MAN ได้เตรียมงบโปรโมชันเพื่อมอบส่วนลดค่าอาหาร, สิทธิ์ส่งฟรี, และคูปองส่วนลดอีกมากมายสำหรับออเดอร์จากโครงการคนละครึ่งโดยเฉพาะ
การเคลื่อนไหวครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการตอกย้ำสถานะ “เบอร์ 1 คนละครึ่ง” ของ LINE MAN แต่ยังแสดงให้เห็นถึงกลยุทธ์เชิงรุกที่เข้าใจทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการ โดยใช้จุดแข็งของ “แพลตฟอร์มสัญชาติไทย” ที่พร้อมปรับตัวรับนโยบายภาครัฐ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและฟื้นฟูเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน