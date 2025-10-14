'ไชยชนก' สั่งเบรก ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE หลังถูกร้องเรียกเงินแลกปลดอายัดบัญชี

'ไชยชนก' สั่งเบรกชุดปฏิบัติการพิเศษ DE หลังถูกร้องแอบอ้างชื่อกระทรวง เรียกเงินแลกปลดอายัดบัญชี จ่อทบทวนตั้งทีมใหม่ โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน
เมื่อวันที่ 14 ต.ค.68 น.ส.สุชาดา ซาง แทนทรัพย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) และโฆษกกระทรวงดีอี เปิดเผยว่า นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) ได้มีข้อสั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อกรณีที่มีประชาชนร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ ชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัลของกระทรวงดีอี หรือ ชุดปฏิบัติการพิเศษ DE ในทันที
สำหรับกรณีดังกล่าว เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการพิเศษ DE ที่มีความเกี่ยวข้องกับการจับกุมเว็บพนันและแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลายพื้นที่ แต่ไม่มีความคืบหน้าทางคดี และพบการร้องเรียนของประชาชนอย่างต่อเนื่อง ว่าเจ้าหน้าที่บางรายแอบอ้างอำนาจเรียกรับผลประโยชน์ โดยใช้เอกสารกระทรวงดีอี ในการอายัดบัญชี ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ และปัจจุบันยังคงดำเนินการอยู่ จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กว้างขวาง
ทั้งนี้ เบื้องต้น นายไชยชนก ได้สั่งการให้มีการระงับการปฏิบัติงานของชุดปฏิบัติการพิเศษ DE ตามคำสั่งที่ 20/2567 เรื่องการแต่งตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล เมื่อวันที่ 20 ก.พ.67 เพื่อปราบปรามอาชญากรรมทางดิจิทัล โดยจากการตรวจสอบพบว่า บุคลากรของชุดปฏิบัติการบางคนได้ครบเกษียณอายุราชการ แต่ยังปรากฏรายชื่อ และยังมีการปฏิบัติหน้าที่อยู่
“เรื่องดังกล่าว รัฐมนตรีดีอี ไม่ได้นิ่งนอนใจ และให้ความสำคัญในเรื่องของการทำงานที่ต้องโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอน เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นใจ และเชื่อมั่นต่อการดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ของกระทรวงดีอี โดยให้มีการระงับการปฏิบัติหน้าที่ของชุดปฏิบัติการดังกล่าว และจะมีการทบทวนตั้งคณะทำงานที่เหมาะสม สามารถตรวจสอบได้จากแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทดแทนต่อไป” น.ส.สุชาดา กล่าว