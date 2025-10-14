AIS เปิดผลลัพธ์แคมเปญ “สัญญาณยืดเวลาโลก” นำขยะ E-Waste ,212,272 ชิ้น เข้าสู่การจัดการอย่างถูกวิธี

AIS ในฐานะ HUB of E-Waste ผู้นำการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย ตอกย้ำบทบาทองค์กรดิจิทัลเพื่อความยั่งยืน เดินหน้าสร้างพลังความร่วมมือครั้งใหญ่กับพันธมิตร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ เนื่องในวาระ 14 ตุลาคม ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ International E-Waste Day “วันขยะอิเล็กทรอนิกส์สากล” ในกิจกรรม “วัน อ.ว. อีเวสต์เดย์ ภายใต้แนวคิด Signal of Sustainable Future : สัญญาณยืดเวลาโลก
พร้อมเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับฟัง “สัญญาณจากโลก” และร่วมกัน “ยืดเวลาให้โลก” ให้น่าอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้น โดยที่ผ่านมา AIS และพันธมิตรได้ร่วมกันเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธีได้ทั้งหมด 1,212,272 ชิ้น ช่วย “ยืดเวลาโลก” ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 556,573 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂e) หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้จำนวน 46,380 ต้น เป็นหลักฐานตอกย้ำถึงพลังความร่วมมือของประเทศไทยที่นานาชาติสามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม
นางสายชล ทรัพย์มากอุดม หัวหน้าหน่วยธุรกิจสื่อสารองค์กรและรัฐกิจสัมพันธ์ AIS กล่าวว่า “AIS มุ่งมั่นขับเคลื่อนกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิด ‘การสร้างการเติบโตร่วมกันของคนและสิ่งแวดล้อมในโลกดิจิทัล’ เราจึงเดินหน้าเป็นศูนย์กลางการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย หรือ HUB of E-Waste เพื่อทำงานร่วมกับพันธมิตรกว่า 250 องค์กร ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา ขับเคลื่อนภารกิจ ‘คนไทยไร้ E-Waste’ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เมื่อโลกกำลังส่งสัญญาณเตือนให้เราตระหนักถึงวิกฤติขยะอิเล็กทรอนิกส์ เราต้องร่วมมือกันมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ทุกการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลที่ถูกวิธี เปลี่ยนเป็นพลังในการยืดเวลาให้โลกอยู่กับเราได้นานที่สุด
โดยที่ผ่านมา AIS ได้ร่วมมือกับพันธมิตร และสมาชิกกลุ่ม Singtel จากหลากหลายประเทศ ร่วมกันสานต่อภารกิจแคมเปญระดับภูมิภาค “สัญญาณยืดเวลาโลก - Signals of Sustainable Future” เพื่อส่งเสริมการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างยั่งยืน และสร้างแรงบันดาลใจในการตระหนักรู้ให้กับผู้คนกว่า 1.9 พันล้านคนทั่วโลก
เพื่อต้อนรับวัน International E-Waste Day “วันขยะอิเล็กทรอนิกส์สากล” AIS ขอประกาศว่าเราเก็บรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่กระบวนการจัดการอย่างถูกวิธีได้ทั้งหมด 1,212,272 ชิ้น ช่วย “ยืดเวลาโลก” ด้วยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้กว่า 556,573 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (CO₂e) นับเป็นที่ประจักษ์ถึงศักยภาพและความร่วมมือกันระหว่างประเทศ นับจากนี้ AIS ก็ยังคงเดินหน้าปฏิบัติภารกิจการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะอย่างต่อเนื่อง”
ภายในงานมีกิจกรรมไฮไลท์ด้วยการเชิญชวนพันธมิตร และลูกค้าชาว AIS SIAM ร่วมกิจกรรม “มาทิ้ง E-Waste” เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกวิธี พร้อมบริการจากไปรษณีย์ไทย ที่มารับขยะ E-Waste ถึงที่ เพื่อส่งต่อให้เข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลอย่างถูกวิธี (Zero E-Waste to Landfill) โดย AIS หวังว่าในอนาคตประเทศไทยจะมีการจัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในพฤติกรรมของประชาชน และผลักดันสังคมให้เข้าสู่แนวทางการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
