Pantip จับมือ World ยืนยันตัวตนผู้ใช้ด้วย World ID สร้างสังคมออนไลน์ที่ปลอดภัยในยุค AI

หัวใจของการสนทนาออนไลน์ของคนไทยกำลังได้รับการยกระดับด้วยมิติของความเป็นมนุษย์ Pantip ศูนย์กลางการสนทนาในตำนานของประเทศได้ผสานการทำงานกับ World เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้สามารถพิสูจน์ได้ง่ายขึ้นว่าตนเป็นมนุษย์จริง เสริมความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชน ความร่วมมือกับ World ครั้งนี้ได้สร้างมาตรฐานใหม่สำหรับการสนทนาที่ปราศจากบอตและเสริมสร้างความเชื่อมั่นในเว็บบอร์ดอันดับหนึ่งของประเทศไทย
สำหรับคนไทยหลายล้านคน Pantip เป็นมากกว่าเว็บบอร์ด เป็นดั่งศูนย์กลางชุมชนออนไลน์แห่งชาติ เป็นเวลานานกว่า 29 ปี เมื่อคนไทยต้องการคำตอบ ก็เพียงแค่ “ถามพันทิป” ซึ่งทำหน้าที่เป็นคลังความรู้ที่มีชีวิต ที่ซึ่งผู้คนแบ่งปันทุกสิ่งตั้งแต่เคล็ดลับการทำอาหาร, เทคนิคการท่องเที่ยว, รีวิวสินค้า, การเตรียมสอบ, และ สังคม
อย่างไรก็ตามในอินเทอร์เน็ตยุคปัจจุบัน ที่ AI และบอตกำลังทำให้เส้นแบ่งความจริงเลือนราง ความเชื่อมั่นในบทสนทนาออนไลน์ก็เผชิญความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นการเปิดโอกาสให้สมาชิก Pantip สามารถยืนยันความเป็นมนุษย์ และเสริมสร้างความเชื่อมั่นในการสนทนา ผ่าน World ID ซึ่งเมื่อยืนยันสำเร็จ จะมีสัญลักษณ์ “World” ปรากฏอยู่ข้างชื่อผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความมั่นใจในการสนทนาออนไลน์ ลดปัญหาสแปม และข่าวปลอม อีกทั้งป้องกันการใช้งานโดยบอต หรือระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยให้ห้องสนทนาใน Pantip ยังคงปลอดภัย เป็นมิตร และสะท้อนความเป็นชุมชนของ “มนุษย์” อย่างแท้จริง
อภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Co-Founder & Chief Product Officer Pantip กล่าวว่า "Pantip.com เห็นถึงประโยชน์ของการยืนยันความเป็นมนุษย์ในโลกออนไลน์ของ World ID โดยตั้งใจให้เป็นกลไกช่วยป้องกันปัญหาการรบกวนจาก Spam จึงเปิดให้สามารถอัปเกรดสมาชิกเพื่อยืนยันความเป็นมนุษย์ด้วย World ID ได้ ซึ่งนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดการสร้าง ID ปลอมจำนวนมากและช่วยรักษาบรรยากาศที่ดีในการสนทนาบนเว็บไซต์"
ด้าน ภัคพล ตั้งตงฉิน ผู้จัดการประจำประเทศไทย Tools for Humanity กล่าวเพิ่มเติมว่า “World มีภารกิจในการ ‘พิสูจน์ความเป็นมนุษย์’ ให้กับทุกคนในยุคของ AI โดยความร่วมมือกับ Pantip ครั้งนี้ คือการ ส่งเสริมให้คนไทยร่วมกันสร้างพื้นที่ออนไลน์ที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น และถือเป็นก้าวสำคัญในการร่วมกันกำหนดอนาคตดิจิทัล ที่ยึดมั่นในความจริง ความเคารพซึ่งกันและกัน และไม่ลืมว่าแกนหลักของนวัตกรรมคือการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์ด้วยกันเอง”
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นการจับมือครั้งสำคัญครั้งแรกของ World กับแพลตฟอร์มดิจิทัลไทย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทของไทยในฐานะหนึ่งในประเทศแนวหน้าที่มีการผลักดันให้มีการรักษาไว้ซึ่งโลกออนไลน์ที่เป็นพื้นที่ของมนุษย์จริง ไม่ถูกครอบงำด้วยบอตหรือ AI ขณะเดียวกัน ยังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Pantip ในการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างรับผิดชอบ เพื่อสร้างนวัตกรรมที่ไม่เพียงแต่ขับเคลื่อนโลกดิจิทัลให้ก้าวหน้าแต่ยังคงให้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือที่ยกระดับชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริง
ผู้ใช้งานสามารถเชื่อมต่อ World ID กับบัญชีผู้ใช้งานใน Pantip ได้โดยอัปเกรดสมาชิกด้วย World ID ได้ที่ https://bit.ly/42DGMGK