สายคอนเสิร์ตถูกใจ vivo X300 Pro อัดเลนส์ซูม ถ่ายดีกว่าเดิม

วีโว่ (vivo) เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงในตระกูล vivo X300 ซีรีส์ ทั้ง X300 และ X300 Pro ชูความโดดเด่นในเรื่องของการถ่ายภาพที่เน้นการซูมด้วยการนำเซ็นเซอร์กล้องความละเอียด 200 ล้านพิกเซล มาใช้กับเลนส์ Periscope เพื่อสายถ่ายคอนเสิร์ต และช่างภาพโดยเฉพาะ เตรียมขายไทยกลางเดือนพฤศจิกายน 2568
vivo X300 Pro มากับชุดเลนส์หลัก ที่ใช้เซ็นเซอร์ Sony LYT-828 50 ล้านพิกเซลรุ่นใหม่ ที่เพิ่มความสามารถเรื่องการกันสั่น เก็บแสงได้ดีขึ้น เลนส์มุมกว้างเดิม JN1 50 ล้านพิกเซล และเลนส์ซูม (Periscope) ที่ใช้เซ็นเซอร์ใหม่ HPB ขนาด 1/1.4" ความละเอียด 200 ล้านพิกเซล ให้ระยะซูม 3.7x เทียบเท่า 85 มม. โดยที่ยังคงความร่วมมือกับ ZEISS อยู่เช่นเดิม
ส่วน vivo X300 จะปรับมาใช้กล้องหลัก 200 ล้านพิกเซล ที่เป็นเซ็นเซอร์ HPB ขนาด 1/1.4" ตัวเดียวกับรุ่น Pro มาใช้ในเลนส์หลักแทน ตามด้วยเลนส์ Periscope Telephoto 50MP ZEISS APO ที่ให้ระยะซูม 3x หรือเทียบเท่า 70 มม. ส่วนเลนส์มุมกว้าง 50 ล้านพิกเซลเช่นเดียวกับรุ่น Pro พร้อมอัปเกรดกล้องหน้า 50 ล้านพิกเซล ทั้ง 2 รุ่น
พร้อมกันนี้ ยังเพิ่มความสามารถในการถ่ายวิดีโอ ในโหมดเวที 2.0 ที่รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 60FPS จากเดิมรองรับเฉพาะ FullHD และมีฟีเจอร์ถ่าย Dual-View กล้องหน้า-หลังได้พร้อมกัน รวมถึงการมีชุดเลนส์เสริมมาให้ใช้งานร่วมด้วย
ในแง่ของประสิทธิภาพทำงานบน MediaTek Dimensity 9500 ที่ให้ความเร็วในการประมวลผลเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้า รวมถึงการนำชิปที่พัฒนาขึ้นอย่าง vivo V3+ และ VS1 มาช่วยในการประมวลผลภาพ และ วิดีโอ
ตัวดีไซน์มีการปรับเปลี่ยนจากจอโค้งให้เป็นแบนราบ แต่ยังใช้กระจกโค้ง 3D Cold-Carved Glass อยู่ มากับหน้าจอ AMOLED 1.5K ขนาด 6.78 นิ้ว ให้แบตเตอรีขนาด 6510 mAh ส่วนรุ่น X300 มากับหน้าจอ 6.31 นิ้ว แบต 6040 mAh รองรับการชาร์จเร็ว 90W และชาร์จไร้สาย 40W
นอกจากนี้ vivo X300 ยังเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกที่จะได้รับ OriginOS 6 บนพื้นฐานของ Android 16 ที่ถูกนำออกมาทำตลาดทั่วโลกเป็นครั้งแรก จากที่ก่อนหน้านี้จะใช้ FuntouchOS เป็นหลักมาโดยตลอด
สำหรับ vivo X300 Pro วางจำหน่าย สีน้ำตาล Dune Brown, สีฟ้า Mist Blue, สีขาว Cloud White, และ สีดำ Phantom Black ขณะที่ vivo X300 มีสีชมพู Halo Pink, สีม่วง Iris Purple, สีฟ้า Mist Blue, และ สีดำ Phantom Black
ในส่วนของราคาจำหน่าย vivo X300 เริ่มต้นที่ 4,399 หยวน หรือราว 20,000 บาท ส่วน X300 Pro เริ่มต้นที่ 5,299 หยวน หรือราว 25,000 บาท