Google Japan เปิดตัว “Gboard Dial Version” คีย์บอร์ดหมุนแนวเรโทร เอาใจสาย DIY

กูเกิล ประเทศญี่ปุ่น (Google Japan) ย้อนวันวานด้วยไอเดียสุดแหวกแนว เปิดตัว “Gboard Dial Version” คีย์บอร์ดรุ่นทดลองที่แทนปุ่ม QWERTY ด้วยแผงหมุนแบบโทรศัพท์บ้านสมัยก่อน ให้ผู้ใช้พิมพ์ได้ด้วยการหมุนปุ่มแทนการกด
คีย์บอร์ดสุดกวนชิ้นนี้ไม่ได้มีขาย แต่ Google ใจดีเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟรี พร้อมไฟล์ต้นแบบ 3D, วงจร และเฟิร์มแวร์ สำหรับใครที่อยากลองพิมพ์แนวหมุนโทรศัพท์ได้สร้างเองที่บ้านผ่านเครื่องพิมพ์สามมิติและบัดกรีด้วยตัวเอง
การเปลี่ยนท่าทางการพิมพ์ให้เป็นการหมุนของ Gboard Dial Version จะเกิดขึ้นผ่านรูปลักษณ์ของเล่นเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่ละวงล้อแทนกลุ่มคำสั่ง เช่น ตัวอักษร เครื่องหมาย หรือปุ่มลูกศร ผู้ใช้เพียงแค่สอดนิ้ว หมุนไปยังตัวอักษรที่ต้องการ แล้วปล่อยให้วงล้อดีดกลับ ซึ่งจะมีเสียงคลิกที่ชวนให้นึกถึงโทรศัพท์หมุนตัวจริง
ตัวดีไซน์ยังสามารถปรับขนาดและจำนวนวงล้อได้ตามพื้นที่โต๊ะและความใจเย็นของผู้สร้าง จะทำแบบมินิมอลแค่หนึ่งวงล้อไว้พิมพ์ช้า ๆ เพื่อสมาธิ หรือจัดเต็มเก้าวงล้อจำลองทั้งแป้นพิมพ์ก็ได้ ทุกอย่างออกแบบให้แยกชิ้นและปรับเปลี่ยนโมดูลาร์ได้อิสระ
นอกจากนี้ Google Japan ยังเพิ่มกิมมิกขำ ๆ อย่างแท่นวางเมาส์ “phone cradle” ที่เมื่อวางเมาส์ลงจะตัดสัญญาณกล้องเว็บแคมโดยอัตโนมัติ เหมือนการวางหูโทรศัพท์เพื่อวางสายในยุคอนาล็อก
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์ “Gboard Experiments” ที่ Google Japan ปล่อยทุกปีในเดือนตุลาคม เพื่อสำรวจวิธีใหม่ ๆ ในการพิมพ์และโต้ตอบกับอุปกรณ์ก่อนหน้านี้พวกเขาเคยทำคีย์บอร์ดถ้วยชา คีย์บอร์ดแท่งสวมใส่ได้ และหมวกที่มีปุ่มพิมพ์อยู่บนปีกหมวก
ไอเดียนี้ตอกย้ำจิตวิญญาณของ Google Japan ที่มองว่า “การพิมพ์ไม่จำเป็นต้องเรียงเป็นแถวเสมอไป” ซึ่งในบางครั้ง การพิมพ์ก็สามารถหมุนเล่นให้สนุกขึ้นได้ด้วย.