Epson SEA สรุปผลงาน รีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองจากหมึกได้เกิน 1,600 กิโลกรัม

เอปสัน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Epson SEA) ชูผลงานด้านสิ่งแวดล้อมยั่งยืนปีการเงิน 2024 รีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองจากหมึกทะลุ 1,600 กก. สู่เศรษฐกิจหมุนเวียนเต็มรูปแบบ
ตัน เมย์ ลิน หัวหน้าคณะทำงานด้านความยั่งยืน เอปสัน เอเชียนตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวถึงรายงานความยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2567 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ว่ามีความสำเร็จหลัก 4 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจหมุนเวียน, นวัตกรรมอุตสาหกรรม, คุณภาพชีวิต, และ CSR ซึ่งล้วนสอดคล้องวิสัยทัศน์ Environmental Vision 2050 มุ่งคาร์บอนสุทธิลบ และเลิกพึ่งทรัพยากรใต้ดิน
“สำหรับเอปสัน ความยั่งยืนคือการมอบพลังให้กับพนักงานและชุมชนในการขับเคลื่อนร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความโปร่งใสด้านข้อมูลและความรับผิดชอบในภูมิภาค เพื่อให้เป้าหมายระดับโลกสอดคล้องกับการดำเนินงานในพื้นที่จริง”
เอปสัน เป็นบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยีพิมพ์และโปรเจคเตอร์สัญชาติญี่ปุ่น บริษัทระบุว่าสามารถลดคาร์บอนทางอ้อมทะลุเป้า Scope 2 ซึ่งจากที่เริ่มติดตามข้อมูลการปล่อยคาร์บอนตั้งแต่ FY2023 การใช้ไฟฟ้าสำนักงานสามารถลดลง 11% ส่งผลให้ Scope 2 เหลือเพียง 814 ตัน CO2e เทียบเท่าพลังงานจากตู้เย็น 4,500 เครื่องต่อปี สะท้อนกลยุทธ์ดิจิทัลอัจฉริยะในการบริหารพลังงาน
ในอีกด้าน เอปสันสามารถขยาย Drop Shipping ตัด GHG จากขนส่ง 113 ตัน โดยลดของเสียและคาร์บอนจากโลจิสติกส์ผ่าน Drop Shipping เพิ่มขึ้น 21% จากปีก่อน หลีกเลี่ยงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เท่ากับรถยนต์วิ่ง 500,000 กิโลเมตร
เอปสันยังระบุว่าได้ติดตาม Scope 3 ครบห่วงโซ่คุณค่า เพิ่มเพิ่มความโปร่งใสของบริษัท โดยขยายการรายงาน GHG ตลอด value chain ตั้งแต่ผลิตวัตถุดิบยันจัดการซากผลิตภัณฑ์ เพื่อปรับกลยุทธ์ให้เข้ากับแต่ละตลาด ลดขยะอนุรักษ์ทรัพยากร สนับสนุนการตัดสินใจ data-driven สำหรับความยั่งยืน
ในส่วนของการรีไซเคิลหมึก เอปสันสามารถรีไซเคิลวัสดุสิ้นเปลืองจากหมึกกว่า 1,600 กก. และแปรรูปเศษอาหาร 500 กก. เป็นปุ๋ยหมุนเวียน เทียบเท่ามื้ออาหารเพื่อสิ่งแวดล้อม 1,700 มื้อ
สำหรับปี 2568 เอปสันเผยว่าจะพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อผสานความยั่งยืนเข้ากับการดำเนินงานผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การกำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาล และการดูแลคุณภาพชีวิตของพนักงาน
"ในการกำกับดูแลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล พนักงานได้เข้าร่วมการอบรมด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบครบถ้วน 100% ควบคู่กับมาตรการต่อต้านการทุจริต และมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เข้มงวด ที่สำคัญ ในปีงบประมาณ 2567 เอปสันสามารถบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเป็นศูนย์ อีกทั้งยังเดินหน้าลงทุนในการพัฒนาบุคลากร ผ่านการฝึกอบรมเฉพาะด้านและโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเอปสันต่อความเป็นเลิศในการดำเนินงานและความปลอดภัยของพนักงาน"
สำหรับ CSR เอปสันเคลมว่าสามารถสร้าง ecosystem ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมผ่านการร่วมมือ NGO ท้องถิ่นเก็บขยะ 1,400 กก. (พลาสติก-โฟม) และทำความสะอาด 6 ประเทศ ซึ่งในอินโดนีเซีย บริษัทได้จับมือ WWF ทำโครงการ "Trees for Life" ปลูกต้นไม้ 200,000 ต้น บนพื้นที่ 1,875 ไร่ ช่วยฟื้นนิเวศและครอบครัว 300 ครัวเรือน.