ทรู คอร์ปอเรชั่น ประกาศความสำเร็จโครงการ “One Network” รวมเสา ครอบคลุมทั่วไทยเพื่อลูกค้าทรูและดีแทค

ทรู คอร์ปอเรชั่น ก้าวสู่ความสำเร็จในการดำเนินงานกลยุทธ์ "One Network" ยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมวงการโทรคมนาคมของไทยครั้งยิ่งใหญ่ ด้วยการรวมเสามือถือทรูและดีแทคเสร็จสมบูรณ์ พร้อมยกระดับ “Power Up”ประสบการณ์การสื่อสารดิจิทัลของลูกค้าทั่วประเทศ ด้วยการผสานจุดแข็งของสองแบรนด์รวมกัน เพื่อสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุดให้กับลูกค้าทั่วประเทศ
นายซิกเว่ เบรกเก้ ประธานคณะผู้บริหารกลุ่ม บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “วันนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของความสำเร็จในการยกระดับเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน ซึ่งเป็นการมอบประสบการณ์เครือข่ายที่เหนือชั้นให้กับลูกค้าของทรูและดีแทค พร้อมทั้งสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นจากการผสานรวมกันแก่ผู้ถือหุ้น เบื้องหลังความสำเร็จในครั้งนี้ มาจากความร่วมมืออย่างเต็มที่จากทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านเครือข่ายของเราที่ร่วมมือกับพันธมิตรเทคโนโลยีระดับโลก เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าทุกคนได้รับประสบการณ์ดิจิทัลที่ดีที่สุด”
ตลอดช่วง 2 ปีครึ่งที่ผ่านมา ทีมวิศวกรและช่างเทคนิคของทรู คอร์ปอเรชั่นมากกว่า 3,650 คน ในโครงการ “One Network” ปฏิบัติงานทุกวัน รวมชั่วโมงทำงานมากกว่า 17 ล้านชั่วโมง โดยปฏิบัติการปีนขึ้นเสามือถือทั่วประเทศรวมเป็นระยะทางในแนวดิ่งมากกว่า 2,000 กิโลเมตร
การรวมพลังโครงข่ายที่สร้างความเปลี่ยนแปลงที่เหนือกว่า
หัวใจสำคัญของโครงการ One Network คือกลยุทธ์การยกระดับโครงข่ายให้ทันสมัย (Network Modernization) สู่มาตรฐานใหม่ของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมประเทศไทยจากการรวมพลังทรูและดีแทค ด้วยการนำเสาสัญญาณและโครงสร้างพื้นฐานมารวมกันเป็นหนึ่งเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อลูกค้าทั้งสองแบรนด์ โดยเป้าหมายคือการเลือกใช้เสาสัญญาณที่ดีที่สุดเพื่อรองรับการใช้งานด้วยประสิทธิภาพสูงสุดในปัจจุบันและพร้อมก้าวต่อสู่อนาคต พร้อมขยายพื้นที่ครอบคลุมสัญญาณ 5G และ 4G ให้ครอบคลุมมากขึ้น เร็วขึ้น และรองรับเทคโนโลยีในอนาคต
นอกจากนั้น ยัง Power Up สัญญาณเพื่อความสุขลูกค้าด้วย "Spectrum Pooling" ซึ่งเป็นการผสานคลื่นความถี่ของทั้งทรูและดีแทคเข้าเป็นเครือข่ายเดียวกัน ทำให้ลูกค้าของทั้งสองแบรนด์สามารถใช้ทรัพยากรเครือข่ายร่วมกันได้อย่างไร้รอยต่อ ส่งผลให้ได้คุณภาพสัญญาณที่แข็งแกร่งขึ้น ความเร็วที่มากขึ้น และประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นทั่วประเทศ
ทั้งนี้ การยกระดับเครือข่ายของทรู คอร์ปอเรชั่นไม่ได้มุ่งเน้นเพียงความเร็วและความครอบคลุมเท่านั้น โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของลูกค้า ด้วย True CyberSafe บริษัทใช้เทคโนโลยี AI ขั้นสูงในการตรวจจับ บล็อก และแจ้งเตือนผู้ใช้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเรียลไทม์
เครือข่าย 5G ที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำอย่างแท้จริง
ความสำเร็จของ “One Network” ได้ยกระดับความครอบคลุมและประสิทธิภาพของเครือข่าย 5G อย่างมีนัยสำคัญสำหรับลูกค้าทั้งทรูและดีแทค ด้วยการรวมคลื่นความถี่ ขีดความสามารถของเครือข่าย และความเร็วของการใช้งานที่เพิ่มขึ้น ลูกค้าของทั้งสองแบรนด์สามารถสัมผัสประสบการณ์การใช้งานที่ไร้รอยต่อบนเครือข่ายใหม่ ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญของการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมต่อดิจิทัลในประเทศไทย
ความเร็วอินเทอร์เน็ต 5G เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ลูกค้าดีแทคได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงการนี้ ด้วยความเร็ว 5G ที่เพิ่มขึ้นถึง 4.39 เท่า ขณะที่ลูกค้าทรูได้รับความเร็วที่เพิ่มขึ้น 1.09 เท่า แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาประสิทธิภาพของเครือข่ายที่เพิ่มขึ้น มุ่งพัฒนาเพื่อลูกค้าทั้งสองแบรนด์
โครงการ One Network ยกระดับทั้งความครอบคลุมและคุณภาพสัญญาณให้กับลูกค้าทั้งทรูและดีแทค โดยเฉพาะลูกค้าดีแทคที่ได้รับประสบการณ์ใช้งาน 5G บนคลื่น 2600 MHz ด้วยความเร็วที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน และลูกค้าทรูได้ใช้งาน 4G ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นบนคลื่น 2300 MHz
การยกระดับโครงข่ายนี้ยังสามารถทำให้นำคลื่น 2600 MHz อัปเกรดใช้งาน 5G ได้ทั้งแบนด์วิดท์ 90 MHz อย่างเต็มประสิทธิภาพ รวมถึงการนำเทคโนโลยีขั้นสูงอย่าง Dynamic Spectrum Sharing (DSS) มาใช้ ทำให้สามารถใช้งานคลื่นความถี่ร่วมกันได้อย่างยืดหยุ่นระหว่าง 5G และ 4G บนคลื่น 2600 MHz
รวมถึงก้าวต่อไปในการเพิ่มความจุและประสิทธิภาพการรับ-ส่งข้อมูลด้วยคลื่นความถี่ 2300 MHz ที่จะนำมาทำ 5G ร่วมกับคลื่น 2600 MHz และการนำคลื่น 1500 MHz ซึ่งเป็นคลื่นใหม่ที่จะเพิ่มประสบการณ์ใช้งาน 5G และ 4G ที่รวดเร็ว แรง และเสถียรยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
มิติใหม่แห่งความยั่งยืน และความเชื่อมั่นจากคุณภาพโครงข่ายประสิทธิภาพสูง
นอกเหนือจากประโยชน์โดยตรงต่อลูกค้าในด้านความเร็วและพื้นที่ครอบคลุมแล้ว โครงข่ายให้ทันสมัย (Network Modernization) ยังส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมอย่างมีนัยสำคัญ การลดเสาซ้ำซ้อนและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านเทคโนโลยี AI และ Machine Learning จะช่วย ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงได้ถึง 15-20% ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในเป้าหมายของทรู คอร์ปอเรชั่น ที่จะมุ่งสู่การปล่อยก๊าซคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2573
ความสำเร็จของการรวมโครงข่ายครั้งนี้ยังสะท้อนผ่านการจัดอันดับของสถาบันระดับโลกอย่าง nPerf ซึ่งยืนยันว่า True 5G ครองตำแหน่งเครือข่ายที่ดีที่สุดในประเทศไทยถึง 9 ปีซ้อน โดยเฉพาะในด้านความเร็วอัปโหลด และค่า Latency ที่ต่ำที่สุด ซึ่งเมื่อผนวกเข้ากับจุดเด่นของดีแทคในด้านคุณภาพการใช้งานจริง (Quality of Experience) ทั้งการท่องเว็บและการสตรีมมิ่ง จะยิ่งเสริมให้ลูกค้าทุกคนได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดอย่างแท้จริง
โครงการ “One Network” จึงไม่ใช่แค่เรื่องของการควบรวม แต่คือการสร้างอนาคตใหม่ของวงการโทรคมนาคมไทย เพื่อมอบประสบการณ์การสื่อสารที่เหนือกว่าให้แก่ลูกค้าทุกคนอย่างยั่งยืน