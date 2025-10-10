Google Cloud เปิดทางสร้าง AI Agent ใช้งานในองค์กร

Google Cloud เปิดตัว Gemini Enterprise แพลตฟอร์มสร้าง AI Agent ที่ออกแบบมาเพื่อเชื่อมต่อกับข้อมูลและระบบการทำงานภายในองค์กรโดยเฉพาะ ช่วยให้พนักงานสามารถสั่งการ AI Agent แบบหลายขั้นตอนเพื่อทำงานที่ซับซ้อนให้เป็นอัตโนมัติ
ซุนดาร์ พิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Google และ Alphabet กล่าวว่า Gemini Enterprise ถูกออกแบบมาภายใต้แนวคิดที่ว่า การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่แท้จริงในยุค AI ต้องเป็นมากกว่าแชทบอทธรรมดา แต่ต้องเป็นแพลตฟอร์มที่ครอบคลุมและผสานรวมข้อมูล เครื่องมือ และบุคลากรของบริษัทไว้ในที่เดียวอย่างปลอดภัย
โดย Gemini Enterprise จะขับเคลื่อนด้วยโมเดลภาษา Gemini รุ่นล่าสุด มาพร้อมกับ Google Agent ที่สร้างไว้ล่วงหน้าสำหรับงานเฉพาะทาง เช่น การวิจัยเชิงลึก, การสร้างสรรค์ไอเดีย, การวิเคราะห์ข้อมูล และยังสามารถสร้าง AI Agent ที่กำหนดเองได้โดยทีมงานขององค์กรหรือจากพาร์ทเนอร์ของ Google Cloud
ที่สำคัญคือมีเครื่องมือสร้าง AI Agent แบบ No-Code เปิดทางให้ผู้ใช้งานทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายการตลาด การเงิน หรือทีมอื่นๆ สามารถสร้างและควบคุม AI Agent เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและทำงานอัตโนมัติได้โดยไม่ต้องเขียนโค้ด
ยังมีจุดเด่นในเรื่องการเชื่อมต่อข้อมูลอย่างปลอดภัย ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลของบริษัท ไม่ว่าข้อมูลจะอยู่ที่ใดก็ตาม ตั้งแต่ Google Workspace, Microsoft 365 ไปจนถึงแอปพลิเคชันทางธุรกิจอย่าง Salesforce และ SAP
นอกจากนี้ ยังอยู่ภายใต้ระบบความปลอดภัยที่องค์กรสามารถตรวจสอบ AI Agent ทั้งหมดได้จากที่เดียว และเป็นสถาปัตยกรรมแบบเปิด ที่รองรับการทำงานร่วมกับมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ และระบบนิเวศของพาร์ทเนอร์กว่า 100,000 ราย เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมและให้ทางเลือกแก่ลูกค้า
ทำให้ Gemini Enterprise สามารถช่วยให้องค์กรธุรกิจ พัฒนากระบวนการทำงานทั้งหมด โดยใช้ AI Agent ที่สามารถค้นหาและทำความเข้าใจข้อมูลจากเอกสาร แอปพลิเคชัน อีเมล และระบบแชททั้งหมดขององค์กร เพื่อสร้างกระบวนการอัตโนมัติ
พร้อมกันนี้ Google Cloud ยังได้เปิดตัว Data Science Agent ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Gemini Enterprise เพื่อช่วยจัดการและสำรวจข้อมูลโดยอัตโนมัติ รวมถึงพัฒนาโมเดล AI ที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ยังมีการผสานรวมกับ Customer Engagement Suite เพื่อสร้าง AI Agent สำหรับบริการลูกค้าที่สามารถสนทนาด้วยเสียงที่เป็นธรรมชาติและรองรับได้มากกว่า 40 ภาษา
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กูเกิล คลาวด์ โทมัส คูเรียน กล่าวทิ้งท้ายว่า โปรแกรมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้พนักงาน และทีมงานของทุกบริษัท สร้างอนาคตด้วย AI ในขณะที่ AI กำลังเปลี่ยนแปลงองค์กรทั่วโลก Google Cloud เป็นพันธมิตรเพียงรายเดียวที่มีข้อเสนอครบวงจร และกำลังส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนใน AI