xs
xsm
sm
md
lg

realme 15 Pro Game of Thrones ฝาหลังเปลี่ยนสีเมื่อโดนน้ำอุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เรียลมี (realme) เปิดตัว “realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition” สมาร์ทโฟนคัสตอมที่ได้แรงบันดาลใจจากซีรีส์ Game of Thrones นำเสนองานดีไซน์ของทวีปเวสเทอรอสในเรื่อง พร้อมนำเทคโนโลยี Dragonfire Color-changing Design เปลี่ยนสีฝาหลังได้ เมื่อสัมผัสน้ำอุณหภูมิเกิน 44°C

เชส ซวี่ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด realme กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง realme และ Warner Bros ในครั้งนี้ว่า จะสะท้อนให้เห็นว่าถึงการนำนวัตกรรมมาแสดงให้ผู้ใช้งานได้เห็น และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ ทุกคนกล้าที่จะแสดงตัวตนที่แตกต่าง

ตัวเครื่อง realme 15 Pro รุ่นพิเศษนี้ โดดเด่นด้วยดีไซน์ Black & Gold Epic ID ใช้ฝาหลังที่ทำจากวัสดุหนังเกรดพรีเมียมสีดำ ปั๊มนูนเป็นลวดลายตราสัญลักษณ์ประจำตระกูลต่าง ๆ ในเวสเทอรอส ตรงกลางสลักลายตราผนึกของตระกูลทาร์แกเรียนแบบ 3 มิติ ขอบตัวเครื่องสีทองถูกออกแบบให้เหมือนกรงเล็บมังกรสามมิติ ผสานกับความบางเฉียบเพียง 7.84 มม. สะท้อนความหรูหราดุจราชวงศ์ในยุคกลาง


ไฮไลท์คือ เทคโนโลยีฝาหลังเปลี่ยนสี Dragonfire Color-Changing ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการกำเนิดใหม่จากเปลวไฟของเดเนอริส ทาร์แกเรียน โดยฝาหลังจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีแดงเพลิงเมื่อสัมผัสกับน้ำที่มีอุณหภูมิ 44°C ขึ้นไป สร้างความตื่นตาตื่นใจและเปรียบเสมือนการปลุกพลังที่หลับใหลของผู้ใช้ออกมา

ความพิเศษของ realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเครื่อง แต่มาพร้อม กิฟต์บ็อกซ์ลิมิเต็ดเอดิชัน ที่ออกแบบกล่องด้านนอกเป็นลายแผนที่แห่งเวสเทอรอส ภายในบรรจุของสะสมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่ว่าจะเป็น ขาตั้งโทรศัพท์ทรงบัลลังก์เหล็ก เข็มกลัดแห่งหัตถ์กษัตริย์ม้วนจดหมายกระดาษเปล่าลึกลับ ชุดโปสการ์ดและสติกเกอร์ลายพิเศษจากซีรีส์

realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition ทำงานบนชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 4 แบตเตอรี 7000mAh พร้อมระบบชาร์จเร็ว 80W Ultra Charge ให้กล้องหลัก Triple 50MP Ultra Clear และกล้องหน้า 50MP Ultra-wide


โดย realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition (ความจุ 12GB/512GB) จะวางจำหน่ายใน ราคา 19,999 บาท โดยผลิตจำนวนจำกัดเพียง 5,000 เครื่องทั่วโลก เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมเป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์และ realme Brand Shop สาขาที่ร่วมรายการ

realme 15 Pro Game of Thrones ฝาหลังเปลี่ยนสีเมื่อโดนน้ำอุ่น
realme 15 Pro Game of Thrones ฝาหลังเปลี่ยนสีเมื่อโดนน้ำอุ่น
realme 15 Pro Game of Thrones ฝาหลังเปลี่ยนสีเมื่อโดนน้ำอุ่น
กำลังโหลดความคิดเห็น