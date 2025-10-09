realme 15 Pro Game of Thrones ฝาหลังเปลี่ยนสีเมื่อโดนน้ำอุ่น

เรียลมี (realme) เปิดตัว “realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition” สมาร์ทโฟนคัสตอมที่ได้แรงบันดาลใจจากซีรีส์ Game of Thrones นำเสนองานดีไซน์ของทวีปเวสเทอรอสในเรื่อง พร้อมนำเทคโนโลยี Dragonfire Color-changing Design เปลี่ยนสีฝาหลังได้ เมื่อสัมผัสน้ำอุณหภูมิเกิน 44°C
เชส ซวี่ รองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด realme กล่าวถึงความร่วมมือระหว่าง realme และ Warner Bros ในครั้งนี้ว่า จะสะท้อนให้เห็นว่าถึงการนำนวัตกรรมมาแสดงให้ผู้ใช้งานได้เห็น และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ ทุกคนกล้าที่จะแสดงตัวตนที่แตกต่าง
ตัวเครื่อง realme 15 Pro รุ่นพิเศษนี้ โดดเด่นด้วยดีไซน์ Black & Gold Epic ID ใช้ฝาหลังที่ทำจากวัสดุหนังเกรดพรีเมียมสีดำ ปั๊มนูนเป็นลวดลายตราสัญลักษณ์ประจำตระกูลต่าง ๆ ในเวสเทอรอส ตรงกลางสลักลายตราผนึกของตระกูลทาร์แกเรียนแบบ 3 มิติ ขอบตัวเครื่องสีทองถูกออกแบบให้เหมือนกรงเล็บมังกรสามมิติ ผสานกับความบางเฉียบเพียง 7.84 มม. สะท้อนความหรูหราดุจราชวงศ์ในยุคกลาง
ไฮไลท์คือ เทคโนโลยีฝาหลังเปลี่ยนสี Dragonfire Color-Changing ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากการกำเนิดใหม่จากเปลวไฟของเดเนอริส ทาร์แกเรียน โดยฝาหลังจะเปลี่ยนจากสีดำเป็นสีแดงเพลิงเมื่อสัมผัสกับน้ำที่มีอุณหภูมิ 44°C ขึ้นไป สร้างความตื่นตาตื่นใจและเปรียบเสมือนการปลุกพลังที่หลับใหลของผู้ใช้ออกมา
ความพิเศษของ realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition ไม่ได้หยุดอยู่แค่ตัวเครื่อง แต่มาพร้อม กิฟต์บ็อกซ์ลิมิเต็ดเอดิชัน ที่ออกแบบกล่องด้านนอกเป็นลายแผนที่แห่งเวสเทอรอส ภายในบรรจุของสะสมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ไม่ว่าจะเป็น ขาตั้งโทรศัพท์ทรงบัลลังก์เหล็ก เข็มกลัดแห่งหัตถ์กษัตริย์ม้วนจดหมายกระดาษเปล่าลึกลับ ชุดโปสการ์ดและสติกเกอร์ลายพิเศษจากซีรีส์
realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition ทำงานบนชิปเซ็ต Snapdragon 7 Gen 4 แบตเตอรี 7000mAh พร้อมระบบชาร์จเร็ว 80W Ultra Charge ให้กล้องหลัก Triple 50MP Ultra Clear และกล้องหน้า 50MP Ultra-wide
โดย realme 15 Pro Game of Thrones Limited Edition (ความจุ 12GB/512GB) จะวางจำหน่ายใน ราคา 19,999 บาท โดยผลิตจำนวนจำกัดเพียง 5,000 เครื่องทั่วโลก เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคมเป็นต้นไป ผ่านช่องทางออนไลน์และ realme Brand Shop สาขาที่ร่วมรายการ