'ไปรษณีย์ไทย' ยืดน้ำหนักส่งของไปสหรัฐฯ ได้ถึง 5 กก. แต่ราคาเดิม

'ไปรษณีย์ไทย' อัปเกรด ePacket ส่งของไปสหรัฐฯ ได้ถึง 5 กก. รวมภาษีในราคาเดิม ลดต้นทุน SME-อีคอมเมิร์ซ พร้อมทางเลือก Courier Post สำหรับสินค้าราคาสูง เริ่มแล้ววันนี้
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เปิดเผยว่า ไปรษณีย์ไทยได้ยกระดับความพร้อมอย่างเต็มพิกัด เพื่อขยายช่องทางให้ผู้ใช้บริการที่ต้องการส่งสินค้าปลายทางสหรัฐอเมริกา โดยเฉพาะผู้ประกอบการร้านค้าออนไลน์และกลุ่มธุรกิจ SME ไทย ที่ต้องการเจาะตลาดสหรัฐฯ ซึ่งยังคงมีความต้องการสินค้าจากประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ไปรษณีย์ไทยมุ่งลดอุปสรรคด้านน้ำหนักสินค้า ค่าขนส่ง และความยุ่งยากของภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ส่งและผู้รับอย่างจริงจัง
ขณะเดียวกัน ไปรษณีย์ไทยยังได้ปรับรูปแบบบริการ ePacket ใหม่ ให้สามารถรองรับน้ำหนักพัสดุสูงสุดได้ถึง 5 กิโลกรัม จากเดิมเพียง 2 กิโลกรัม ส่งผลให้ผู้ค้าออนไลน์สามารถขยายประเภทสินค้าและจำนวนชิ้นในการส่งออกได้มากขึ้น อีกทั้งยังคิดค่าขนส่งในรูปแบบ Delivered Duty Paid (DDP) โดยได้รวมค่าพิธีการศุลกากร ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมปลายทางเรียบร้อยแล้ว จึงช่วยให้ผู้ส่งมั่นใจว่าสินค้าจะถึงปลายทางโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแฝงเพิ่มเติม โดยราคาเริ่มต้นเพียง 339 บาท สำหรับสินค้าน้ำหนักไม่เกิน 100 กรัม
ทั้งนี้ สินค้าที่ส่งผ่านบริการ ePacket จะต้องมีมูลค่าไม่เกิน 60 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 1,900 บาทต่อกล่อง และสามารถจัดส่งครอบคลุมทุกพื้นที่ในสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังสามารถจ่าหน้าผ่านระบบ DPOST Inter และติดตามสถานะการจัดส่งผ่านระบบ Track & Trace ได้ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ที่สำคัญ ยังมีความคุ้มครองในกรณีสูญหายหรือเสียหายสูงสุด 500 บาทต่อชิ้น พร้อมทางเลือกในการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติม ePacket Plus ในราคาเพียง 30 บาทต่อกล่อง ซึ่งจะเพิ่มวงเงินคุ้มครองสูงสุดเป็น 2,000 บาท
สำหรับผู้ที่ต้องการส่งสินค้ามูลค่าสูงเกิน 60 เหรียญร์สหรัฐฯ ต่อกล่อง ไปรษณีย์ไทยยังมีทางเลือกบริการอื่นๆ ได้แก่ Courier Post ซึ่งรองรับน้ำหนักพัสดุได้สูงสุดถึง 200 กิโลกรัม และ Courier Post One Price ที่ส่งได้สูงสุด 25 กิโลกรัม รวมถึง EMS World สำหรับส่งเอกสารและของตีพิมพ์ระหว่างประเทศที่มีน้ำหนักไม่เกิน 500 กรัม อีกทั้งยังคงมีบริการจัดส่ง Amazon FBA ไปยังประเทศสหรัฐฯ เช่นเดิม โดยผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับบริการได้ที่ไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ THP Contact Center โทร.1545 และเว็บไซต์ www.thailandpost.co.th