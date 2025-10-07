ดีล OpenAI - AMD กระตุ้นตลาด AI ป้อน GPU ประมวลผล 6 กิกะวัตต์

AMD - OpenAI ประกาศความร่วมมือในข้อตกลงจัดหา GPU ซีรีส์ AMD Instinct ให้แก่ OpenAI เพื่อนำไปใช้ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่ให้พลังในการประมวลผลรวมสูงถึง 6 กิกะวัตต์ เริ่มติดตั้งปลายปี 2569
ภายใต้ข้อตกลงดังกล่าว การติดตั้งเฟสแรกจะเริ่มต้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2569 ด้วย GPU รุ่นเรือธงอย่าง AMD Instinct MI450 ขนาด 1 กิกะวัตต์ ซึ่งจะทำให้ AMD กลายเป็นพันธมิตรหลักเชิงกลยุทธ์ด้านการประมวลผล (Core Strategic Compute Partner) ของ OpenAI อย่างเป็นทางการ
ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการต่อยอดและกระชับความสัมพันธ์ที่ทั้งสองบริษัทได้ร่วมกันพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่รุ่น MI300X สู่ MI350X และในอนาคต โดยทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญทางเทคนิคเพื่อปรับปรุงแผนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Roadmap) ร่วมกัน ซึ่งถือเป็นการสร้างประโยชน์ให้กับทั้งสองฝ่าย (win-win) เพื่อรองรับการใช้งาน AI ขนาดใหญ่ (Large-Scale AI) และขับเคลื่อนระบบนิเวศ AI ทั้งหมดให้ก้าวไปข้างหน้า
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงและสร้างผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์ร่วมกัน AMD ได้มอบใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ให้ OpenAI ในการซื้อหุ้นสามัญของ AMD สูงสุดถึง 160 ล้านหุ้น โดยสิทธิ์ดังกล่าวจะทยอยปลดล็อกตามความสำเร็จของเป้าหมายที่กำหนดไว้ เช่น การติดตั้ง GPU ครบ 1 กิกะวัตต์แรก และจะเพิ่มขึ้นตามลำดับจนครบ 6 กิกะวัตต์
ดร. ลิซ่า ซู ประธานและซีอีโอของ AMD กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้นำสิ่งที่ดีที่สุดของทั้ง AMD และ OpenAI มารวมกัน เพื่อสร้างประโยชน์ให้ทั้งสองฝ่ายอย่างแท้จริง ทำให้การสร้าง AI ที่ทะเยอทะยานที่สุดในโลกเป็นไปได้ และขับเคลื่อนระบบนิเวศ AI ทั้งหมดไปข้างหน้า
ขณะที่ แซม อัลต์แมน ผู้ร่วมก่อตั้งและซีอีโอของ OpenAI กล่าวว่า ความร่วมมือนี้เป็นก้าวสำคัญในการสร้างขีดความสามารถด้านการประมวลผลที่จำเป็นต่อการดึงศักยภาพสูงสุดของ AI ออกมา ความเป็นผู้นำของ AMD ในด้านชิปประสิทธิภาพสูงจะช่วยให้เราเร่งความก้าวหน้าและนำประโยชน์ของ AI ขั้นสูงไปสู่ทุกคนได้เร็วยิ่งขึ้น
เบื้องต้นคาดว่าจากความร่วมมือดังกล่าว จะสร้างรายได้หลายหมื่นล้านเหรียญให้กับ AMD ขณะเดียวกันก็จะช่วยเร่งการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ของ OpenAI และกลายเป็นข้อตกลงที่ได้เปรียบทางกลยุทธ์ และสร้างมูลค่ามหาศาลให้กับผู้ถือหุ้นของทั้งสองบริษัท