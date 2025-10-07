Apple ใช้น้ำเกลือลบรอย iPhone 17 ยันเป็นแค่คราบไม่ใช่แผลข่วน

หลังจากมีดราม่า "scratchgate" หรือปัญหา iPhone 17 ตัวโชว์มีริ้วรอยจนไวรัลไปทั่วโลก ล่าสุดมีรายงานแอปเปิล (Apple) พยายามควบคุมสถานการณ์ด้วยการลงมือทำความสะอาดและหาอุปกรณ์ป้องกัน โดยการใช้น้ำเกลือสูตรพิเศษเพื่อลบรอย iPhone 17 ที่ไม่ใช่แผลข่วน แต่เป็นคราบจากแท่นชาร์จไร้สายหรือ MagSafe ที่ใช้ในร้าน
ความทนทานของ iPhone 17 ยังคงเป็นประเด็นที่ผู้บริโภคทั่วโลกติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจาก iPhone 17 มีราคาระดับพรีเมียมที่ทำให้ผู้ใช้คาดหวังความสมบูรณ์แบบ โดยหลังจากเปิดตัว iPhone 17 Series ในเดือนกันยายน 2025 ผู้ใช้งานโซเชียลมีเดียได้รายงานว่าพบรอยบนเครื่องตัวอย่าง iPhone 17 Pro และ iPhone Air ที่จัดแสดงใน Apple Store ปัญหานี้ถูกเรียกว่า "scratchgate" ซึ่งต่อมา Apple ได้ออกมาชี้แจง และเร่งมือแก้ไขปัญหาที่เชื่อว่ารอยดังกล่าวไม่ใช่รอยขีดข่วน แต่เป็นคราบเปื้อนเท่านั้น
Apple ระบุว่ารอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นบนเครื่องตัวอย่าง iPhone 17 มีสาเหตุจากแท่นชาร์จ MagSafe ที่ชำรุด
การสัมผัสกันบ่อยครั้งระหว่างแท่นชาร์จกับด้านหลังของโทรศัพท์ ทำให้เกิดการถ่ายโอนวัสดุจากแท่นชาร์จสู่ตัวเครื่อง ซึ่งสามารถเช็ดออกได้
ปัญหานี้ส่งผลกระทบหลักๆ กับ iPhone Air สีดำ และสีใหม่ของ iPhone 17 Pro และ Pro Max โดยคำแนะนำที่ Apple ให้กับพนักงานในร้านเพื่อทำความสะอาดเครื่องตัวอย่าง iPhone คือการทำความสะอาดด้วยน้ำเกลือ โดยพนักงาน Apple ได้รับคำสั่งให้ผสม "สารที่มีส่วนผสมของเกลือ" กับน้ำยาทำความสะอาดปกติ และเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดเครื่องตัวอย่าง
***ห้ามทำเองที่บ้าน
แม้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของเกลือ จะมีประสิทธิภาพในการขจัดคราบที่ติดมาจากแท่นชาร์จ MagSafe แต่สื่อหลายสำนักได้เตือนไม่ให้ผู้ใช้ลองวิธีนี้ที่บ้าน เพราะน้ำยาเกลืออาจทำให้กรอบอะลูมิเนียมของรุ่น Pro เกิดการกัดกร่อนได้ นอกจากนี้ วิธีแก้ไขด้วยเกลือจะใช้สำหรับทำความสะอาดคราบที่ติดบนกระจกด้านหลังเท่านั้น ไม่ได้ช่วยแก้ไขความเสียหายถาวรที่เกิดขึ้นกับกรอบอะลูมิเนียม
นอกเหนือจากขั้นตอนการทำความสะอาดใหม่แล้ว Apple ยังได้ดำเนินการอื่นๆ เพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีกในร้านค้า โดยแท่นชาร์จ MagSafe ได้รับการปรับเปลี่ยนให้มีวัสดุที่นุ่มกว่าเดิม มีการเพิ่มวงแหวนซิลิโคนเพื่อป้องกันไม่ให้แท่นชาร์จที่เป็นโลหะสัมผัสกับกรอบอะลูมิเนียมของรุ่น Pro โดยตรง
ในมุมผู้บริโภค กรณี scratchgate กำลังถูกเบนว่ามีสาเหตุจากคราบวัสดุที่หลุดออกมา ไม่ใช่จากความเปราะบางของโทรศัพท์ตามที่กังวลในตอนแรก สำหรับอุปกรณ์ส่วนตัว การใช้เคสและแผ่นกันรอยหน้าจอยังคงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันความเสียหาย อย่างไรก็ตาม การใช้น้ำเกลือเป็นเพียงขั้นตอนการทำความสะอาดสำหรับปัญหาเฉพาะที่เกิดขึ้นกับเครื่องตัวอย่างในร้าน Apple Store ไม่ใช่การซ่อมแซมพิเศษสำหรับรอยขีดข่วนที่เกิดขึ้นจริงบนตัวเครื่องโทรศัพท์แต่อย่างใด
หากมองภาพรวม Apple พยายามเน้นย้ำความแข็งแกร่งของเคสรุ่นใหม่ TechWoven ว่าแข็งแรงกว่าเคส FineWoven รุ่นก่อน แต่สำหรับผู้บริโภค การใช้เคสอาจไม่เพียงพอที่จะขจัดความกังวลเกี่ยวกับคุณภาพการออกแบบหลักได้ โดยเฉพาะเมื่อมีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญอย่างทีม iFixit ที่พบว่าพื้นที่รอบกรอบกล้องที่ยื่นออกมามีความเปราะบางมาก และเมื่อถูกขูดด้วยเหรียญก็จะเห็นอลูมิเนียมเปลือยชัดเจน เช่นเดียวกับ JerryRigEverything ที่ยืนยันว่าแม้บางรอยเป็นเพียงรอยถลอกผิวเผิน แต่บริเวณขอบและมุมเครื่องยังเสี่ยงต่อการสึกหรอในระยะยาว.