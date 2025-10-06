'กสทช.' ผนึกตำรวจไซเบอร์ ทลายฐานคอลเซ็นเตอร์

'กสทช.' ผนึกตำรวจไซเบอร์ บุกยึดมินิพีซีเถื่อนกว่า 130 ชิ้น ลอบตั้งฐานคอลเซ็นเตอร์ เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อยอดไลก์ปลอม-ร้านค้าออนไลน์จอมปลอมระบาดหนัก
เมื่อวันที่ 6 ต.ค.68 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กสทช. ได้ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (ตำรวจไซเบอร์) แถลงข่าวการจับกุมกลุ่มผู้กระทำผิด โดยเข้าตรวจค้นอาคารที่พักย่านเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และสามารถจับกุมนายหน้าคนไทย พร้อมผู้เช่าชาวจีน รวมถึงสามารถยึดของกลางได้ทั้งหมด 137 ชิ้น จาก 4 รายการหลัก ซึ่งรวมถึงเครื่อง Mini PC จำนวนกว่า 130 เครื่อง
ทั้งนี้ ภายในห้องพักดังกล่าวถูกดัดแปลงให้เป็นศูนย์ปฏิบัติการลับ พบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตั้งบนชั้นวางจำนวนมาก บางเครื่องมีการต่อเสาอากาศ สายไฟ และสาย LAN เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งสันนิษฐานว่าใช้เพื่อกิจกรรมออนไลน์ที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะการฉ้อโกงในรูปแบบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เช่น การตั้งระบบโทรออกหลอกลวง การปล่อยสัญญาณปลอมเพื่อลวงข้อมูลส่วนตัวของประชาชน หรือการส่ง SMS/OTP หลอกให้เหยื่อกรอกข้อมูลสำคัญ
ยิ่งไปกว่านั้น อุปกรณ์ดังกล่าวยังเข้าข่ายเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมเถื่อน ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจาก กสทช. อีกทั้งยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน โดยถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 6 และ 11 ประกอบมาตรา 23 ซึ่งมีโทษสูงสุดถึงจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
นายไตรรัตน์ กล่าวว่า การแถลงข่าวครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่าง กสทช. และตำรวจไซเบอร์ ในการเร่งปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและซับซ้อนขึ้น โดยกลุ่มมิจฉาชีพมีการประยุกต์ใช้เครื่องมือสื่อสารที่ผิดกฎหมาย เช่น อุปกรณ์ไวไฟ และเครื่องวิทยุคมนาคมโทรศัพท์ เพื่อใช้วางระบบการปฏิบัติงานของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ และมีการดัดแปลงอุปกรณ์ให้สามารถทำงานได้อย่างแนบเนียน
"เตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ ควรเลือกซื้อจากร้านค้าที่มีความน่าเชื่อถือ ได้รับการยืนยันตัวตนจากแพลตฟอร์ม หรือมีประวัติการให้บริการที่ตรวจสอบได้ เพราะในปัจจุบันกลุ่มมิจฉาชีพสามารถปลอมแปลงยอดไลก์ ยอดแชร์ และคอมเมนต์ได้อย่างแนบเนียน จึงไม่สามารถใช้ตัวเลขเหล่านั้นเป็นเกณฑ์ตัดสินใจเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้ ควรพิจารณาราคาสินค้า รายละเอียดร้านค้า และเงื่อนไขการจัดส่งอย่างรอบคอบ เพื่อป้องกันการสูญเสียทรัพย์สินและตกเป็นเหยื่อของอาชญากรออนไลน์อีกด้วย" นายไตรรัตน์ กล่าว