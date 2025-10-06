สรุปเหตุการณ์ไฟไหม้ G-Drive ระเบิดข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐ 125,000 คน วอดไม่เหลือซาก

เหตุไฟไหม้ที่ศูนย์บริการทรัพยากรสารสนเทศแห่งชาติ (NIRS)ในเมืองแดจอน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2025 ที่ผ่านมา ได้ทำลายระบบ "G-Drive" (Government Drive) หรือคลาวด์ส่วนกลางของเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จนเรียบ ความเสียหายมหาศาลที่ได้รับการยืนยันแล้ว คือข้อมูลงานทั้งหมดใน G-Drive ถูกทำลายสนิท คาดว่ามีปริมาณสูงถึง 858TB ซึ่งเทียบเท่ากับกระดาษ A4 มากถึง 449,500 ล้านแผ่น
ความร้ายแรงของเหตุการณ์นี้คือระบบไม่มีการสำรองข้อมูล (Backup) ที่อื่น และความที่ G-Drive มีขนาดใหญ่มาก การกู้คืนข้อมูลจึงเป็นไปได้ยากยิ่ง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบคือเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐกว่า 125,000 คน จาก 74 กระทรวง ต้องสูญเสียข้อมูลการทำงานย้อนหลังไปถึง 8 ปี งานเอกสารทั้งหมดหายวาบ
ส่วนงานที่ลำบากที่สุดคือกระทรวงการจัดการบุคลากรภาครัฐ (Ministry of Personnel Management) ซึ่งรับผลเต็มร้อย เพราะเป็นหน่วยงานที่ใช้ G-Drive เป็นหลัก โดยเจ้าหน้าที่เปิดเผยว่างานแทบหยุดชะงักไปหลังข้อมูลงานทั้งหมดหายไปลับตา
รายงานระบุว่าเจ้าหน้าที่แต่ละคนมีพื้นที่ใช้งาน 30GB บน G-Drive ซึ่งไม่มีระบบสำรองข้อมูล (backup) เนื่องจากขนาดความจุรวมมหาศาล รวมทั้งหมดมี 96 ระบบที่ถูกทำลายในเหตุการณ์ครั้งนี้ โดย 95 ระบบมีสำรองข้อมูล แต่ G-Drive ไม่มี
***ข้อมูลอะไรบ้างที่หาย?
คาดว่าข้อมูลที่สูญหายนั้นมีทั้งเอกสารการประชุมภายใน เอกสารสำหรับรัฐสภา และอาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวของข้าราชการ บันทึกการตรวจสอบบุคลากร และประวัติการลงโทษ ผลที่ตามมาคือการตรวจสอบของรัฐสภาประจำเดือนตุลาคม 2025 อาจสะดุดลงหลังข้อมูลสำคัญหลายส่วนถูกทำลาย
เมื่อถามถึงสาเหตุไฟไหม้ ข้อมูลขณะนี้ยังคลุมเครือ บางแห่งรายงานว่าสาเหตุเกิดจากแบตเตอรี่เกิดไฟลุกไหม้ภายในศูนย์ข้อมูล ทำให้ระบบหลักหลายรายการเสียหายหนัก โดยผู้นำพรรค People Power Party เปิดเผยหลังลงพื้นที่ตรวจสอบว่า เชื่อว่า "ความประมาท" เป็นสาเหตุหลัก และการสอบสวนเบื้องต้นยังไม่มีความคืบหน้า
จากมุมมองนักวิเคราะห์ เหตุการณ์นี้เป็นความล้มเหลวของนโยบาย โดยรัฐบาลเกาหลีใต้เคยออกนโยบายให้เจ้าหน้าที่รัฐเก็บข้อมูลงานทั้งหมดบน G-Drive แทนที่เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว เพื่อความปลอดภัย แต่กลับไม่วางแผนสำรองสำหรับระบบหลัก
สิ่งที่เกิดขึ้นยังสะท้อนการบริหารความเสี่ยงที่ล้มเหลว เพราะการที่ระบบสำคัญระดับชาติไม่มีระบบสำรองข้อมูล ถือเป็นการบริหารความเสี่ยงที่ขาดความรอบคอบอย่างร้ายแรง ปัจจุบันภาพรวมการกู้คืนก็ยังมืดมน แม้จะย้ายระบบไปกู้คืนที่ศูนย์ดาอู แต่คาดการณ์ว่าอาจใช้เวลานานกว่า 4 สัปดาห์ และมีแนวโน้มล่าช้ากว่ากำหนด จากอัตราการกู้คืนปัจจุบันที่ยังต่ำอยู่
เบ็ดเสร็จแล้ว เกาหลีใต้อาจสูญข้อมูลภาครัฐกว่า 858 เทราไบต์ (TB) จนถึงวันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2025 สามารถฟื้นฟูระบบได้เพียง 115 จาก 647 เครือข่าย หรือคิดเป็นเพียง 17.8% ของทั้งหมด ล่าสุดตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยแล้ว 4 รายในคดีนี้ โดยเกิดเหตุสลด เจ้าหน้าที่วัย 56 ปีจากสำนักงานนวัตกรรมรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งรับผิดชอบงานกู้ระบบ ได้ก่อเหตุฆ่าตัวตายภายในอาคารราชการที่เมืองเซจง หลังจากพบโทรศัพท์มือถือของชายผู้นี้ในบริเวณพื้นที่สูบบุหรี่ชั้น 15 ของอาคาร
เบื้องต้น ทางการเกาหลีใต้ระบุว่าชายคนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีไฟไหม้ แต่กำลังตรวจสอบว่าความเครียดจากการทำงานหนักอาจเป็นปัจจัยหนึ่ง และเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นบทเรียนสำคัญด้านความปลอดภัยของข้อมูลภาครัฐ ชี้ให้เห็นความเสี่ยงจากการขาดระบบสำรองในโครงสร้างพื้นฐานสำคัญระดับชาติ.