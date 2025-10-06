'ดีป้า' ปั้นเด็กดิจิทัล 'Sleep Plus' คว้าแชมป์โค้ดดิ้ง

'ดีป้า' ปลุกพลังเด็กดิจิทัล! 12,000 คนแห่ร่วม Coding Thailand 2025 ดัน 91 สุดยอดไอเดียคว้าทุน 18 ล้าน ทีม Sleep Plus ซิวแชมป์ เตรียมบุกเวทีนานาชาติไต้หวันปีหน้า
เมื่อวันที่ 6 ต.ค.68 น.ส.กษมา กองสมัคร รักษาการรองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า เปิดเผยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ดีป้ามุ่งส่งเสริมการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน Coding ให้แก่นักเรียนและครูมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2561 ภายใต้โครงการ Coding Thailand โดยดำเนินการควบคู่กับการสร้างระบบนิเวศด้านการเรียนรู้ดิจิทัลในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน การเพิ่มขีดความสามารถครู การพัฒนาเยาวชน รวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ตลอดจนเปิดเวทีการแข่งขันในระดับต่างๆ เพื่อให้เยาวชนได้แสดงศักยภาพ
พร้อมกันนี้ ดีป้าได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ Coding Thailand 2025: AI-Driven Future ซึ่งได้ขยายกลุ่มเป้าหมายไปสู่นักเรียนระดับอาชีวศึกษา และขยายขอบเขตองค์ความรู้ครอบคลุมเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าขึ้นอย่างชัดเจน โดยเฉพาะด้าน Coding, STEM, AI, IoT รวมถึง AIoT, Robotics และ Edge AI เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยก้าวทันยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังผลักดันให้สถานศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้าน Coding และ AI ผ่านมาตรการ d-infra อย่างต่อเนื่อง
น.ส.กษมา กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมจากสถานศึกษาทั่วประเทศ มีครูและนักเรียนสมัครเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 3,112 ทีม หรือคิดเป็นจำนวน 12,448 คน โดยทุกทีมได้เรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ใน 7 หลักสูตร รวมทั้งหมด 24 บทเรียน ก่อนจะคัดเลือก 804 ทีมเข้าร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป Coding & AI Acceleration ใน 8 ภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อเสริมทักษะและต่อยอดแนวคิดนวัตกรรมในธีม Smart Economy & Smart Society
ต่อจากนั้น ครูและนักเรียนจะต้องร่วมกันออกแบบแผนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้อย่างยั่งยืน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันระดับภูมิภาคในรายการ Regional Coding & AI Competition และคัดเลือก 200 ทีมเข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ในรายการ National Coding & AI Competition ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3–5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ เอ็มซีซี ฮอลล์ ชั้น 3 เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ โดยแบ่งเป็นทีมระดับประถมศึกษา 50 ทีม มัธยมศึกษา 100 ทีม และอาชีวศึกษา 50 ทีม
ทั้งนี้ การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ National Coding & AI Competition สามารถคัดเลือกผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นจำนวนทั้งสิ้น 91 ทีม ซึ่งจะได้รับรางวัลเป็นทุนการศึกษาและทุนสนับสนุนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ รวมมูลค่ากว่า 18 ล้านบาท โดยทีม Sleep Plus จากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ คว้ารางวัล Best of the Best พร้อมสิทธิ์เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ Taiwan Science Festival และ MARC Open Championship 2025 ได้สำเร็จ
สำหรับความร่วมมือในปีนี้ น.ส.กษมา กล่าวว่า ได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนหลากหลายราย อาทิ แบรนด์ซุปไก่สกัด โดยบริษัท ซันโทรี่ เบเวอเรจ แอนด์ ฟู้ด (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเงินทุนรางวัล Best of the Best และรางวัลระดับ Gold รวมถึงรางวัลพิเศษต่างๆ นอกจากนี้ ยังมี บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่สนับสนุนคูปองการเรียนรู้และหลักสูตรจาก TRUE DIGITAL ACADEMY รวมถึงสถานที่จัดงานและสื่อประชาสัมพันธ์ ขณะที่ เอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ขณะเดียวกัน Arduino และ Makeblock ก็ได้ร่วมมอบอุปกรณ์และแพลตฟอร์มการเรียนรู้ด้านดิจิทัลเพื่อเสริมศักยภาพอย่างรอบด้าน
โดยความร่วมมือจากภาคเอกชนเหล่านี้ สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายร่วมกันในการส่งเสริมความรู้ด้าน Coding และ AI ให้แก่เยาวชนไทย รวมถึงการเร่งสร้างกำลังคนด้านดิจิทัล ที่จะมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
ดีป้า จะยังคงสานต่อโครงการ Coding Thailand ไปสู่ปี 2569 ด้วยกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และเข้มข้นยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาการเรียนรู้ การคัดเลือก การแข่งขัน หรือการให้รางวัลแก่สุดยอดผลงาน พร้อมทั้งมุ่งมั่นส่งเยาวชนไทยก้าวสู่เวทีนานาชาติอย่างแท้จริง โดยสามารถติดตามข่าวสารและรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันครั้งล่าสุดได้ทางเพจเฟซบุ๊ก depa Thailand และ Coding Thailand by depa