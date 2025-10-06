Metthier คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลาง

เมทเธียร์ คว้ารางวัล นวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2568 ด้านองค์กรนวัตกรรม ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่และวิสาหกิจขนาดกลาง จาก NIA ในงาน “วันนวัตกรรมแห่งชาติ 2568” จากการเชื่อมโยงการทำงานระหว่างคน และเทคโนโลยี เข้าด้วยกัน
นายขยล ตันติชาติวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมทเธียร์ จำกัด รับโล่รางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่น ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่ และวิสาหกิจขนาดกลาง จาก ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ในพิธีมอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2568 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เพื่อยกย่ององค์กรและคนไทยที่ริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานที่มีความเป็นนวัตกรรม โดดเด่นสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่องค์กร สังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการจัดเพื่อเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรไทยที่มีบทบาทโดดเด่นด้านนวัตกรรม
พร้อมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้เกิดภาพลักษณ์ของประเทศไทยสู่การเป็น “ชาตินวัตกรรม” ที่สามารถแข่งขันได้บนเวทีโลก การที่เมทเธียร์ได้รับเกียรติในครั้งนี้ จึงไม่เพียงแต่เป็นความภาคภูมิใจขององค์กร แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนให้ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมเพื่ออนาคตของประเทศ รางวัลองค์กรนวัตกรรมดีเด่นที่ได้รับครั้งนี้ ไม่เพียงตอกย้ำความสำเร็จของเมทเธียร์ แต่ยังเป็นเครื่องยืนยันถึงวิสัยทัศน์ในการสร้างระบบบริหารจัดการอาคารที่ชาญฉลาด เชื่อมโยงคนและเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยสู่อนาคตอย่างยั่งยืน
“การได้รับรางวัลครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของเมทเธียร์ในการเป็นองค์กรนวัตกรรมชั้นนำ ที่สามารถเชื่อมโยงการทำงานระหว่าง คนและเทคโนโลยี ผ่านระบบนิเวศนวัตกรรมองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน"
ในฐานะผู้นำด้าน Smart Facility Management เมทเธียร์ ได้พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น AI, Digital Twin, 3D Visualization, Indoor Mapping, AIoT และ Robotics มาบูรณาการเข้ากับแพลตฟอร์ม MIOC (Metthier Intelligent Operations Center) และ METTRIQ ซึ่งทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการอาคารและพื้นที่สาธารณะอย่างครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ภาคอุตสาหกรรม อาคารเชิงพาณิชย์ ไปจนถึงโครงสร้างพื้นฐานระดับประเทศ
เมทเธียร์ ถือเป็นผู้ให้บริการบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์อัจฉริยะแบบครบวงจร (Smart Facility Management) ที่พัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง Smart Facility Management ไม่ว่าจะเป็น AI CCTV, Smart Incident Management, Digital Twin, 3D Visualization, Indoor Mapping, AIoT and Robotics เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรและระบบภายในอาคาร โดยควบคุมการทำงานผ่านศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะเมทเธียร์ (Metthier Intelligent Operation Center: MIOC)
พร้อมแพลตฟอร์ม “METTRIQ” (Metthier Reformative IQ) แพลตฟอร์มการบริหารจัดการอาคารอัจฉริยะครบวงจรแพลตฟอร์มแรกในประเทศไทยที่รวม 12 ระบบเทคโนโลยีไว้ในแพลตฟอร์มเดียว ช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยจนถึงรายใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับเรื่อง ESG ให้เข้าถึงแพลตฟอร์มเปิดที่ทันสมัยในการบริหารจัดการอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและยั่งยืน
ปัจจุบันบริษัทให้บริการดูแลอสังหาริมทรัพย์ครอบคลุม 8 ประเภท ได้แก่ ที่พักอาศัย, โรงพยาบาล, โรงเรียน, ห้างสรรพสินค้า, อาคารสำนักงาน, หน่วยงานภาครัฐ, พื้นที่อุตสาหกรรมกรรมขนาดใหญ่ และการคมนาคมขนส่งสาธารณะ ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตรายแรกของไทย ในเครือบริษัท สกาย ไอซีที จำกัด (มหาชน) หรือ สกาย กรุ๊ป