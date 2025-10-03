AIS PLAY ผนึก NBA ถ่ายทอดสดศึกบาสโลกทุกแมตช์ เริ่ม 249 บาท/เดือน

AIS PLAY ผนึก NBA ถ่ายทอดสดศึกบาสโลก จัดแพ็กเกจดูครบ 290 แมตช์ ทั้งฤดูกาลเริ่ม 249 บาท/เดือน พร้อมพากย์ไทยเต็มอรรถรส ประเดิมเปิดสนาม 22 ต.ค.68
เมื่อวันที่ 3 ต.ค.68 น.ส.รุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS เปิดเผยว่า AIS มุ่งยกระดับแพลตฟอร์ม AIS PLAY ให้กลายเป็นศูนย์กลางความบันเทิงและกีฬาแบบครบวงจร ไม่ใช่แค่ผู้ให้บริการเครือข่ายหรือแพลตฟอร์มสตรีมมิงทั่วไปอีกต่อไป แต่ขยับสู่บทบาทที่ครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาและบริหารลิขสิทธิ์คอนเทนต์ วางระบบถ่ายทอดสด ผลิตรายการ พากย์ไทย ไปจนถึงการส่งมอบประสบการณ์รับชมผ่านหลากหลายช่องทางของ AIS PLAY ทั้งกล่อง AIS PLAYBOX, แอปพลิเคชัน, สมาร์ตทีวี และกล่อง Android TV
ที่ผ่านมา AIS คัดสรรคอนเทนต์คุณภาพจากสตูดิโอระดับโลก ครอบคลุมทั้งความบันเทิง กีฬา และข่าวสาร พร้อมเสริมแนวรบด้วยไลฟ์สปอร์ตเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะความร่วมมือล่าสุดกับ NBA ซึ่ง AIS ได้สิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ฤดูกาล 2025-26 ครบทั้งฤดูกาลปกติ, รอบเพลย์ออฟ, Emirates NBA Cup, Play-In Tournament, All-Star Weekend และ NBA Finals รวมกว่า 290 แมตช์ ให้ผู้ชมรับชมได้ทั้งแบบสดและย้อนหลังผ่าน AIS PLAY พร้อมด้วยคอนเทนต์พิเศษอย่างรายการพรีเกม/โพสต์เกม, ไฮไลต์, คลิปวิเคราะห์ และสารคดีแบบเอ็กซ์คลูซีฟ
การถ่ายทอดสดทุกรายการจะมีเสียงพากย์ไทยโดยทีมผู้บรรยายมืออาชีพที่ AIS คัดเลือกมาโดยเฉพาะ อีกทั้งยังรองรับการรับชมย้อนหลังแบบ Video on Demand ได้ภายใน 7 วันหลังถ่ายทอดสด เพื่อให้แฟนกีฬาไม่พลาดทุกแมตช์สำคัญ แม้ไม่สามารถรับชมแบบเรียลไทม์ได้
ปัจจุบัน AIS PLAY มีผู้ใช้งานรวมเกือบ 20 ล้านราย ทั้งในรูปแบบ OTT Streaming และกล่องรับสัญญาณ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชมสายกีฬาที่เติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ หลังจาก AIS คว้าสิทธิ์ถ่ายทอดรายการระดับโลกอย่าง พรีเมียร์ลีก อังกฤษ, NFL และล่าสุดคือ NBA ซึ่งล้วนเป็นคอนเทนต์ที่มีฐานแฟนเหนียวแน่นและได้รับกระแสตอบรับดีอย่างต่อเนื่อง
กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ แฟนกีฬาวัยทำงาน นักศึกษา และผู้ที่มีไลฟ์สไตล์ในการดูคอนเทนต์ข้ามแพลตฟอร์ม โดยจากข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคพบว่ามีคนไทยกว่า 10-15 ล้านคนที่ติดตามคอนเทนต์กีฬา ทั้งดูสด ดูย้อนหลัง หรือรับชมแค่ไฮไลต์ โดยเฉพาะไทยลีกซึ่งได้รับความนิยมสูงสุด
น.ส.รุ่งทิพย์ กล่าวว่า ความร่วมมือกับลีกระดับโลกอย่าง NBA สะท้อนให้เห็นถึงการเติบโตของธุรกิจคอนเทนต์ของ AIS อย่างก้าวกระโดด จากอดีตที่เคยเป็นเพียงผู้ให้บริการกับแพลตฟอร์มสตรีมมิงต่างชาติ วันนี้ AIS ได้ก้าวขึ้นมาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มที่ผลิตคอนเทนต์ ถ่ายทอดเอง และขายตรงถึงผู้บริโภค โดยไม่ผ่านตัวกลาง ปัจจุบัน AIS มีลูกค้ากว่า 16 ล้านรายในระบบ OTT และอุปกรณ์รับชมต่างๆ ส่วนยอดการใช้งานเฉพาะบน AIS PLAY มีราว 20 ล้านครั้งต่อปี
ด้วยความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การลงทุนในระบบถ่ายทอดสด และทีมพากย์มืออาชีพ ส่งผลให้ AIS PLAY กลายเป็นปลายทางหลักของแฟนกีฬายุคใหม่ที่ต้องการความครบ จบ และเข้าถึงง่ายบนทุกอุปกรณ์
"AIS ไม่ได้ทำหน้าที่แค่รวบรวมคอนเทนต์เท่านั้น แต่ยังลงสนามในบทบาทผู้ผลิตอย่างเต็มตัว โดยมีทีม OB สำหรับออกพื้นที่ถ่ายทอดสด ทีมโปรดักชันภาคสนาม ทีมควบคุมสัญญาณ (คอนโทรลรูม) และทีมโซเชียลมีเดียที่ทำงานแบบเรียลไทม์ เพื่อส่งมอบสัญญาณที่เสถียรและมีคุณภาพสูงถึงผู้ชมทั่วประเทศ พร้อมทั้งวางแพ็กเกจแบบครบวงจรที่ให้ลูกค้าสามารถซื้อ จ่าย และรับบริการได้ในระบบเดียวของ AIS โดยไม่ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มภายนอก" น.ส.รุ่งทิพย์ กล่าว
และเพื่ออุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่ฤดูกาลจริง AIS ยังเปิดให้รับชมฟรี NBA Pre-Season จำนวน 5 แมตช์ ในวันที่ 4, 6, 10, 12 และ 16 ต.ค.68 ก่อนเปิดฤดูกาลปกติในวันที่ 22 ต.ค.68 ซึ่งเป็นคู่เปิดสนามแบบ Open Night ที่จะถ่ายทอดสดพร้อมกับประเทศสหรัฐอเมริกา
สำหรับแฟนบาสเกตบอลที่ต้องการเข้าถึงทุกแมตช์สำคัญแบบจัดเต็ม AIS ได้เปิดตัวแพ็กเกจใหม่ในราคาสุดคุ้ม ได้แก่
- แพ็กเกจ NBA 2025-26 รายเดือน ราคา 249 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT) ดูสดทุกแมตช์สำคัญ ทั้งฤดูกาลปกติ รอบเพลย์ออฟ และอีเวนต์พิเศษ All-Star Weekend ผ่าน AIS PLAY แพ็กเกจนี้ยังมาพร้อม Prime Video ให้คุณเข้าถึงความบันเทิงระดับโลก พร้อมชมการแข่งขันในฤดูกาลปกติ และแมตช์ใหญ่สุดเอ็กซ์คลูซีฟ รวมถึง Emirates NBA Cup, Play-In Tournament และ NBA Finals สมัครกด *678*23# โทรออก (รับชมได้ถึงวันที่ 30 มิ.ย.69)
- แพ็กเกจ PLAY SPORTS ราคา 599 บาทต่อเดือน (ไม่รวม VAT) รับชมช่องพรีเมียมและรายการกีฬาระดับโลก รวมถึงการแข่งขันกีฬาสุดมันส์ที่ทุกคนรอคอย ไม่ว่าจะเป็น พรีเมียร์ลีก, NFL และ NBA ผ่าน AIS PLAY พร้อมเต็มอิ่มกับคอนเทนต์จาก Prime Video และ Monomax สมัครกด *678*88# โทรออก (เปิดให้สมัครตั้งแต่วันที่ 15 ต.ค.68 เป็นต้นไป)
- แพ็กเกจ PLAY ULTIMATE+SPORTS รายเดือน ราคา 1,499 บาทต่อเดือน นาน 12 เดือน หลังจากนั้นค่าบริการ 1,799 บาท (ไม่รวม VAT) รวมที่สุดของความบันเทิงและกีฬาครบจบในแพ็กเกจเดียว จัดเต็มช่องพรีเมียมระดับโลกและคอนเทนต์ รวมถึงรายการกีฬาชั้นนำอย่าง พรีเมียร์ลีก, NFL และ NBA ที่สามารถรับชมได้บน AIS PLAY และความบันเทิงจากสตรีมมิงแพลตฟอร์มชั้นนำ ทั้ง, Netflix, HBO Max, Disney+ Hotstar, Prime Video, iQIYI, Viu, WeTV, AIS KARAOKE, Monomax และ oneD สมัครกด *678*1# โทรออก
สมัครได้ทั้งลูกค้ามือถือระบบรายเดือน, เติมเงิน และลูกค้าเน็ตบ้าน AIS 3BB FIBRE3 รับชมได้ทุกที่ ทุกเวลา ผ่าน AIS PLAY ทั้งทางสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือสมาร์ตทีวี บนเครือข่ายที่ดีที่สุด ตอกย้ำบทบาทผู้นำดิจิทัลแพลตฟอร์มที่รวบรวมคอนเทนต์กีฬาและความบันเทิงครบวงจรของไทย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Link https://www.ais.th/consumers/entertainment/ais-play