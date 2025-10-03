ทรู คอร์ปอเรชั่น เสริมสัญญาณ 5G/4G งานชักพระ สุราษฎร์ฯ

ทรู คอร์ปอเรชั่น เพิ่มสัญญาณ 5G/4G สนับสนุนการสื่อสารงานประเพณีชักพระ-ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2568 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-12 ตุลาคม 2568 ณ บริเวณริมแม่น้ำตาปีและสะพานนริศ โดยติดตั้งติดตั้งเสาสัญญาณเฉพาะกิจที่เกาะลำพูใกล้บริเวณจัดงาน เพื่อเพิ่มสัญญาณทั้ง 5G และ 4G รองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ และชุมชนในพื้นที่ ทั้งนี้สัญญาณมือถือไม่ใช่แค่เชื่อมต่อความสุขของผู้มาเยือน แต่รวมถึงเป็นสัญญาณดิจิทัลที่ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้เติบโตอย่างยั่งยืน
ประเพณีชักพระ–ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว ถือเป็นเทศกาลทางประเพณี ศาสนา และวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งของภาคใต้ โดยปีนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานจำนวนมาก อีกทั้งกำลังเข้าสู่ช่วงไฮซีซันของการท่องเที่ยวภาคใต้ การรองรับความต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตและเครือข่าย 5G/4G จึงมีความสำคัญยิ่ง ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้เพิ่มโซลูชันในการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร 5G/4G เพื่อสร้างความมั่นใจในบริการเชื่อมต่อการสื่อสารอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของผู้เข้าร่วมงาน เพื่อเพิ่มประสบการณ์ใช้งานมือถือดียิ่งขึ้น
ทรู คอร์ปอเรชั่น จัดเต็มโซลูชันเสริมสัญญาณ 5G, 4G รองรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ดังนี้
- เพิ่มเสาสัญญาณเฉพาะกิจ (Temporary cell site)
- ปรับพารามิเตอร์สัญญาณ (Event Parameter) ตามพฤติกรรมการใช้งาน
- จัดทีมวิศวกรเน็ตเวิร์กประจำสนามตลอดการจัดงาน
- เพิ่มสัญญาณ 5G และ 4G รองรับเส้นทางคมนาคม และแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ที่ จ. สุราษฎร์ธานี
- BNIC ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่ายอัจฉริยะ พร้อม AI พร้อมดูแลและบริหารเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง
ทรู คอร์ปอเรชั่น มุ่งมั่นสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยด้วยการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติสามารถใช้งานวิถีดิจิทัล เชื่อมต่อได้ทุกที่อย่างต่อเนื่องด้วยประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมตอกย้ำความสำคัญกับการพัฒนาชุมชนและการส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยเทคโนโลยีการสื่อสาร