กสทช.เคลียร์ทาง! อนุญาตเอกชนวางท่อสายสื่อสาร

'กสทช.' ไฟเขียว ซิมโฟนี่-อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ วางท่อสายสื่อสาร 5 เส้นทาง พร้อมจัดหนักสถานีโทรคมนาคมเถื่อนชายแดน เดินหน้าฟันคดีไม่เปรียบเทียบปรับ
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีการประชุมกสทช. ครั้งที่ 29/2568 ณ สำนักงาน กสทช. เมื่อวันที่ 1 ต.ค.68
นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการรักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยว่าวันนี้มีระเบียบวาระเข้าสู่ที่ประชุม กสทช. จำนวนทั้งสิ้น 72 วาระ ผ่านการพิจารณาทั้งสิ้น 42 วาระ ได้แก่ วาระที่เกี่ยวกับการอนุญาตประกอบกิจการโทรทัศน์ การจัดสรรเลขหมายสั้น 4 หลัก ข้อเสนอการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมสำหรับบริการเข้าถึงบรอดแบนด์ รวมทั้งเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภค โดยมีระเบียบวาระที่น่าสนใจ ดังนี้
วาระที่ 5.16 บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด ขอใช้สิทธิตามมาตรา 39 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2544 และประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการใช้สิทธิในการปักหรือตั้งเสา เดินสาย วางท่อ หรือติดตั้งอุปกรณ์ประกอบใดในการให้บริการโทรคมนาคม : กรณีการขอสร้างท่อร้อยสายสื่อสารในการให้บริการโทรคมนาคม
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้เข้ายื่น 1 คำขอ จำนวน 1 เส้นทาง เพื่อสร้างท่อร้อยสายสื่อสารสายเคเบิลใยแก้วนำแสง ในบริเวณสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 1 จ.หนองคาย เพื่อให้บริการลูกค้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและให้บริการเชื่อมต่อสาขาธุรกิจลูกค้าในต่างประเทศไปยังสำนักงานใหญ่ ปลายทางสำนักงานใหญ่ลูกค้าต่างประเทศหรือบริษัทคู่ค้าที่อยู่ต่างประเทศ โดยให้บริการตามใบอนุญาต เลขที่ TEL3/2554/003 อนุญาตเมื่อวันที่ 10 ส.ค. 2554 และจะสิ้นสุดในวันที่ 9 ส.ค. 2569
บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เกทเวย์ จำกัด ได้เข้ายื่น 1 คำขอ จำนวน 4 เส้นทาง เพื่อสร้างท่อร้อยสายและเดินสายเคเบิลใยแก้วนำแสง กับกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท ในการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างประเทศภาคพื้นน้ำฝั่งทะเลอันดามันกับโครงข่ายสายใยแก้วนำแสงภาคพื้นดิน โดยดันท่อลอดใต้ถนนด้วยวิธี Horizontal Directional Drilling (HDD) ขุดดินเพื่อฝังท่อร้อยสายสื่อสาร วางท่อลอดบ่อพัก สตูล หาดใหญ่ สงขลา เพื่อให้บริการโทรคมนาคมบนโครงข่ายโทรคมนาคมของตนเอง โดยให้บริการตามใบอนุญาต เลขที่ TEL3/2561/001 อนุญาตเมื่อวันที่ 24 ม.ค. 2561 และจะสิ้นสุดในวันที่ 23 ม.ค. 2576
รวมเป็นคำขอใช้สิทธิแห่งทางในการสร้างท่อร้อยสายสื่อสาร จำนวนทั้งสิ้น 2 คำขอ 5 เส้นทาง รวมระยะทาง 34.39 กิโลเมตร (กม.) ซึ่ง กสทช. ได้มติอนุญาตให้ใช้สิทธิตามคำขอ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของแผนการสร้างท่อ ไม่กระทบกับโครงสร้างสาธารณูปโภคอื่น ๆ เช่น ถนน ท่อ ประปา และต้องไม่กระทบกับสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ทรัพย์สิน และชีวิต
วาระที่ 4.10 เรื่อง แนวทางการไม่เปรียบเทียบคดีความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ของเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต กรณีตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตบริเวณแนวเขตชายแดน โดยให้ดำเนินคดีทางศาลเท่านั้น
จากข้อมูลของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 - 4 มีการตรวจสอบพบว่า ยังคงมีการกระทำผิดฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตในพื้นที่บริเวณชายแดนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงาน กสทช. และมีการกระทำความผิดซ้ำในพื้นที่บริเวณดังกล่าว โดยพื้นที่ที่ถูกพบการกระทำความผิดมากที่สุด คือ ต.แม่สอด, ต.แม่ปะ, ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งเป็นเขตติดต่อกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา แสดงให้เห็นว่า พื้นที่บริเวณชายแดนทุกภาค ต้องมีมาตรการในการตรวจสอบและควบคุมอย่างใกล้ชิด และจำเป็นต้องเพิ่มระดับความรุนแรงของมาตรการให้เหมาะสม ซึ่งปัจจุบัน สำนักงาน กสทช. ได้กำหนดมาตรการจำกัดความสูงของสายอากาศและระยะห่างของสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีจากการลักลอบใช้สัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่บริเวณชายแดน หากพบว่า มีการกระทำผิดฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตในพื้นที่บริเวณชายแดน สำนักงาน กสทช. จะส่งดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อให้กระบวนการสู่ศาลทันที โดยไม่มีการเปรียบเทียบปรับ
นอกจากนี้ในวาระที่ 5.07 ที่ประชุม กสทช. มีมติเห็นชอบอนุมัติแผนการปรับเปลี่ยนระบบการคิดค่าบริการ (Billing System) ของ บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จํากัด จากระบบเดิมมาเป็นระบบใหม่ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการบริหารจัดการที่ดีขึ้น โดย กสทช. เห็นชอบให้ใช้แนวทางการเยียวยาผู้ใช้บริการหากเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถให้บริการได้ตามปกติตามที่สำนักงาน กสทช. เสนอไปก่อน คือ ให้คํานึงถึงการชดเชยตามสัดส่วนที่ไม่สามารถใช้บริการโทรคมนาคมได้ เช่น คํานวณนาทีจากบริการโทรศัพท์และปริมาณอินเทอร์เน็ตที่ไม่สามารถใช้บริการได้เป็นจํานวนเงินตามโปรโมชั่นของผู้ใช้บริการ แล้วนําจํานวนเงินดังกล่าวเติมเงินในระบบสําหรับผู้ใช้บริการแบบเติมเงิน หรือหักจํานวนเงินดังกล่าวจากค่าบริการรายเดือนในเดือนถัดไปสําหรับผู้ใช้บริการแบบรายเดือน