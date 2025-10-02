True CyberSafe คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ 2568 ย้ำความมุ่งมั่นสร้างสังคมปลอดภัย ปกป้องคนไทยจากภัยไซเบอร์

แรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมของทรู คอร์ปอเรชั่น ได้รับการยอมรับบนเวทีระดับชาติ เมื่อ ‘True CyberSafe’ ระบบป้องกันภัยคุกคามไซเบอร์อัจฉริยะ คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2568 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม สะท้อนบทบาทของทรู ในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับสังคมดิจิทัลที่ปลอดภัย มั่นใจ และเชื่อถือได้สำหรับคนไทยทุกการเชื่อมต่อ โดย ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต (ขวา) ประธานกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ มอบรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2568 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทวิสาหกิจขนาดใหญ่และขนาดกลาง แก่บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น โดย นายชารัด เมห์โรทรา (กลาง) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคล และดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน (ซ้าย) หัวหน้าสายงานด้านการพัฒนาความยั่งยืนองค์กร เป็นผู้แทนรับมอบ ในฐานะองค์กรที่ที่ริเริ่มสร้างสรรค์นวัตกรรมที่โดดเด่น สร้างคุณค่าอันชัดเจนและยั่งยืนต่อสังคมและประเทศชาติ
ในโอกาสนี้ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ประธานมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ได้ร่วมแสดงความยินดี แก่ทีมนวัตกรทรู ผู้พัฒนานวัตกรรม True Cybersafe เนื่องในงานวันนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2568 จัดโดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
นายชารัด เมห์โรทรา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคล บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า “รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติที่ True CyberSafe ได้รับในปีนี้ ไม่เพียงเป็นความภาคภูมิใจของทรูเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม ที่พร้อมนำศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและระบบนิเวศครบวงจร มายกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนโลกออนไลน์ เราเชื่อว่าการสร้างสังคมดิจิทัลที่เชื่อถือได้ คือก้าวสำคัญสู่การเป็น Customer Champion ที่มอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า True CyberSafe จึงถูกพัฒนาขึ้นด้วยเทคโนโลยี AI อัจฉริยะที่สามารถตรวจจับ ป้องกัน และแจ้งเตือนลิงก์แปลกปลอมที่น่าสงสัยหรือเป็นอันตรายได้แบบเรียลไทม์ ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานดิจิทัลได้อย่างมั่นใจ ปลอดภัย และไร้กังวล แม้ในยุคที่ภัยคุกคามไซเบอร์ทวีความซับซ้อนขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด ซึ่งปัจจุบัน สามารถปกป้องลูกค้าจากการคลิกลิงก์หลอกลวง และสายโทรเข้าอันตรายไปแล้วกว่า 2.2 พันล้านครั้ง โดยทรู จะยังคงเดินหน้าพัฒนานวัตกรรมเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยและยั่งยืนต่อไป”
ดร.เนตรชนก วิภาตะศิลปิน หัวหน้าสายงานด้านความยั่งยืนองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวเสริมว่า “ทรู มุ่งมั่นนำนวัตกรรมมาสร้างคุณค่าให้สังคมอย่างยั่งยืน และ True CyberSafe คือหนึ่งในผลงานที่เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างชัดเจน การได้รับรางวัลครั้งนี้ จึงเป็นแรงผลักดันให้เราสร้างสรรค์นวัตกรรมต่อไป ทั้งการพัฒนานวัตกรรุ่นใหม่ สิทธิบัตรผลงานใหม่ๆ และโซลูชันดิจิทัลที่ทำให้ผู้คนใช้ชีวิตออนไลน์ได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย โดยปัจจุบัน มีพนักงานกว่า 1,040 คน ร่วมคิดค้นและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับประสบการณ์ลูกค้า พร้อมจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรแล้วกว่า 116 ผลงาน และภายในปี 2030 ทรูตั้งเป้าจะสร้างนวัตกรเพิ่มอีก 500 คน ผลักดันให้มีสัดส่วนรายได้จากนวัตกรรมไม่ต่ำกว่า 15% และจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้ถึง 200 ผลงาน ตอกย้ำความมุ่งมั่นของทรูในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อสังคมที่ยั่งยืน”
เจาะลึก อินโนเวชั่น “TrueCyber Safe” คว้ารางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2568
บริการ True CyberSafe – ปกป้องภัยไซเบอร์ให้แก่ลูกค้าทรูกว่า 60 ล้านราย “บนเครือข่ายเน็ตเวิร์ก” มือถือ และเน็ตบ้าน สามารถใช้งานได้ฟรี ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องโหลดแอป มี 3 ฟีเจอร์หลัก ได้แก่
1. บล็อกลิงก์อันตรายแบบเรียลไทม์ เมื่อลูกค้าเผลอคลิกลิงก์จากข้อความ (SMS) ที่ได้รับ หรือเว็บไซต์แปลกปลอม
• ระบบจะบล็อกลิงก์ที่อยู่ในรายชื่อ Blacklist จากตำรวจไซเบอร์และภาครัฐทันทีที่ลูกค้าเผลอคลิก
• หากลิงก์ไม่อยู่ใน Blacklist แต่สุ่มเสี่ยง ระบบจะแสดงข้อความเตือน “โปรดระวัง อาจเป็นเว็บไซต์อันตราย” ทันที พร้อมให้ลูกค้ารอตัดสินใจ 60 วินาทีก่อนยืนยันเข้าเว็บ
• ปัจจุบันปกป้องลูกค้าจากการคลิกลิงก์หลอกลวงไปแล้วกว่า 2.2 พันล้านครั้ง เฉลี่ยวันละ 8 ล้านครั้ง (ตั้งแต่เริ่มให้บริการในวันที่ 3 ธ.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68)
• ขณะนี้มีลิงก์สุ่มเสี่ยงในระบบ True CyberSafe มากกว่า 455,000 ลิงก์ และจะเพิ่มต่อเนื่อง
2. Call AI Filter คัดกรองหรือแจ้งเตือนสายเรียกเข้าที่อาจเป็นมิจฉาชีพ โดยใช้ AI ประมวลผลข้อมูล
• ข้อมูลหมายเลขต้องสงสัยจากตำรวจไซเบอร์รวมกว่า 300,000 หมายเลข
• แจ้งเตือนสายเรียกเข้าที่อาจเป็นมิจฉาชีพทันที
3. SMS AI Filter ตรวจจับ SMS หลอกลวง โดยใช้ AI ประมวลพฤติกรรมของมิจฉาชีพ ซึ่งกำลังจะเปิดให้บริการเร็วๆ นี้
นอกจากนี้ยังมี บริการ 9777 Scam Report ให้ประชาชนแจ้งบล็อกสายมิจฉาชีพได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย พร้อมแจ้งผลการตรวจสอบภายใน 24 ชั่วโมง อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติม “True CyberSafe” ได้ https://www.true.th/services/true-cyber-safe