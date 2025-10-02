xs
จัดอีเวนต์ยุคใหม่ต้องมีเน็ต! Pro Event Solution จาก AIS 3BB Fibre3 ที่มือโปรเลือกใช้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เมื่อพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ทุกคนสามารถเป็นครีเอเตอร์ หรือแชร์ไลฟ์สไตล์ผ่านโซเชียลกันได้ทุกที่ทุกเวลา ทำให้กลายเป็นความท้าทายของผู้จัดงานกิจกรรม หรืออีเวนต์ต่างๆ ที่ไม่เพียงแค่ต้องมีสถานที่ หรือรูปแบบงานที่น่าสนใจ แต่ยังต้องรวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน

‘อินเทอร์เน็ต’ จึงกลายเป็นหนึ่งหัวใจสำคัญของการจัดงานอีเวนต์ ไม่ว่าจะเป็นงานสัมมนา, งานเปิดตัวสินค้า, คอนเสิร์ต หรือที่แม้แต่กิจกรรมที่ใช้อินเทอร์เน็ตเฉพาะทางอย่างการแข่งขันกีฬา E-Sports ที่ความเร็วเพียงเสี้ยววินาทีของสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่หายไป อาจส่งผลกระทบถึงผลการแข่งขันได้


ด้วยเหตุนี้ AIS 3BB Fibre3 ได้เห็นถึงความสำคัญของการมีโซลูชันอินเทอร์เน็ตใช้งานภายในอีเวนต์ จึงได้มีการออกแบบบริการ Pro Event Solution ที่พร้อมส่งมอบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการจัดงานอีเวนต์ระดับโปร มาให้บรรดาออแกไนซ์เซอร์ หรือผู้จัดงาน สามารถเลือกใช้งานได้อย่างเหมาะสม ผ่าน 4 โซลูชัน ไม่ว่าจะเป็น

1.FTTX Premium บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงระดับกิกะบิต เหมาะกับอีเวนต์ขนาดเล็ก งานจัดแสดงสินค้า หรือลูกค้าที่ต้องการติดตั้งอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ทำธุรกรรมออนไลน์ รับชำระค่าสินค้า (POS)

2.Fiber Leased Line อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแบบเฉพาะตัว เหมาะกับอีเวนต์ขนาดกลาง-ใหญ่ หรือกิจกรรมที่ต้องการใช้อินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรสูง เร็ว ไม่สะดุด เช่น การไลฟ์สตรีม, การแข่งขันอีสปอร์ต, คอนเสิร์ต

3.MPLS อินเทอร์เน็ตคุณภาพระดับองค์กร เหมาะกับอีเวนต์ขนาดใหญ่ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตคุณภาพสูง เป็นโซลูชันที่มีความเสถียรและปลอดภัยสูงสุด เช่น งานแข่งขันกีฬา, งานถ่ายทอดสดการประกวดต่างๆ

ปิดท้ายที่ 4.L2 VPN เชื่อมต่อและส่งสัญญาณภาพและเสียงจากสถานที่จัดงาน ส่งต่อไปยังปลายทางที่ต้องการ เช่น การถ่ายทอดสดการแข่งขันกีฬาต่างๆ

จะเห็นว่า ไม่ว่าอีเวนต์ของจะจัดในฮอลล์ขนาดใหญ่ใจกลางเมือง (Indoor) หรือพื้นที่กลางแจ้งอย่างลานกิจกรรมและสนามกีฬา (Outdoor) โซลูชันจาก AIS 3BB Fibre3 ก็พร้อมให้บริการได้ทุกรูปแบบ ด้วยศักยภาพของโครงข่ายไฟเบอร์อัจฉริยะที่ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศไทย คุณจึงมั่นใจได้ว่าอีเวนต์ของคุณจะจัดขึ้นที่ไหน ก็สามารถเชื่อมต่อโลกออนไลน์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด


ในอีกมุมหนึ่ง Pro Event Solution ไม่ใช่แค่การให้บริการอินเทอร์เน็ต แต่คือการมอบความมั่นใจ ให้ผู้จัดงาน ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมดูแลทุกขั้นตอน ตั้งแต่การลงพื้นที่สำรวจ เพื่อออกแบบโครงข่ายที่เหมาะสมที่สุด, การติดตั้งอุปกรณ์โดยทีมวิศวกรมืออาชีพ, ไปจนถึงการมีทีมงานสแตนด์บายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าตลอดระยะเวลาการจัดงาน เพื่อให้สามารถโฟกัสกับการบริหารจัดการอีเวนต์ได้อย่างเต็มที่

ขณะเดียวกัน ด้วยเทคโนโลยีไฟเบอร์ออปติกที่ทันสมัยที่สุด Pro Event Solution จึงพร้อมมอบประสบการณ์อินเทอร์เน็ตที่เหนือกว่า ด้วยความเร็วสูงสุดถึง 2 Gbps ที่มาพร้อมกับความเสถียรสูงสุด รองรับการใช้งานหนักหน่วง ทั้งจากการเชื่อมต่อของทีมงาน, สื่อมวลชน, และผู้ร่วมงานนับพันนับหมื่นคนได้อย่างไร้กังวล

ผู้ที่สนใจ ยกระดับการจัดอีเวนต์ของคุณให้เป็นมืออาชีพและสร้างความประทับใจให้ผู้ร่วมงาน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและขอคำปรึกษาจากทีมงานผู้เชี่ยวชาญได้ที่ https://m.ais.co.th/EKH6r6pfy หรือ AIS Call Center โทร. 1175 หรือ 3BB Call Center โทร. 1530



