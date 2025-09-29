AIS PLAY เตรียมยิงสด "เมืองไทย CUP" ยกระดับลูกหนังไทย เชื่อมทุกแมตช์สู่แฟนบอล

AIS PLAY ร่วมกับ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เตรียมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้วงการลูกหนังไทย ด้วยการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอล “เมืองไทย CUP” ตลอดฤดูกาล 2025/26 ยกระดับประสบการณ์การรับชมให้กับแฟนบอลไทยทั่วประเทศ ด้วยภาพคมชัดระดับ Full HD และเทคโนโลยีถ่ายทอดสดล้ำสมัย บนโครงข่ายอัจฉริยะของ AIS ทั้งมือถือและเน็ตบ้านครอบคลุมทั่วประเทศ
สำหรับ “เมืองไทย CUP” เป็นถ้วยที่มีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยระบบแพ้คัดออก (Knock-out) และการเปิดโอกาสให้สโมสรจากทุกลีกอาชีพของไทย ทั้ง ไทยลีก 1, ไทยลีก 2 และไทยลีก 3 ได้เข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้เกิดแมตช์สุดมันส์ที่ทีมท้องถิ่นได้ดวลกับสโมสรชั้นนำ ปลุกบรรยากาศ ปลุกพลังของฟุตบอลไทยทั่วประเทศ
นางสาวรุ่งทิพย์ จารุศิริพิพัฒน์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนท์ AIS กล่าวว่า AIS รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุนและถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลถ้วย 'เมืองไทย CUP' ร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้ความตั้งใจในการยกระดับวงการฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืน
ที่ผ่านมา AIS ได้เริ่มนำเทคโนโลยีการถ่ายทอดสดที่ทันสมัย และโครงข่ายอัจฉริยะของ AIS มาใช้ในการถ่ายทอดสดการแข่งขัน เพื่อให้ผู้ชมสามารถรับชมได้อย่างเต็มอรรถรส ภาพคมชัด ลื่นไหล และเข้าถึงได้จากทุกอุปกรณ์ โดยไม่จำกัดเครือข่าย
"AIS มุ่งหวังให้การถ่ายทอดสด 'เมืองไทย CUP' ในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนสำคัญในการส่งเสริมการรับชมกีฬาไทยให้เข้าถึงคนไทยทุกกลุ่ม พร้อมร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยในอนาคตต่อไป”
คอบอลไทยตัวจริงห้ามพลาด “เมืองไทย CUP” ฤดูกาล 2025/26 จะเปิดฉากการแข่งขันในเดือนตุลาคม 2568 ถ่ายทอดสดจัดเต็ม ดูฟรีทุกเครือข่าย พร้อมไฮไลต์และรีรัน ทาง AIS PLAY ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและตารางการแข่งขันที่ https://www.ais.th/thaileague