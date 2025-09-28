วิจารณ์หนัก Meta เปิด "Vibes Feed" คลิป AI แบบสุ่ม จวกเป็น "AI Slop" สุดกากไร้จุดหมาย

เมตา (Meta) เผชิญคำวิจารณ์รุนแรงจากสื่อต่างประเทศหลังเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ "Vibes" ในแอป Meta AI ที่แสดงคลิปวิดีโอที่สร้างโดย AI แบบสุ่ม ด้านสื่อต่างประเทศจวกยับเป็นเพียง "AI Slop" ที่ไร้ประโยชน์
Katie Notopoulos ผู้สื่อข่าว businessinsider ออกมาวิจารณ์อย่างรุนแรงต่อฟีเจอร์ใหม่ของบริษัท Meta (เดิมชื่อ Facebook) โดยระบุว่า "Vibes Feed" เป็นเพียงฟีดคลิปวิดีโอที่สร้างโดย AI แบบสุ่มที่ไม่มีจุดหมายใดๆ แม้ว่า Meta จะเปิดตัว Vibes เพื่อหวังปฏิวัติวงการคอนเทนต์
เรื่องนี้ต้องย้อนไปเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2025 ยักษ์ใหญ่อย่าง Meta ได้เปิดตัว Vibes ฟีเจอร์ใหม่บน Meta AI app และเว็บ meta.ai โดย Mark Zuckerberg ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ประกาศผ่าน Instagram ด้วยวิดีโอตัวอย่างสุดล้ำ เช่น ภาพแมวเต้นรำในป่า ภาพเซลฟี่สไตล์อียิปต์โบราณ โดยชี้ว่า Vibes คือฟีดวิดีโอสั้นที่สร้างโดย AI ทั้งหมด คล้าย TikTok หรือ Instagram Reels แต่ไม่มีกล้องหรือนักแสดงจริง
*** ทรงพลัง ไร้มนุษย์
Meta ระบุว่าผู้ใช้สามารถสร้างวิดีโอจากคำสั่งข้อความ เช่น “สุนัขวิ่งในทุ่งน้ำ” หรือ remix คลิปจากฟีดด้วยการเพิ่มภาพ ดนตรี หรือสไตล์ใหม่ แล้วแชร์ไปยัง Instagram/Facebook ได้ทันที Meta ร่วมมือกับ Midjourney และ Black Forest Labs เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนี้ พร้อมตั้งเป้าขยายการใช้ Llama โมเดล AI ของตัวเองให้ทรงพลังยิ่งขึ้น
ความน่าสนใจคือ Vibes ออกแบบมาให้ใช้งานง่ายผ่าน Meta AI app โดยฟีดจะเรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้เพื่อนำเสนอคอนเทนต์ที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคล เช่น คลิปสัตว์น่ารักหรือฉากแฟนตาซี ตามความชอบ
ด้าน Alexandr Wang ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปัญญาประดิษฐ์ คนใหม่ของ Meta อดีตหัวเรือใหญ่ Scale AI) ระบุใน Threads ว่า Vibes เป็น ก้าวแรกสู่การสร้างคอนเทนต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ ฟีเจอร์นี้เปิดให้ใช้ในสหรัฐฯ และอีกกว่า 40 ประเทศ (ยกเว้น UK) และผสานเข้ากับแพลตฟอร์ม Meta อื่นๆ เช่น Instagram Stories และ Facebook Reels การเปิดตัวครั้งนี้ยังสะท้อนการปรับโครงสร้างองค์กรของ Meta ที่ตั้ง “Superintelligence Labs” เพื่อเร่งพัฒนา AI และแข่งขันในสงครามเทคโนโลยีด้วย
*** เสียงตอบรับ สุดท้าทาย
แม้ Vibes จะถูกมองว่าเป็นนวัตกรรมที่ทำให้ทุกคนเป็นครีเอเตอร์ได้โดยไม่ต้องมีทักษะถ่ายทำ แต่ก็เจอเสียงวิจารณ์หนาหู บน Reddit และ X ผู้ใช้บางส่วนเรียกมันว่า “AI slop” หรือ “ขยะดิจิทัล” ที่อาจทำให้คอนเทนต์ไร้คุณภาพท่วมฟีด หรือเพิ่มความเสี่ยงในการแยกแยะคอนเทนต์จริง-เท็จ
ฝั่งนักวิเคราะห์นั้นมองว่า Vibes เป็นความพยายามของ Meta เพื่อดึงดูดผู้ใช้ใหม่สู่ Meta AI app ซึ่งปัจจุบันเป็นศูนย์กลางทั้ง AI แว่นตาอัจฉริยะและผู้ช่วยดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของ Vibes จะขึ้นอยู่กับว่า Meta จะรักษาสมดุลระหว่างความสร้างสรรค์และคุณภาพคอนเทนต์ได้หรือไม่ ในโลกที่ AI กำลังเปลี่ยนโฉมทุกวงการ
Excited to share Vibes — a new feed in the Meta AI app for short-form, AI-generated videos. pic.twitter.com/iVMa86Li7s— Alexandr Wang (@alexandr_wang) September 25, 2025
ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ คลิปวิดีโอในฟีด Vibes ประกอบไปด้วยเนื้อหาแปลกตา อาทิ ฝูงแพะเขาวิ่งผ่านหิมะลึก, ช้างขับรถเปิดประทุนไปกับเพลง "Nuthin' but a 'G' Thang" ของ Dr. Dre, หญิงสาวสวยในชุดโยคะลูบแมว, และนักรบไวกิ้งเซลฟี่ไปกับเพลง "Bad Medicine" ของ Bon Jovi แต่นักข่าวชี้ว่าคลิปเหล่านี้แม้จะดูดีมากในแง่ของเทคโนโลยี AI แต่กลับไร้ความหมายลึกซึ้งใดๆ เป็นเพียงการสร้าง "ไวบ์" หรือความรู้สึกขณะหนึ่งโดยไม่มีเรื่องราวหรือแก่นแท้ที่ลึกซึ้ง
ยังมีรายงานมากมายที่ระบุว่าปฏิกิริยาออนไลน์ต่อ Vibes มีลักษณะเชิงลบเป็นหลัก โดยมีความเห็นร่วมกันว่า Meta ได้ลงทุนหลายร้อยล้านดอลลาร์ในการจ้างบุคลากรชั้นนำด้าน AI แต่กลับสร้างผลงานที่เป็นเพียง "AI Slop" ที่ไร้ประโยชน์และไม่มีใครต้องการ
ในอีกแง่ มีการวิเคราะห์ว่า Vibes Feed อาจมีจุดประสงค์สองด้าน คือ เป็นฟีดสำหรับบริโภค และเป็นเครื่องมือสร้างวิดีโอ AI ที่ใช้ฟรี โดยเชื่อว่าเป้าหมายหลักไม่ใช่การให้ผู้ใช้เลื่อนดูเนื้อหาแบบไม่จบ แต่เพื่อให้คุ้นเคยกับการใช้ Meta AI ซึ่งหากมองที่การลงทุนอันมหาศาลของ Meta ในด้าน AI ทั้งการจ้างบุคลากร การใช้จ่ายด้านคอมพิวติ้งและโครงสร้างพื้นฐาน ในการแสวงหา "superintelligence" ก็พบว่า Vibes Feed อาจเป็นเพียงการแสดงผลงานจากทีม AI ที่สามารถนำเสนอต่อผู้บริโภคได้.