ทรู จัดกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ครบรอบ 108 ปี

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 108 ปี วันพระราชทานธงชาติไทย โดยมี นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วย นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านประสบการณ์ลูกค้าและธุรกิจรีเทล นายชารัด เมห์โรทรา หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลุ่มธุรกิจลูกค้าบุคคล นายฮากุน บริวเช็ท เชิร์ล หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกลยุทธ์และทรานสฟอร์มเมชั่น นายนิติธรรม โกวิทกูลไกร หัวหน้าสายงานด้านผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน ร่วมกันยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก เวลา 8.00 น. ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ผู้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460 นับเป็นสัญลักษณ์อันสูงสุดของชาติ สะท้อนถึงความเสียสละของบรรพบุรุษผู้ปกป้องรักษาแผ่นดินไทย และตอกย้ำพลังใจของคนไทยที่ยืนหยัดเคียงข้างชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทั้งนี้ ทรู คอร์ปอเรชั่น ได้ร่วมสืบสานกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจ ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ความสามัคคีและความมุ่งมั่นขององค์กร ในการขับเคลื่อนธุรกิจโทรคมนาคม-เทคโนโลยี เพื่อสร้างคุณประโยชน์สูงสุดให้กับคนไทยและประเทศไทยอย่างยั่งยืน