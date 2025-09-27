AI อัดฉีดตลาดเน็ตเวิร์กบูมแรง “Cisco” มั่นใจไทยโตตามเทรนด์โลก (Cyber Weekend)

ซิสโก้ (Cisco) เผยดีมานด์ตลาดเน็ตเวิร์กไทยปี 68 พุ่งตามเทรนด์โลก หลัง 1 ปีได้รับคำสั่งซื้ออุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มูลค่ามากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์จากทั่วโลก สูงกว่าเป้าหมายเดิม 2 เท่าตัว ย้ำโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายเดิมของไทยไม่ตอบโจทย์ ดันกระแสปรับใหญ่รองรับ AI ชี้ตลาดมีโอกาสหลังผลสำรวจชี้ดาต้าเซ็นเตอร์ไทยรองรับ AI แค่ 28%
นายวีระ อารีรัตนศักดิ์ กรรมการผู้จัดการ ซิสโก้ ประเทศไทยและเมียนมาร์ กล่าวถึงกรณีที่ซิสโก้ได้รับคำสั่งซื้อโครงสร้างพื้นฐาน AI มูลค่ามากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ ในปีงบประมาณ 2568 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ 1 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 เท่า ว่าตลาดในประเทศไทยมีการเติบโตอยู่ในแนวโน้มเดียวกัน โดยเฉพาะในส่วนของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center และคาดว่าแนวโน้มนี้จะต่อเนื่องไปถึงปี 2569
"ธุรกิจ Data Center ทั่วโลกกำลังเติบโต หลังจากที่เคยมีความกังวลว่า Cloud จะทำให้ธุรกิจ Data Center หายไป แต่ปัจจุบันตลาดเข้าสู่ยุค Hybrid และในยุค AI องค์กรต่าง ๆ เริ่มลงทุนใน Data Center ของตัวเองเพื่อรองรับ AI Workload อย่างไรก็ตาม ปัจจัยลบที่อาจเกิดขึ้นคือ หาก AI ยังไม่มีการพัฒนาอย่างเต็มที่และไม่มี Business Case ที่ชัดเจน ก็อาจกลายเป็นเพียงเรื่องที่ถูกพูดถึงแต่ไม่เกิดขึ้นจริง"
สัญญาณสดใสของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานไอทีไทยปีนี้ยังสะท้อนจากรายงาน 2025 Networking Report ของซิสโก้ที่ชี้ว่าปัจจุบันมีดาต้าเซ็นเตอร์ในไทย 28% หรือไม่ถึง 1 ใน 3 ที่ถูกปรับปรุงให้เหมาะกับงาน AI ขณะที่ความจุของศูนย์ข้อมูลมีแนวโน้มขยายตัวถึง 3 เท่าในอีก 3 ปีข้างหน้า ทั้งหมดนี้เป็นเสียงเตือนเจ้าของดาต้าเซ็นเตอร์ในไทยอีกกว่า 70% ว่าต้องเร่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไอทีครั้งใหญ่ เพื่อรองรับการใช้งาน AI ที่กำลังสร้างแรงกดดันต่อระบบดาต้าเซ็นเตอร์อย่างไม่เคยมีมาก่อน ทั้งเรื่องความซับซ้อนของระบบ และด้านความน่าเชื่อถือ
***AI มหกรรมดิสรัปต์ครั้งล่าสุด
วีระอธิบายว่าจากเส้นทาง 40 ปีของซิสโก้ทั่วโลกและ 30 ปีในประเทศไทย ซิสโก้พบว่าโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ นั่นคือยุค AI ซึ่งเป็นการดิสรัปต์ครั้งล่าสุดที่มาต่อจากการเกิดขึ้นของอินเทอร์เน็ตในปี 1980 และคลาวด์ในปี 2000
"ในยุคของคลาวด์ องค์กรสามารถย้ายแอปพลิเคชันไปรันบนคลาวด์ได้โดยไม่ต้องมี Data Center ของตัวเอง แต่ข้อแตกต่างที่สำคัญคือข้อมูลยังคงเป็นขององค์กรนั้น ๆ อย่างไรก็ตาม เมื่อเข้าสู่ยุค AI สิ่งที่เปลี่ยนไปคือการใช้ Universal Data ซึ่งเป็นข้อมูลภายนอกที่อาจไม่ใช่ของเราเอง และองค์กรไม่จำเป็นต้องมี Data Center, แอปพลิเคชัน หรือแม้แต่ข้อมูลเป็นของตัวเอง การเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้เกิดความท้าทายอย่างยิ่งในหลายด้าน รวมถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูล (Accuracy) และที่มาของข้อมูล (Source)"
เมื่อ AI เข้ามา องค์กรจึงต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างมาก เพราะสิ่งที่ทำในอดีตไม่สามารถรองรับการใช้งานในปัจจุบันและอนาคตได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขั้นตอนฝึกสอนโมเดล (Training Model) ของ AI ซึ่งต้องใช้ปริมาณ Workload มหาศาล และ Infrastructure ปัจจุบันขององค์กรส่วนใหญ่ยังไม่รองรับ
"หากองค์กรส่งข้อมูลเข้าสู่ AI แล้วต้องรอผลเป็นวัน การ Adoption AI ก็จะไม่เกิดขึ้น ดังนั้น โครงสร้างพื้นฐานจึงเป็นส่วนสำคัญที่ต้องมีการทำให้ทันสมัย หรือ Modernize ให้รองรับ AI ซึ่งเป็นส่วนที่ซิสโก้เข้ามามีบทบาท"
*** 3 แกนหลักเครือข่ายข้อมูลยุคใหม่
บทบาทของซิสโก้วันนี้คือการปรับผลิตภัณฑ์ของตัวเองให้เข้ากับ 3 แกนหลัก แกนแรกคือการสร้างเทคโนโลยีที่ปรับปรุง Data Center ให้รองรับ Workload มหาศาลของ AI และนำ AI เข้ามาช่วยงานในการบริหารจัดการ Data Center แกนที่ 2 คือการพัฒนาเทคโนโลยีที่รองรับการทำงานแบบ Hybrid Workplace ที่ช่วยให้องค์กรลดจำนวนพนักงานที่เข้าออฟฟิศลง และต้องจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเมื่อพนักงานทำงานจากระยะไกล (Remote)
และแกนที่ 3 คือการทำให้องค์กรมีความสามารถในการรับรู้, เตรียมตัว, ป้องกัน และมีความยืดหยุ่นสูงหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน ทั้งหมดนี้ ซิสโก้มุ่งเน้นให้องค์กรใช้งานเทคโนโลยีแบบแพลตฟอร์ม (Platform Approach) แทนที่การซื้อเทคโนโลยีที่ดีที่สุดมาประกอบกันแบบ Best of Breed โดยการผนึกเครือข่าย, การรักษาความปลอดภัย, การมองเห็นภาพรวม และการทำงานร่วมกัน ให้เข้ามาอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกัน
"สิ่งสำคัญที่สุดคือการฝัง Cyber Security ลงไปใน Network ในทุกจุดเชื่อมต่อ โดยเปรียบเหมือนการมีระบบล็อกทุกประตูในบ้าน ไม่ใช่แค่ประตูนอกบ้านเท่านั้น ความเสี่ยงด้าน Cyber Security ถือเป็นความท้าทายสูงสุดในการเปลี่ยนผ่านสู่ยุค AI"
ในอีกด้าน ซิสโก้ยังได้ร่วมมือกับเจ้าพ่อชิป "เอ็นวิเดีย" (Nvidia) พัฒนา AI Factory ซึ่งเป็น AI Ready Data Center ที่มี Nvidia GPU อยู่ใน Server ของ Cisco พร้อมการรับรองมาตรฐานด้าน AI และมี Security คลุมอยู่
นอกจากนี้ยังมี AI Canvas ซึ่งเป็น AI Assistant Platform ที่จะวิเคราะห์และแนะนำการแก้ไขปัญหาในระบบ เช่น กรณีที่ Network มีปัญหา โดยโต้ตอบได้ด้วยภาษามนุษย์ ทำให้การบริหารจัดการง่ายขึ้น
สำหรับประเทศไทย ซิสโก้ชี้ว่ายังคงให้ความสำคัญกับการสนับสนุนประเทศไทยผ่านโครงการ CDA (Country Digital Accelerator) ซึ่งรวมถึงการทำโครงการเชื่อมข้อมูลในสถานพยาบาล (Connected Health Care) และการช่วยผลักดัน 5G รวมถึงโครงการ Cisco Network Academy ที่ปัจจุบันได้ขยายหลักสูตรไปยัง Cyber Security และ AI โดยมีนักเรียนที่จบหลักสูตรรวมกว่า 117,000 คน และมีผู้ที่ผ่านการรับรองโปรแกรมเฉลี่ยปีละกว่า 20,000 คน
ในตลาดโลก ซิสโก้ ซิสเต็มส์ มีรายได้สูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในวอลล์สตรีทประเมิน หลังคลื่นความนิยม AI ดันความต้องการอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายของกลุ่มลูกค้าคลาวด์เพิ่มขึ้นอย่างมาก โดยโปรเจ็กต์ยักษ์ที่โลกจับตาคือการที่ซิสโก้ได้จับมือกับ Humain บริษัท AI ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลซาอุดีอาระเบีย เพื่อเป็นผู้จัดหาโซลูชันดิจิทัลให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศและโทรคมนาคมของรัฐบาลบาห์เรน
ปัจจุบัน ซิสโก้คาดการณ์รายได้ไตรมาสแรก ปีการเงิน 2026 อยู่ระหว่าง 14,650–14,850 ล้านดอลลาร์ สูงกว่าค่าเฉลี่ยการประเมินของนักวิเคราะห์ที่ 14,620 ล้านดอลลาร์ โดยผลประกอบการไตรมาส 4 สิ้นสุดวันที่ 26 ก.ค. 2025 อยู่ที่ 14,670 ล้านดอลลาร์ มากกว่าคาดเล็กน้อย คำสั่งซื้อผลิตภัณฑ์เน็ตเวิร์กที่เติบโตในระดับ “เลขสองหลัก” นั้นนำโดยโครงสร้างพื้นฐานแบบ Web-Scale หรือระบบเพื่อการประมวลผลที่นำความสามารถของบริการคลาวด์ขนาดใหญ่เข้ามาสู่ภายในองค์กร ยังมีอุปกรณ์สวิตช์ ระบบเราต์ติ้งสำหรับองค์กร รวมถึงอุปกรณ์ IoT ภาคอุตสาหกรรมและเซิร์ฟเวอร์.