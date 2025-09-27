สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์มอบรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม พร้อมจัดเสวนาการใช้ AI สนับสนุนงานข่าว

สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ จับมือพันธมิตร มอบรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2568 (Digital News Excellence Awards 2025)
วันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2568 เมื่อเวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องพลาตินั่ม ชั้น 3 โรงแรม อวานี รัชดา กรุงเทพฯ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ร่วมกับสภาองค์กรผู้บริโภค, โคแฟค (ประเทศไทย), สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช), Google, กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์, บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด, บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด, บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), กลุ่มบริษัทซีดีจี, ธนาคารออมสิน, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย, และ บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด ได้จัดโครงการประกวด “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2568” (Digital News Excellence Awards 2025) เพื่อส่งเสริมสื่อมวลชนออนไลน์ ที่มีความทุ่มเทในการทำงาน สร้างสรรค์และพัฒนาวงการข่าวออนไลน์ โดยการผลิต “ข่าวดิจิทัลคุณภาพ” ตรงกับมาตรฐานวิชาวารสารศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ จึงได้มีการจัดให้มีงานประกาศผล มอบรางวัลพร้อมมอบโล่เกียรติยศ และเวทีเสวนา ร่วมกับ Google หัวข้อ Thailand Media Lab Forum 2025 : AI Journalism การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) สนับสนุนการทำงานของวงการข่าวไทย ดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์ พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล นักวิจัยประจำสถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ในการเสวนามีการแชร์ความคิดเห็นหลากหลายในหลายๆคำถามที่นำมาถกกัน ดังนี้
Q: AI ใช้ในช่วงไหนในการทำข่าวได้บ้าง
คุณจีรพงษ์ ประเสริฐพลกรัง ผู้ช่วยบรรณาธิการข่าว ฐานเศรษฐกิจ แชร์ว่าทางทีมฐานเศรษฐกิจได้ใช้ AI ถอดเสียงเป็นตัวหนังสือด้วย Google Gemini และ Google NotebookLM อีกทั้งยังใช้ AI ช่วยคิดประเด็นการสัมภาษณ์ หรือช่วยคิดให้ประเด็นกว้างขึ้น ซึ่งจะทำให้นักข่าวและบรรณาธิการสามารถเอาเวลาที่ประหยัดไปคิดหาประเด็นดีๆได้
คุณเจนศักดิ์ แซ่อึ้ง ผู้จัดการบริหารคอนเทนต์ออนไลน์ PPTV HD36 บอกว่าทาง PPTV ใช้ AI ช่วยสรุปเนื้อความออกมาจากวิดีโอหรือคลิ๊บข่าวที่ทาง PPTV ผลิตเอง แล้วเอาไปใช้ใน platform อื่นๆ ได้ รวมทั้งเอามาตัดเฉพาะช่วง highlight ก็ได้ ทำให้การแปรรูป content ง่ายและสะดวกขึ้นทำให้ได้ engagement ที่ดีขึ้น
ทางตราดทีวีของคุณกฤษฎาพงษ์ แววคล้ายหงส์ พบว่า AI เก่งมากในการใช้ถอดเสียงเป็นตัวหนังสือและใช้ NotebookLM และ Google Gemini ในการเรียบเรียงข่าวหรือเอกสารใหม่ให้สวยงามขึ้นได้ แต่เราต้องมาดูอีกรอบเพื่อความสมบูรณ์ถูกต้อง
คุณพรภัสสร สุขะวัฒนะ Senior Associate จาก TNN Digital Media บอกว่าทาง TNN ใช้ AI ในการช่วยแตกประเด็นข่าว และช่วยคิดพาดหัวหลังจากที่ฝึก AI ที่มาระดับนึง, โดยเราควรสร้าง persona ให้ AI ที่เราใช้ประจำด้วยเพราะให้ content มีกลิ่นอายของสำนักข่าวตนเอง
Q: AI มีผลอะไรต่อการทำงานในห้องข่าว
ฐานเศรษฐกิจ บอกว่านักข่าวอ้างว่าจะเสียเวลากับการถอดเสียงเป็นตัวหนังสือไม่ได้แล้ว แต่สามารถเอาเวลาที่ AI ประหยัดมาใช้ในการหาเอกสารหรือคุยกับแหล่งข่าวเพิ่มเติมได้
PPTV แชร์ว่า AI ใช้สนับสนุนได้บางส่วน แต่ต้องจบที่เรา ใช้ลดงานซ้ำซ้อนได้ ถ้าเป็น content ที่เกินเป็นประจำ อาจเป็นเรื่องที่เกิดทุกๆ ปีก็ใช้ AI มาใช้ช่วยปรับแล้วนำมาใช้ใหม่ได้
ตราดทีวีคิดว่าใช้ AI ได้ แต่เราต้องมีส่วนร่วมกับการทำข่าวจริงๆ เพราะ AI มันก็มั่วได้ และบ่อยครั้งที่มันถอดเสียงและสรุปผิด
ส่วนทาง TNN กลัวคนใช้แล้วเกิดความขี้เกียจ จนนักข่าวไม่ไปทำงานตัวเองจริงๆ จนเกิด fake news ขึ้นมาจากความขี้เกียจนั้น เนื่องจากเครื่องมือ AI เหล่านี้คนทั่วไปก็ใช้ได้ไม่ใช่แค่สื่อ
คุณไมค์ ธนภณ เรามานะชัย Media Consultant บอกว่าสิ่งที่จะทำให้สื่อและนักข่าวไม่มีใครสู้ได้ คือ การมีแหล่งข่าวที่คนทั่วไปไม่มี และศิลปะในการนำเสนอ ส่วนเรื่องที่เกียวกับ AI overview ทาง Google กำลังปรับเพื่อให้มีผลกระทบเชิงลบต่อสื่อให้น้อยลง
Q: ปัจจุบันสมาคมมีคำแนะนำในการใช้ AI อย่างไร
ทางสมาคม SONP มีคำแนะนำที่สื่อต้องเข้าไปอ่านและนำไปปรับใช้ ที่ https://www.presscouncil.or.th/10884
ส่วนคุณธนภณ เรามานะชัย แชร์ว่า content ที่สร้างโดย AI ไม่ว่าจะเป็นรูป วิดีโอ หรือบทความจะมีลายน้ำดิจิตอลอยู่ ฉะนั้นเราจะสามารถเช็คความถูกต้อง และน่าเชื่อถือได้
Q: นักข่าวต้องปรับตัวอย่างไร
ตราดทีวีแชร์ว่า เราไม่ต้องใช้ AI ช่วยตลอดก็ได้ อะไรไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้
PPTV บอกว่าต้องใช้ AI ให้เป็น เพราะมันช่วยลดเวลาทำงานได้ แต่เราต้องมีคำถามที่ดีและแหล่งข่าวที่ถูกต้อง
ฐานเศรษฐกิจบอกว่า ใช้ให้รับผิดชอบ คือใช้แล้วต้องมีจริยธรรมครอบและไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีไม่ควร
TNN บอกว่า AI เป็นแค่ผู้ช่วย อย่าไปพึ่งมันจนทำอะไรไม่เป็น
คุณไมค์ บอกว่าอย่าลืมการสร้าง branding ต้องรู้จุดแข็งของเนื้อหาเรา และใช้ AI ช่วยงานได้
หลังจบการเสวนา ผู้ดำเนินรายการ คุณธัญญารัตน์ ถาม่อย พิธีกร ผู้ประกาศข่าว PPTV HD36 ได้นำเข้าสู่ช่วงการประกาศผล “รางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2568” ในปีนี้ จำนวนผลงานส่งเข้าประกวด “ข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2568” จาก 22 สำนักข่าว จำนวนรวมทั้งสิ้น 179 ผลงาน ซึ่งเป็นจำนวนผลงานที่เพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี โดยแบ่งออกเป็น 8 ประเภทข่าว ประกอบด้วย
1.ข่าวหรือสารคดีออนไลน์เชิงข่าวเชิงสืบสวนยอดเยี่ยม (Investigative News & News Feature) จำนวน 22 ผลงาน
2.ข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม (News Development from Social Media Agenda) ที่เป็นการ
พัฒนาข่าวจากวาระข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ จำนวน 20 ผลงาน
3.ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม (Social Development News) จำนวน 18 ผลงาน
4.ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวิดีโอยอดเยี่ยม (Video Clip News) จำนวน 24 ผลงาน
5.ข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม (Infographic News) จำนวน 32 ผลงาน
6.ภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม (Photojournalism) จำนวน 28 ผลงาน
และในปีนี้ เราได้รับเกียรติจากพันธมิตร เข้ามามีส่วนร่วม และให้ความสำคัญในการยกระดับ พัฒนา อุตสาหกรรมข่าวดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริม ให้กำลังใจ กับสื่อมวลชนที่มีความทุ่มเทในการทำงาน สร้างสรรค์และ พัฒนาวงการข่าว เพิ่มพื้นที่ “ข่าวดิจิทัลคุณภาพ อย่างมีคุณค่า” สอดคล้องกับมาตรฐานวารสารศาสตร์ จริยธรรม และจรรยาวิชาชีพ ได้เข้ามาร่วมสนับสนุนรางวัล ประเภทข่าวผู้บริโภคยอดเยี่ยม จำนวน 21 ผลงาน สนับสนุนโดย สภาองค์กรผู้บริโภค และรางวัลการตรวจสอบข้อเท็จจริง Best Fact Check and Verification จำนวน 13 ผลงาน สนับสนุนโดย โคแฟค (ประเทศไทย)
ผลการตัดสินรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ครั้งที่ 11 ประจำปี 2568 (Digital News Excellence Awards 2025) มีดังนี้
1. ประเภทข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวออนไลน์เชิงสืบสวนยอดเยี่ยม บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส
ชื่อผลงาน: ซีรีส์ข่าวสืบสวน “ต้นแม่น้ำกก-น้ำสาย” มลพิษข้ามพรมแดน"
ลิงก์ข่าว
https://www.thaipbs.or.th/news/content/350938
https://www.thaipbs.or.th/news/content/350954
https://www.thaipbs.or.th/news/content/351096
https://www.thaipbs.or.th/news/content/352969
https://www.thaipbs.or.th/news/content/354006
https://www.thaipbs.or.th/news/content/354203
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1. ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด
ชื่อผลงาน: ชนวนสงคราม! ตีแผ่ แหล่งขุมทรัพย์ "ฮุน เซน"
ลิงก์ข่าว
https://www.youtube.com/watch?v=utOkdeuSedQ
2. ชื่อองค์กร: มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย (สำนักข่าวอิศรา)
ชื่อผลงาน: กระชากโฉมหน้าเครือข่ายทุนจีนกับพวก 51 บริษัทยึดที่ดินบ้านหรู : คนไทยต้องตื่นรู้
ลิงก์ข่าว
https://www.isranews.org/article/isranews-news/132400-invesdsdsdsds-5.html
2. ประเภทข่าวออนไลน์จากประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ยอดเยี่ยม สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ สกมช.
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส
ชื่อผลงาน: ร่องรอยภารกิจหมอชนบทบุกกรุง สะท้อนปัญหาระบบราชการไทย
ลิงก์ข่าว
https://www.facebook.com/share/p/1JUNVrsnZz/
เรื่องจริง! สะท้อนวิกฤต ‘จัดซื้อจัดจ้าง’ ราชการไทย
https://theactive.thaipbs.or.th/data/procurement-problems
หมอชนบทบุกกรุง : หลักฐาน ปฏิบัติการ ‘ลดความสูญเสีย’ กลางวิกฤตโควิด
https://theactive.thaipbs.or.th/data/rural-doctor-covid
จาก ชนบทบุกกรุง… ถึง โต๊ะสอบสวน
https://theactive.thaipbs.or.th/data/rural-doctor
“Public Forum : กรณีศึกษา ‘หมอสุภัทร’ ผิดวินัยร้ายแรง : ทุจริต คอร์รัปชัน หรือปัญหาธรรมาภิบาล ระบบราชการไทย”
https://www.youtube.com/watch?v=dHfzb_MXzIM
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1. ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด
ชื่อผลงาน: เสียงเขมรในฐานะมนุษย์ เมื่อพายุชาตินิยมพัดแรง
ลิงก์ข่าว
https://www.youtube.com/watch?v=70F763xQYZg
2. ชื่อองค์กร: บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV HD36)
ชื่อผลงาน: เช็กให้ชัวร์! ก่อนแชร์ภาพไวรัลวันเกิด "ทหารหญิงพิการ" หลักฐานชี้ชัดถูกสร้างด้วย AI
ลิงก์ข่าว
http://pptv36.news/1wjd?FCL
3. ข่าวออนไลน์ส่งเสริมสังคมยอดเยี่ยม สนับสนุนโดย บริษัท ที.เอช.นิค จำกัด
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
ชื่อองค์กร: บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด
ชื่อผลงาน: ปัญหาการศึกษาของเด็กยากไร้ พูดกันแค่ช่วงเลือกตั้ง?
ลิงก์ข่าว
https://www.youtube.com/watch?v=r00lwRMo1g0&t=1s
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1. ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด
ชื่อผลงาน: ‘CONTENT SERIES เด็กพิเศษที่ระบบไม่อาจโอบอุ้ม’
ลิงก์ข่าว
https://www.youtube.com/watch?v=qyq5g4SEerE
2. ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส
ชื่อผลงาน: ‘ทักษะภาษาอังกฤษ’ ยิ่งส่งเสริม ยิ่งถดถอย ? | How to Boost English Proficiency among Thais?
ลิงก์ข่าว
www.thaipbs.or.th/now/content/2901
4. ประเภทข่าวออนไลน์ที่นำเสนอในรูปแบบคลิปวีดีโอยอดเยี่ยม บริษัท บุญรอด เทรดดิ้ง จำกัด
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
ชื่อองค์กร: บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (SPRiNG News)
ชื่อผลงาน: วิถีนายพราน ‘ทหารชุดดำ’ ใจรักพิทักษ์ชายแดน
ลิงก์ข่าว
https://www.youtube.com/watch?v=_SAQADDBbEA&t=8s
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1. ชื่อองค์กร: บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด
ชื่อผลงาน: โรงงานจีนศูนย์เหรียญ ปัญหาใหญ่ที่ไทยต้องแก้ | KEY MESSAGES
ลิงก์ข่าว
https://youtu.be/YBKq8mtbheM?si=3GRPDjjcJPOIaA2d
2. ชื่อองค์กร: บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV HD36)
ชื่อผลงาน: สารคดีข่าว เปิดความจริงใต้ซาก "เหล็ก" วิกฤตโครงสร้างอาคารไทย
ลิงก์ข่าว
https://youtu.be/vBWvcTMjQDE?si=UoA3WiwMrvIPtzi_
5. ประเภทข่าวที่นำเสนอในรูปแบบอินโฟกราฟิกยอดเยี่ยม สนับสนุนโดย ธนาคารออมสิน
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
ชื่อองค์กร: บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV HD36)
ชื่อผลงาน: ทำไมคลังเลือดถึงขาดแคลน? เปิดการเดินทางของเลือดจากผู้บริจาคถึงผู้ป่วย
ลิงก์ข่าว
https://www.facebook.com/share/p/16zhAreZUR/
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1. ชื่อองค์กร: บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (SPRiNG News)
ชื่อผลงาน: 2567 ปีแห่งฝันร้ายของพะยูนไทย ! ตายไปทั้งสิ้น 42 ตัว หวังว่าปี 2568 คงไม่มากไปกว่านี้…
ลิงก์ข่าว
https://www.facebook.com/share/p/16tpkgZsvJ/
2. ชื่อองค์กร: บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (SPRiNG News)
ชื่อผลงาน: “จักรวาลยาดมไทย” จากภูมิปัญญา สู่ Soft Power
ลิงก์ข่าว
https://www.facebook.com/share/p/1FsbTsgVCQ/?mibextid=wwXIfr
6. ประเภทภาพข่าวออนไลน์ยอดเยี่ยม สนับสนุนโดย ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด
ชื่อผลงาน: ถอยออกไปค่ะ
ลิงก์ข่าว
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1256218833211124&id=100064690570758&rdid=lC50fM5DcJ7TFIYo#
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1. ชื่อองค์กร: บริษัท เทรนด์ วีจี3 จำกัด
ชื่อผลงาน: สายรุ้งเหนือสมรภูมิประชาธิปไตย
ลิงก์ข่าว
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid021cZhBjWxWxjJu7EDcu7pckfANtLaWwS2C5np59UkK84x23moqG2SMEcBem17mTpSl&id=100064690570758&_rdr
2. ชื่อองค์กร: บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด
ชื่อผลงาน: อย่าฝืน...แม้จะไหว
ลิงก์ข่าว
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1030938712498805&set=pcb.1030939055832104
7. ประเภทข่าวผู้บริโภคยอดเยี่ยม สนับสนุนโดย สภาองค์กรผู้บริโภค
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส
ชื่อผลงาน: 23 จังหวัด เมืองไร้รถประจำทาง อีกนานแค่ไหนถึงจะมี ?
ลิงก์ข่าว
https://theactive.thaipbs.or.th/data/local-bus-hope
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1. ชื่อองค์กร: บริษัท ดาต้าเซ็ต จำกัด (สำนักข่าวอินโฟเควสท์)
ชื่อผลงาน: ตีแผ่ “Double Day” ลดจริงหรือแค่กลลวงผู้บริโภค !?
ลิงก์ข่าว
https://www.infoquest.co.th/2025/524297
2. ชื่อองค์กร: บริษัท เดอะสแตนดาร์ด จำกัด
ชื่อผลงาน: ผลาญงบพันล้าน? ส่อวิกฤตศรัทธาประกันสังคม
ลิงก์ข่าว
https://www.youtube.com/watch?v=PqANbZUBwzk&t=1s
8. ประเภทรางวัลการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Best Fact Check and Verification) สนับสนุนโดย โคแฟค (ประเทศไทย)
รางวัลยอดเยี่ยม 1 รางวัล
ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส
ชื่อผลงาน: ตรวจสอบแล้ว : คลิปไวรัล ร.31 รอ. ปะทะช่วง 5 นาทีสุดท้าย ที่แท้คลิปเก่า
ลิงก์ข่าว
www.thaipbs.or.th/verify/content/4730
รางวัลชมเชย 2 รางวัล
1. ชื่อองค์กร: บริษัท บางกอก มีเดีย แอนด์ บรอดคาสติ้ง จำกัด (PPTV HD36)
ชื่อผลงาน: เช็กให้ชัวร์! ก่อนแชร์ภาพไวรัลวันเกิด "ทหารหญิงพิการ" หลักฐานชี้ชัดถูกสร้างด้วย AI
ลิงก์ข่าว
http://pptv36.news/1wjd?FCL
2. ชื่อองค์กร: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส
ชื่อผลงาน: ตรวจสอบแล้ว : เพจคลินิกแจกวัคซีน HPV ฟรี ที่แท้ตัดแปะโลโก้-เอกสารเท็จ แต่ดันมี “ติ๊กถูกสีฟ้า”
ลิงก์ข่าว
www.thaipbs.or.th/verify/content/2411
ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน และได้ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ผลงานโดยรวมในปีนี้โดย
อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า
“ผลงานที่ส่งเข้าประกวดปีนี้มีความหลากหลาย เห็นถึงความตั้งใจของสำนักข่าวที่ส่งเข้าประกวด หลายข่าวมีประเด็นที่น่าสนใจมาก และไม่ได้ทำแค่ข่าวเดียวแล้วจบ มีการนำเสนอเป็นซีรีส์ มีความโดดเด่นโดยเฉพาะข่าวเชิงสืบสวน”
คุณ น.รินี เรืองหนู นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย กล่าวไว้ว่า “หมวดที่น่าสนใจมากในปีนี้ คือหมวดประเด็นสังคม สามารถหยิบยกประเด็นเล็กๆ ในสังคม ขึ้นมาเผยแพร่ ตีแผ่ ให้ประชาชนในสังคมได้รับทราบว่า เรายังมีเรื่องอะไรที่เป็นปัญหาของสังคมนี้ ที่ยังต้องการการแก้ไข”
คุณอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ Chief Product Officer, Pantip.com กล่าวว่า “เป็นอีกปีที่ตัดสินได้ยากมาก สำหรับประเภทคลิปวิดีโอ ให้น้ำหนัก Production เยอะเมื่อเทียบกับประเด็น เพราะ Production มีความยากในการถ่ายทำ ตัดต่อเดินเรื่องให้น่าดู น่าติดตามต่อให้จบคลิป ส่วนหมวดอินโฟกราฟิก ปีนี้ส่วนใหญ่เป็นกราฟิกแบบไทม์ไลน์ ดังนั้นเมื่อเราเห็นรูป ใช้เวลาดูไม่นาน 5-10 วิ ก็จะเข้าใจว่านำเสนอประเด็นอะไร”
คุณวสันต์ วณิชชากร ช่างภาพ สำนักข่าว AP กล่าวว่า “ปีนี้มีผลงานภาพหลายๆ ภาพที่ดีมากๆ แต่คณะกรรมการ พยายามให้ประเด็นของภาพมีความหลากหลาย ครั้งนี้ ทั้งเนื้อหา ทั้ง Production ทำได้ดีมากๆ”
คุณสภาพร อารักษ์วทนะ หัวหน้าฝ่ายสื่อสารสาธารณะและประชาสัมพันธ์ สภาผู้บริโภค กล่าวว่า “สำหรับผลงานข่าวผู้บริโภคที่นำเสนอในปีแรกนี้ สามารถสะท้อนปัญหาของผู้บริโภคที่เกิดขึ้นจริงในสังคม และเป็นปัญหาที่สภาผู้บริโภคจะต้องมาต้องยกระดับปัญหาตรงนี้ต่อไป เราต้องการการสื่อสารด้วยภาษาง่ายๆ เข้าถึงง่าย และเข้าใจง่าย”
คุณสุภิญญา กลางณรงค์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค(ประเทศไทย) กล่าวว่า “สำหรับการส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในประเภทรางวัลการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Best Fact Check and Verification) ซึ่งเป็นปีแรกที่มีรางวัลนี้ ก็มีความหลากหลาย ทั้งเรื่องของ AI ซึ่งร่วมสมัย และเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นปัญหาใหญ่สุดของประเทศไทยมาหลายปี แต่เรื่องการได้มาซึ่งการหักล้างข้อเท็จจริงนั้น ชิ้นที่ได้รางวัล และประทับใจมาก ใช้การตรวจสอบหลายรูปแบบมาก ใช้ทั้งการสัมภาษณ์เหมือนสื่อทั่วไป ใช้ทั้งเครื่องมือทางดิจิทัลเพื่อสืบค้น เป็นต้น”
ในการจัดงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากตัวแทนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชนชั้นนำที่เล็งเห็นความสำคัญของการร่วมพัฒนาคุณภาพข่าวดิจิทัลให้การสนับสนุนรางวัลและเข้าร่วมงาน ได้แก่ พลอากาศตรี อมร ชมเชย เลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ,คุณ สารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการสำนักงานสภาผู้บริโภค, คุณสุภิญญา กลางณรงค์ นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชน และผู้ร่วมก่อตั้งโคแฟค (ประเทศไทย), ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการมูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค)
สามารถรับชมบรรยากาศงานรางวัลข่าวดิจิทัลยอดเยี่ยม ประจำปี 2568 (Digital News Excellence Awards 2025) ย้อนหลังได้ทาง https://www.facebook.com/share/v/1DW367o8jV