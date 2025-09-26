ROG เปิดจอง Xbox Ally และ Ally X ในไทย เคาะราคาเริ่ม 18,990 บาท

ROG ประกาศเปิดตัวและเปิดให้สั่งจอง เครื่องเล่นเกมพกพารุ่นใหม่ ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X ขับเคลื่อนด้วยขุมพลังโปรเซสเซอร์ AMD Ryzen Z2 Series รุ่นใหม่ โดยไทยเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศแรก สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของคอมมูนิตี้ ROG Ally ในไทย
ROG ได้เปิดตัวเครื่องเล่นเกมพกพาสองรุ่นใหม่ เพื่อให้เกมเมอร์ได้เลือกตามสไตล์การเล่นและงบประมาณที่ต้องการ ประกอบด้วย ROG Xbox Ally ราคา 18,990 บาท มากับซีพียู AMD Ryzen Z2 A พร้อม AMD RDNA 2 RAM 16GB LPDDR5X-6400 SSD M.2 512GB แบตเตอรี่ 60Wh
ส่วน ROG Xbox Ally X ตัวแรง ราคา 29,990 บาท มากับซีพียู AMD Ryzen AI Z2 Extreme พร้อม NPU ในตัวกราฟิก RDNA 3.5 RAM 24GB LPDDR5X-8000 SSD M.2 ขนาด 1TB แบตเตอรี่ 80Wh
ทั้งนี้ ทางทีมงาน ROG และ Xbox ได้ทำงานร่วมกับสตูดิโอเกมชั้นนำอย่างใกล้ชิด เพื่อทดสอบและปรับแต่งเกม PC หลายพันเกมให้สามารถทำงานบนอุปกรณ์พกพาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ มอบประสบการณ์การเล่นเกมที่ลื่นไหลในทุกที่ทุกเวลา
สำหรับ โปรโมชันสุดพิเศษ! ROG x Street Fighter เฉพาะประเทศไทย ROG ได้ร่วมมือกับ Capcom จัดแคมเปญสุดพิเศษสำหรับผู้ที่สั่งจอง ROG Xbox Ally และ ROG Xbox Ally X ล่วงหน้า รับของพรีเมียมมูลค่ารวม 4,430 บาท ได้แก่ นวมชกมวย ROG x Street Fighter Boxing Gloves (มูลค่า 2,490 บาท) ได้รับแรงบันดาลใจจาก "สกัด" (SAGAT) จักรพรรดิมวยไทยจากเกม Street Fighter พร้อมโค้ดเกม Street Fighter 6 (มูลค่า 1,940 บาท) ที่รวมเนื้อหาเสริม Character Pass ซึ่งมีตัวละครสกัดให้เล่นในเกม
โดยแฟนเกมชาวไทยสามารถสั่งจองได้ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน – 16 ตุลาคม 2568 พร้อมรับของพรีเมียมสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่จัดทำขึ้นเพื่อประเทศไทยโดยเฉพาะ และมีกำหนดการรับเครื่อง: 17 – 31 ตุลาคม 2568 ได้ผ่าน ASUS Exclusive Store ROG Exclusive Store รวมถึงช่องทางออนไลน์ต่างๆ