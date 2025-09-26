ซีดีจีโกอินเตอร์ ส่งคอนโทรล ดาต้าฯ พัฒนาระบบทะเบียนราษฎรมัลดีฟส์

กลุ่มบริษัทซีดีจี ปักธงบทบาทที่ปรึกษาดิจิทัลระดับโลก หลังพาบริษัท "คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย)" รับงานจากรัฐบาลมัลดีฟส์ เพื่อออกแบบและกำหนดมาตรฐานระบบทะเบียนราษฎรและบัตรประชาชนดิจิทัล (CRVSID) ภายใต้โครงการ D’MADD หรือ Digital Maldives for Adaptation, Decentralization and Diversification วางรากฐานประเทศสู่สังคมดิจิทัลที่โปร่งใส เท่าเทียม และยั่งยืน
ซีดีจีย้ำว่าโครงการนี้เป็นก้าวสำคัญในการแก้โจทย์เชิงโครงสร้างของมัลดีฟส์ที่ประกอบด้วยหมู่เกาะกว่า 1,000 เกาะ ซึ่งเผชิญข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์และความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการรัฐ ข้อมูลทะเบียนราษฎรที่กระจัดกระจายทำให้การบริหารจัดการไม่แม่นยำ และประชาชนกลุ่มเปราะบางจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน เช่น การศึกษา สาธารณสุข หรือสวัสดิการสังคม
***พลิกโฉมบริการภาครัฐบนประเทศหมู่เกาะ
นายทวีศักดิ์ นิลวัชรมณี ประธานบริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด ในกลุ่มบริษัทซีดีจี กล่าวว่าระบบ D’MADD จะยกระดับการยืนยันตัวตนของประชาชนผ่านแพลตฟอร์มที่ปลอดภัย เชื่อมโยงข้อมูลแบบเรียลไทม์ ทั้งการแจ้งเกิด แจ้งตาย หรือย้ายถิ่นฐาน เพื่อให้รัฐสามารถวางนโยบายได้ตรงจุดและแม่นยำมากขึ้น
“มัลดีฟส์มีหมู่เกาะมากกว่า 1,000 เกาะ กำลังเผชิญความท้าทายด้านการเข้าถึงบริการภาครัฐที่ไม่เท่าเทียม และข้อมูลทะเบียนราษฎรที่กระจายไม่เป็นหนึ่งเดียว ทำให้การบริหารจัดการและการกำหนดนโยบายขาดความแม่นยำ โดยเฉพาะในกลุ่มประชาชนที่อยู่ห่างไกลหรืออยู่ในภาวะเปราะบาง ซึ่งมักเผชิญอุปสรรคในการลงทะเบียน ทั้งจากข้อจำกัดทางเศรษฐกิจ โอกาสทางการศึกษา และการรับรู้สิทธิขั้นพื้นฐาน ส่งผลให้ไม่สามารถเข้าถึงบริการที่จำเป็น เช่น การดูแลสุขภาพ การศึกษา และสวัสดิการสังคม เนื่องจากไม่มีเอกสารทางกฎหมายที่ครบถ้วน”
การพัฒนาครั้งนี้ขับเคลื่อนด้วยคุณค่าหลัก 3 ด้าน คือความเท่าเทียม (Equity) เพื่อให้ประชาชนทุกเกาะเข้าถึงบริการรัฐได้อย่างเสมอภาค ลดช่องว่างทางภูมิศาสตร์, ความโปร่งใส (Transparency) ผ่านฐานข้อมูลถูกรวมศูนย์ ใช้ข้อมูลเดียวกันทั้งระบบ ลดความซ้ำซ้อนและเพิ่มการตรวจสอบได้จริง และความมั่นใจ (Trust) ด้วยการใช้มาตรฐาน ICAO ร่วมกับเทคโนโลยี Biometric และระบบปกป้องข้อมูลขั้นสูง คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลตามมาตรฐานสากล
ซีดีจีชี้ว่าโครงการ CRVSID ไม่เพียงยกระดับทะเบียนราษฎรมัลดีฟส์ แต่ยังปูทางเชื่อมโยงกับระบบสากล เช่น e-Passport และ e-KYC ของภาคการเงิน เสริมศักยภาพประเทศสู่ “ดิจิทัลเนชั่น” อย่างเต็มรูปแบบ
“นี่ไม่ใช่แค่การพัฒนาระบบราชการกระดาษให้เป็นดิจิทัล แต่คือการสร้างความเชื่อมั่นใหม่ให้กับประเทศและประชาชน สะท้อนแนวทางของกลุ่มซีดีจีที่ยึดมั่นใน Technologies for a Better Society เพื่อส่งมอบคุณค่าที่แท้จริงให้กับทุกสังคมบนเวทีโลก” นายทวีศักดิ์ทิ้งท้าย.