YouTube เปิดข้อมูลโฆษณาบนแพลตฟอร์ม ROI สูงกว่าทีวี 2.9 เท่า

YouTube ประเทศไทย จัดงานประกาศผลรางวัล “YouTube Works Awards Thailand 2025” พร้อมเผยสถิติแพลตฟอร์มที่กลายเป็นเครื่องมือสำคัญทางธุรกิจ โดยมี "ครีเอเตอร์" เป็นหัวใจหลัก สร้าง ROI สูงกว่าทีวี 2.9 เท่า และสูงกว่าโซเชียลมีเดียอื่นๆ 1.6 เท่า
Sapna Chadha รองประธาน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ Google เอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า แม้ว่า YouTube Shorts จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดด้วยยอดรับชมทั่วโลกที่พุ่งจาก 7 หมื่นล้านเป็น 2 แสนล้านครั้งต่อวัน แต่คอนเทนต์วิดีโอยาวในไทยก็ยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งเช่นกัน โดยระยะเวลาการรับชมวิดีโอประเภทละครเพิ่มขึ้น 115% และพอดแคสต์เพิ่มขึ้น 50% ในปีที่ผ่านมา
ข้อมูลล่าสุดจาก Analytic Edge ที่ YouTube นำมาเปิดเผยในงาน พบว่า การลงทุนโฆษณาบน YouTube สร้างผลตอบแทน (ROI) ได้สูงกว่าทีวีถึง 2.9 เท่า และสูงกว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอื่นๆ 1.6 เท่า ซึ่งเป็นผลมาจากความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งระหว่างครีเอเตอร์และผู้ชม โดย 88% ของคนไทยเชื่อมั่นในมุมมองและความเห็นของครีเอเตอร์บน YouTube ที่มีต่อแบรนด์และผลิตภัณฑ์ มากกว่าแพลตฟอร์มอื่น
ขณะเดียวกัน ยังแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมผู้ชมชาวไทย 92% ใช้ YouTube เพื่อทำความเข้าใจในสิ่งที่ตนเองสนใจอย่างเจาะลึก ซึ่งความตั้งใจในการเข้ามาใช้งานนี้เอง ที่เปิดโอกาสให้แบรนด์สามารถเชื่อมต่อกับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
YouTube ยังพบ พฤติกรรมการรับชมยังขยายไปสู่จอทีวีอย่างมีนัยสำคัญ โดยเวลาในการรับชมผ่านทีวีที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตในไทย เพิ่มขึ้นมากกว่าสองเท่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นว่า YouTube สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ในทุกอุปกรณ์และทุกช่วงเวลา
อย่างไรก็ตาม หนึ่งในเทรนด์ที่น่าจับตามองที่สุดคือการเติบโตของวิดีโอคอมเมิร์ซ โดยเวลาในการรับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับการช้อปปิ้งบน YouTube ในประเทศไทยพุ่งสูงขึ้นถึง 400% ในปีที่ผ่านมา และ 88% ของนักช้อปชาวไทยยอมรับว่า YouTube มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าครั้งล่าสุด
มุกพิม อนันตชัย หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรธุรกิจ YouTube ประเทศไทยและเวียดนาม กล่าวเสริมว่า แบรนด์ที่ประสบความสำเร็จคือแบรนด์ที่เข้าใจพลังของครีเอเตอร์ และเปลี่ยนรูปแบบจากโฆษณาแบบเดิมๆ ไปสู่การเป็นพันธมิตรที่แท้จริง ร่วมกันสร้างคอนเทนต์ที่น่าเชื่อถือและเข้าถึงคอมมิวนิตี้ได้อย่างทรงพลัง
พร้อมกันนี้ ภายในงงาน ยังได้ประกาศถึงการเข้ารับตำแหน่งของ Rafael Scislowski ผู้จัดการประจำประเทศไทย (Country Manager กูเกิล ประเทศไทย คนใหม่ ที่เข้ามารับหน้าที่แทน แจ็คกี้ หวาง อีกด้วย
สำหรับรางวัลใหญ่ที่สุดของงาน "Best of Thailand" ในปีนี้ ตกเป็นของแคมเปญ Netflix, Squid Game Season 2 โดยผู้ชนะจากเวทีประเทศไทยทั้งหมดจะได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปในเดือนตุลาคมนี้