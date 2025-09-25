ศาลชี้ชะตา 26 ก.ย.68 สภาผู้บริโภคฟ้อง กสทช.ปล่อยควบรวมทรู-ดีแทค

ลุ้นคำตัดสินศาลปกครอง! พรุ่งนี้ (26 ก.ย.68) สภาผู้บริโภคฟ้อง กสทช. ปมควบทรู-ดีแทค ทำมือถือแพงขึ้น เน็ตช้า ตลาดผูกขาด ผู้บริโภคไร้ทางเลือก เสี่ยงซ้ำเติมคนรายได้น้อย
สภาองค์กรของผู้บริโภค โพสต์ข้อความเชิญชวน คนใช้มือถือ-คนใช้เน็ต ติดตามนัดชี้ขาด คดีฟ้องเพิกถอนมติ กสทช. ควบรวมทรูดีแทค กระทบประชาชน นำโดย น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ ประธานคณะอนุกรรมการด้านการสื่อสาร โทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาผู้บริโภค ในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย.68 เวลา 13.30 น. ที่ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ
พร้อมระบุว่า ก่อนเดือน ต.ค.65 ผู้ใช้มือถือทั่วประเทศยังคงจำได้ถึงทางเลือกในการซื้อแพ็กเก็จอินเทอร์เน็ตมือถือที่มีให้เลือกมากมายในตลาดที่มีการแข่งขันจากผู้ประกอบการใหญ่อย่างน้อยสามราย แต่หลังจากที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) มีมติรับทราบการควบรวมธุรกิจระหว่าง บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ TRUE และบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ DTAC ทำให้ตลาดมือถือเข้าข่ายผูกขาดเมื่อเหลือคู่แข่งใหญ่ในตลาดเพียงสองค่าย ทางเลือกของผู้บริโภคถูกจำกัดลง ในขณะที่ราคาค่าบริการสูงขึ้น แต่คุณภาพลดลงอย่างเห็นได้ชัด
ในวันที่ 26 ก.ย.นี้ สภาผู้บริโภคเชิญชวนให้ผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบจากตลาดผูกขาดที่เกิดจากการ ควบรวมทรู-ดีแทค ร่วมติดตามคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ในคดีที่สภาผู้บริโภคฟ้องร้องต่อ กสทช. ให้ยกเลิกมติดังกล่าวด้วยเหตุที่การควบรวมทำให้เกิดผลกระทบด้านลบต่อผู้บริโภคที่ใช้บริการมือถือทั่วประเทศ
การฟ้องร้องในครั้งนี้ สภาผู้บริโภคได้นำงานศึกษาวิจัยของ 101 พับลิค ทิงค์ แท๊งค์ 101 (101 Public Policy Think Tank) ที่ศึกษาติดตามผลกระทบจากการควบรวมกิจการมือถือและอินเทอร์เน็ตบ้าน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และได้มีการจัดทำรายงานเผยแพร่เมื่อเดือนก.ค.68 ที่ผ่านมา ซึ่งพบว่า ผู้บริโภคทั้งแบบเติมเงินและรายเดือนได้รับผลกระทบจากราคาค่าบริการที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญ โดยเฉพาะผู้ใช้บริการแบบเติมเงินที่ค่าบริการเพิ่มขึ้น 12-16% ซึ่งผู้บริโภคกลุ่มนี้มีจำนวนมากถึงประมาณ 80% ของตลาดมือถือ และส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อย
นอกจากนั้น การมีมติดังกล่าวที่เปิดทางให้มีการควบรวมไม่ได้เปิดรับฟังความเห็นของประชาชนหรือผู้ใช้บริการอย่างครบถ้วนเพียงพอ ทำให้ผู้บริโภคไร้ทางเลือกได้รับผลกระทบจากการผูกขาดที่มีผู้ให้บริการที่มีเพียง 2 ราย ซึ่งไม่เกิดการแข่งขัน ทำให้คุณภาพบริการลดลง และมีอัตราค่าบริการที่แพงขึ้น ด้วยเหตุนี้ สภาผู้บริโภคในฐานะตัวแทนผู้บริโภคตามกฎหมาย จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันลุ้นผลคำพิพากษาในวันที่ 26 ก.ย. จากการยื่นฟ้อง กสทช. เมื่อเดือน พ.ย.65