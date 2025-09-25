เลอโนโวครองอันดับ 8 บริษัทจัดการซัพพลายเชนที่ดีที่สุดของโลก จาก Gartner Supply Chain Top 25

เลอโนโวครองอันดับบริษัทซัพพลายเชนที่ดีที่สุดจากการจัดอันดับของ Gartner Supply Chain Top 25 ประจำปี 2568 อีกครั้ง ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานด้านซัพพลายเชน ท่ามกลางผู้นำระดับโลกจากหลากหลายอุตสาหกรรม ทั้งเภสัชกรรม ยานยนต์ สินค้าอุปโภคบริโภค และเทคโนโลยี โดยในปีนี้เลอโนโวได้ไต่อันดับจากอันดับที่ 10 ในปีที่ผ่านมา ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 8 การจัดอันดับของ Gartner จะมุ่งส่งเสริมองค์กรที่มีความเป็นผู้นำด้านกลยุทธ์และการดำเนินงานในซัพพลายเชนอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจของเลอโนโวคือการทำให้ทุกครัวเรือนและอุตสาหกรรมได้ใช้งาน AI อัจฉริยะสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลภายในองค์กรอย่างครอบคลุม ซึ่ง AI มีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างความแข็งแกร่งในระยะยาวให้กับการดำเนินงานทั่วโลกและซัพพลายเชนของบริษัท
คุณ Che Min Tu, รองประธานอาวุโสและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการเฉพาะกลุ่ม, เลอโนโว กล่าวว่า “ที่เลอโนโว เรามุ่งมั่นสร้างเทคโนโลยี AI ให้ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อทุกคน และพัฒนาเทคโนโลยีให้ตรงตามความคาดหวังของลูกค้า เราจึงจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ ก่อน โดยเริ่มจากการพัฒนากลุ่มธุรกิจภายในแบรนด์ ผ่านการบูรณาการ AI ให้เข้ากับซัพพลายเชนทั่วโลก เพื่อให้เราสามารถรองรับความต้องการทางธุรกิจและอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตขึ้น ไปจนถึงยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าและลดเวลาการดำเนินการทั้งสั่งซื้อและจัดส่ง ซึ่งทั้งหมดนี้นับเป็นการจัดการธุรกิจระดับโลกที่มีความซับซ้อนและมีไดนามิคมากที่สุด”
เส้นทางการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของเลอโนโวในช่วงระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการวางแผนดำเนินงานและด้านความร่วมมือระหว่างฝ่ายจัดซื้อและซัพพลายเออร์ ไปจนถึงพัฒนาและเปิดการมองเห็นให้กับโลจิสติกส์ โดยการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญของเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของเลอโนโว ที่โฟกัสการปรับแนวทางของซัพพลายเชนให้สอดคล้องกับพันธกิจด้านการกำกับดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม (ESG)
ทีมวิจัยและผู้เชี่ยวชาญของเลอโนโวกว่า 75 คน มีการพัฒนาและใช้เครื่องมือที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี AI เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงช่วยให้การตัดสินใจสามารถทำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมี AI agents ซัพพอร์ตการแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและมีประสิทธิภาพ โปรเจ็กต์พัฒนานี้ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนซัพพลายเชนทั่วโลกของเลอโนโว โดยให้ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญผ่านระบบตารางผลิตอัจฉริยะที่จะเพิ่มความแม่นยำในการวางแผนให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองได้ดียิ่งขึ้น รวมถึงช่วยตรวจสอบการดำเนินงานให้คุ้มค่ากับต้นทุนมากที่สุด
ปัจจุบัน ซัพพลายเชนของเลอโนโว มีโรงงานการผลิตมากกว่า 30 แห่ง โดยครอบคลุมทั้ง 11 ตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, จีน, ยุโรป, ตะวันออกกลางและแอฟริกา, อเมริกาเหนือ, และอเมริกาใต้ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2568 ที่ผ่านมา เลอโนโวร่วมกับ Alat ในการตั้งฐานการผลิตแห่งใหม่ในริยาด, ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ซึ่งฐานการผลิตแห่งใหม่นี้มีแผนกำหนดเริ่มดำเนินการในปี 2569 สำหรับการผลิตแล็ปท็อป, เดสก์ท็อป และเซิร์ฟเวอร์ เพื่อภูมิภาคแห่งนี้เป็นจำนวนหลายล้านเครื่อง โดยปกติแล้วฐานการผลิตทั่วโลกของเลอโนโวต่างมีความยืดหยุ่นสูงเพื่อรองรับและตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ