'ภาวุธ' ส่งจดหมายถึง รมว.ดีอี เสนอแผนดิจิทัลพลิกประเทศ

'ภาวุธ' ส่งจดหมายเปิดผนึกถึง รมว.ดีอี เสนอแผนดิจิทัลเร่งด่วน 5 เสาหลัก ชูเอกชนเดินนำรัฐหนุน ดันเทคโนโลยีไทย ปฏิรูปภาษีแพลตฟอร์ม บุกส่งออกออนไลน์ ยกระดับชาติด้วย AI
นายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ที่ปรึกษาและนายกกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย ส่ง ถึง นายไชยชนก ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) โดยเสนอแนวทางปฏิรูปประเทศไทยผ่านเทคโนโลยีอย่างเร่งด่วน ภายในระยะเวลา 4 เดือน ภายใต้กรอบ "Thailand Digital Transformation Framework" ที่เน้นการใช้ทรัพยากรเดิม ประสานความร่วมมือกับเอกชน และเร่งผลักดันนโยบายให้เกิดผลลัพธ์จริง
◉ ใช้พลังรัฐ-เอกชนขับเคลื่อนสังคม
ภายใต้เสาหลักที่หนึ่ง "Public–Private & Social Impact" นายภาวุธเสนอให้เอกชนเดินนำ รัฐคอยสนับสนุนอย่างเป็นระบบ โดยเสนอการจัดทำกรอบความร่วมมือ PPP ที่ให้สมาคมและภาคเอกชนในสาขา E-Commerce, FinTech, Logistics และ MarTech เป็นแกนกลางในการขับเคลื่อน โดยมีภาครัฐคอยประสาน สนับสนุน และกำหนด KPI ร่วมกัน
นอกจากนี้ ยังเสนอการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน E-Logistics และ Crossborder E-Commerce เพื่อให้สินค้าไทยส่งออกได้จริง รวมถึงการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม เช่น Telehealth, e-Learning และ Blockchain ด้านเกษตร โดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงานอย่าง DEPA และ NIA
◉ จัดระเบียบแพลตฟอร์มต่างชาติ แข่งขันเป็นธรรม
ขณะเดียวกัน เสาหลักที่สอง "Fair Digital Economy" ชี้เป้าไปที่การจัดเก็บภาษีแพลตฟอร์มต่างชาติอย่างเป็นระบบ ทั้ง Google, Facebook, TikTok และ Netflix เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประเทศและลดความเหลื่อมล้ำการแข่งขัน โดยประสานกับกรมสรรพากรที่ดำเนินการอยู่แล้ว แต่ยังเก็บภาษีได้น้อยกว่าความเป็นจริง
ควบคู่กันนี้ ยังเสนอการเปิดเวทีเจรจากับแพลตฟอร์มต่างชาติ เพื่อร่วมกันพัฒนาระบบ Anti-Scam API เชื่อมโยงกับตำรวจและธนาคารไทย ลดการหลอกลวงออนไลน์ที่แพร่ระบาดอย่างหนัก นอกจากนี้ ยังเสนอให้บังคับผู้ขายต่างชาติบนแพลตฟอร์ม Shopee, Lazada, TikTok Shop ต้องจดทะเบียนในไทยและเสียภาษีอย่างถูกต้อง คล้ายโมเดลอินโดนีเซีย
◉ ปั้น SME ไทยสู่ตลาดโลกด้วยอีคอมเมิร์ซ
ภายใต้เสาหลักที่สาม "Empower Thai SMEs & Tech Companies" นายภาวุธเสนอให้ผลักดัน Roadmap E-Commerce Export Hub เวอร์ชัน 2.0 โดยตั้งเป้าให้ SMEs ไทยหนึ่งล้านรายสามารถส่งออกผ่านช่องทางออนไลน์จริง พร้อมส่งเสริม Open Commerce Network ที่ลดการผูกขาดของแพลตฟอร์มต่างชาติ และให้บริษัทไทยเป็นตัวกลางช่วยเชื่อมโยงกับตลาดโลก
อีกทั้งยังเสนอการสร้างระบบ Credit Scoring สำหรับ SMEs ด้วย Big Data และ e-KYC เพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และผลักดันนโยบาย "Buy Thai Tech First" ให้รัฐและรัฐวิสาหกิจเลือกใช้บริการจากบริษัทเทคโนโลยีไทยเป็นอันดับแรก โดยตั้ง KPI จำนวนบริษัทที่สามารถเข้าไปให้บริการภาครัฐได้จริง
◉ ยกระดับประเทศด้วย AI และทักษะอนาคต
ในเสาหลักที่สี่ "AI, Data & Future Skills" นายภาวุธเสนอการจัดตั้ง AI Sandbox เพื่อให้เอกชนและสตาร์ทอัปทดสอบโครงการด้าน AI ในสาขาเกษตร การแพทย์ การศึกษา และอุตสาหกรรม โดยมีเป้าหมายชัดเจนและใช้ประโยชน์ได้จริง พร้อมให้ทุนสนับสนุน R&D
นอกจากนี้ ยังเสนอการสร้างหลักสูตรดิจิทัลแห่งชาติครอบคลุม Coding, Data, AI และ Cybersecurity เปิดอบรมฟรีหรือราคาถูกผ่านความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย สมาคม และเอกชน โดยตั้งเป้ายกระดับแรงงานทั้งระบบ รวมถึงขยายโอกาสสู่ต่างจังหวัดเพื่อกระจายรายได้
ที่สำคัญ ยังเสนอให้แต่ละหน่วยงานของรัฐมีกลุ่มนำร่อง ที่เริ่มใช้ AI อย่างจริงจัง โดยใช้เทคโนโลยีที่พัฒนาโดยคนไทย เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นต้นแบบให้เกิดการใช้ AI อย่างแพร่หลายในอนาคต
◉ วางโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มั่นคงทั่วประเทศ
เสาหลักสุดท้าย "Digital Infrastructure & Trust" ชูแนวคิดลงทุนโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง, อินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมในพื้นที่ห่างไกล และสร้าง Data Center และ Cloud ของไทยเอง เพื่อลดการพึ่งพาต่างชาติ
พร้อมกันนี้ ยังเสนอการเชื่อมบริการรัฐเข้ากับ Digital ID เดียว คือ ThaiD เพื่อเพิ่มความสะดวก ลดขั้นตอนราชการและคอร์รัปชัน อีกทั้งเสนอให้จัดตั้งศูนย์ Cyber Defense แห่งชาติ และสร้างมาตรฐาน Digital Trustmark เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคจากภัยไซเบอร์อย่างเป็นระบบ โดยใช้โครงสร้างเดิม เช่น DBD, ThaiD และกฎหมายของ ETDA มาเร่งผลักดัน
◉ เร่งเครื่องนโยบาย เห็นผลใน 4 เดือน
แม้เวลาจะมีเพียง 4 เดือน แต่นายภาวุธเน้นย้ำว่า การใช้หน่วยงานเดิม โครงการเดิม ร่วมกับภาคเอกชนอย่างจริงจัง จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้ โดยรัฐต้องทำหน้าที่เป็น "ผู้สนับสนุน" ให้เอกชนเดินหน้าได้อย่างมั่นใจและต่อเนื่อง
"นี่คือเสียงจากคนในอุตสาหกรรมดิจิทัลคนหนึ่ง ที่อยากเห็นประเทศไทยพลิกโฉมด้วยพลังของเทคโนโลยี และเปิดกว้างต่อความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อร่วมกันสร้างอนาคตใหม่ให้ประเทศอย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรม"