'กสทช.' ดัน USO เชื่อมไทย ลดเหลื่อมล้ำด้วยเน็ตทั่วประเทศ

'กสทช.' เดินหน้า USO เชื่อมไทยไร้เหลื่อมล้ำ ดันเน็ตเข้าถึงทุกพื้นที่ หนุนเด็ก-หมอ-เกษตรกร เข้าถึงโอกาสยุคดิจิทัลอย่างเท่าเทียม พร้อมโชว์นวัตกรรมยกระดับชีวิตทั่วประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ได้จัดงาน USO Connected for All : เชื่อมต่อชีวิต เชื่อมโยงอนาคต ที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้า เอ็มสเฟียร์ พร้อมถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ไปยังศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Net) และห้องบริการอินเทอร์เน็ตสาธารณะ (USO Wrap) จำนวน 2,184 แห่งทั่วประเทศ โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 20,000 คน ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจของประชาชนต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่ กสทช. พยายามผลักดันให้เข้าถึงได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นในเมืองหรือชนบท
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ประธาน กสทช.) กล่าวเปิดงานพร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ "บทบาทของ กสทช. ในการเดินหน้าเพื่อสร้างอนาคตในการสื่อสารผ่านยุคดิจิทัล" โดยย้ำว่า โครงการ Universal Service Obligation หรือ USO ถือเป็นหัวใจและจิตวิญญาณของสำนักงาน กสทช. ซึ่งมีพันธกิจสำคัญในการขจัดข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์และเศรษฐกิจ เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงสิทธิในการสื่อสารอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลเพียงใด ทั้งนี้ เพราะ USO ไม่ใช่แค่โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี หากแต่เป็นรากฐานของสังคมที่มีโอกาสอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ กล่าวว่า สำนักงานมีภารกิจในการเปลี่ยนความเหลื่อมล้ำ ให้กลายเป็นความเสมอภาค เปลี่ยนพื้นที่ห่างไกลให้เป็นพื้นที่แห่งโอกาส และเปลี่ยนการเชื่อมต่อ ให้กลายเป็นโอกาส ด้วยเหตุนี้ USO จึงเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงประเทศไปสู่อนาคตที่ทุกคนมีส่วนร่วม
"โลกของเราทุกวันนี้หมุนเร็วอย่างน่าตกใจ การสื่อสารกลายเป็นเหมือนลมหายใจ และการเชื่อมต่อคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญที่สุด แต่ในขณะที่หลายคนกำลังพุ่งทะยานไปข้างหน้า กลับยังมีประชาชนอีกจำนวนมากที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลัง ห่างไกลจากโลกดิจิทัลที่เต็มไปด้วยโอกาส เราไม่ได้พูดถึงแค่สัญญาณโทรศัพท์หรือความเร็วอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่หมายถึงโอกาสที่เด็กในชนบทจะเข้าถึงห้องเรียนที่ดีที่สุด โอกาสที่ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลจะได้รับการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่ต้องเดินทาง และโอกาสที่เกษตรกรจะใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิต" ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ กล่าว
อย่างไรก็ดี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ กล่าวว่า การลดความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลไม่ใช่ทางเลือก แต่คือภารกิจร่วมกันของทุกภาคส่วน กสทช. จึงตั้งใจผลักดันให้ทุกการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้นวันนี้ กลายเป็นเส้นใยแห่งอนาคตที่ถักทอประเทศไทยให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น พร้อมก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่ชีวิตของทุกคนเชื่อมโยงถึงกันอย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในประเทศ
ขณะเดียวกัน ภายในงานยังจัดแสดงผลงานจากโครงการ USO ทั่วประเทศ รวมถึงการสาธิตนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงบนโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง พร้อมเวทีเสวนาหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Cyber Security หรือ "เชื่อมโยงลดความเหลื่อมล้ำ ด้วยโครงข่าย USO" โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ด้าน Telehealth และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์เข้าร่วม ทั้งยังมีบริการตรวจเบาหวานจอประสาทตาให้กับประชาชนทั่วไปอีกด้วย นับเป็นอีกหนึ่งก้าวของ กสทช. ในการเดินหน้าเพื่อให้ทุกชีวิตได้เชื่อมโยงถึงกันอย่างแท้จริง