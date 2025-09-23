'NT' เซ็น 2 MOU ดัน Net Zero เปิด T-Alert แจ้งเตือนภัย

'NT' เซ็น 2 MOU ใหญ่ ดันไทยสู่ Net Zero พัฒนาแพลตฟอร์มคาร์บอนฟุตพริ้นท์เสริมแกร่งสิ่งแวดล้อม เปิดตัว 'T-Alert' ระบบ CBS แจ้งเตือนภัยฉุกเฉินเรียลไทม์ ยกระดับความปลอดภัยคนไทย
เมื่อวันที่ 23 ก.ย.68 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) หรือ NT ลงนามบันทึกความร่วมมือกับบริษัท วี กรีน เคยู จำกัด เพื่อพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มสำหรับการคำนวณและรายงานค่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร ถือเป็นก้าวสำคัญที่ช่วยผลักดันนโยบายระดับชาติด้านสิ่งแวดล้อม โดยตั้งเป้าไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามที่ไทยให้คำมั่นต่อประชาคมโลก
พันเอก สรรพชัยย์ หุวะนันทน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ NT กล่าวว่า ความร่วมมือครั้งนี้คือการผนึกกำลังระหว่างเทคโนโลยีดิจิทัลและองค์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดย NT มีจุดแข็งด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและวิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวมทั้งฐานลูกค้าครอบคลุมหลายภาคส่วน ซึ่งจะช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถบริหารจัดการและรายงานข้อมูลด้านคาร์บอนได้อย่างเป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำและการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนาคต
ขณะเดียวกัน NT ยังร่วมมือกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย พัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยแห่งชาติ "T-Alert" ด้วยเทคโนโลยี Cell Broadcast Service (CBS) ซึ่งสามารถส่งข้อความเจาะจงพื้นที่ได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลเตือนภัยที่ถูกต้อง รวดเร็ว และตรงต่อสถานการณ์
ดร.ณัฏฐวิทย์ สุฤทธิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสื่อสารไร้สาย NT กล่าวว่า การพัฒนาระบบ T-Alert จะช่วยยกระดับความปลอดภัยของสังคมไทยอย่างแท้จริง เนื่องจากเทคโนโลยี CBS สามารถแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินได้ครอบคลุมทั้งอุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว สึนามิ รวมถึงมลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 โดยระบบจะส่งข้อมูลแบบเรียลไทม์ไปยังประชาชน ซึ่งจะทำให้การแจ้งเตือนมีความทันการณ์และช่วยลดความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ