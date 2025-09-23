xs
เปิดตัว "OPPO A6 Pro 5G" เริ่มต้น 7,999 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ออปโป้ เปิดตัว OPPO A6 Pro 5G สมาร์ทโฟนตระกูล A Series อย่างเป็นทางการ ภายใต้สโลแกน “สมูทเกินต้าน ทนทานทุกดาเมจ” ดึง PiXXiE, โทมัส - ก้อง ร่วมโชว์ประสิทธิภาพความลื่นไหลของตัวเครื่องผ่านการเล่นเกมสุดมันส์ ในราคาเริ่มต้น 7,999 บาท

จุดเด่นของ OPPO A6 Pro 5G คือมากับความทนทานกว่าสมาร์ทโฟนในระดับราคาใกล้เคียงกัน ทั้งมาตรฐานการกันน้ำและฝุ่นระดับ IP69 และเสริมความแข็งแกร่งด้วยโครงสร้างที่ทนทานระดับมาตรฐานการทหาร ผ่านสาธิตการตกกระแทกและการกันน้ำ ภายในงานเปิดตัวด้วย


ตัวเครื่อง OPPO A6 Pro 5G มอบประสบการณ์การใช้งานที่ลื่นไหลด้วยหน้าจอ AMOLED อัตรารีเฟรช 120Hz ขนาด 6.57 นิ้ว ให้สีสันสดใสและการแสดงผลที่คมชัด เหมาะสำหรับการชมคอนเทนต์และเล่นเกม พร้อมติดตั้งระบบระบายความร้อน SuperCool VC ช่วยให้การเล่นเกมมีเฟรมเรตที่เสถียรและต่อเนื่อง

มาพร้อมแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ถึง 6,500 mAh รองรับเทคโนโลยีชาร์จไว 80W SUPERVOOC ช่วยให้ชาร์จแบตเตอรี่ได้อย่างรวดเร็วและใช้งานได้ตลอดทั้งวัน นอกจากนี้ ยังมีฟีเจอร์ AI แก้ไขภาพ ที่ช่วยให้การแต่งภาพสนุกและง่ายดายยิ่งขึ้น

OPPO A6 Pro 5G ได้รับการออกแบบ ด้วยแรงบันดาลใจจากลวดลายของดอกไม้ มีให้เลือก 2 สี ได้แก่ สีชมพู Coral Pink และ สีน้ำเงิน Stellar Blue วางจำหน่ายด้วยกัน 3 รุ่นคือ 6GB+128GB, 8GB+256GB และ รุ่น 12GB+256GB ในราคาเริ่มต้น 7,999 บาท


ทั้งนี้ ลูกค้าที่ซื้อ OPPO A6 Pro 5G ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2568 ถึง 21 ตุลาคม 2568 จะได้รับสิทธิพิเศษ รับฟรี E-VIP Plus ผ่านแอปพลิเคชัน MY OPPO ซึ่งประกอบด้วยประกันจอแตก 1 ปี (1 ครั้ง) และประกันความเสียหายจากน้ำ 1 ปี (1 ครั้ง) โดยผู้ที่ซื้อรุ่น 8GB+256GB และ 12GB+256GB รับเพิ่ม Gym Bag มูลค่า 1,299 บาท เพิ่มเติม

