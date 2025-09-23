UIH พร้อมนำองค์กรเข้าสู่ยุค Intent-based Infrastructure บริการเครือข่ายเพื่อธุรกิจยุคใหม่

บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) นำเสนอบริการเชื่อมต่อเครือข่ายรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยเปลี่ยนระบบเชื่อมต่อขององค์กรให้ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ Intent-Based Infrastructure ได้อย่างลงตัวแม่นยำ
คุณเบญจ เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด (UIH) กล่าวว่า UIH เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและโซลูชันสำหรับองค์กร พร้อมช่วยลูกค้าทำดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชันร่วมกับพันธมิตรธุรกิจ ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยครบวงจร
"UIH มีประสบการณ์ให้บริการลูกค้าหลายพันรายตลอดกว่า 30 ปี เรามีโครงสร้างพื้นฐานและระบบเชื่อมต่อเป็นของเราเอง จึงพร้อมตอบสนองความต้องการเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้กับลูกค้าองค์กรทุกขนาด"
UIH ก้าวข้ามบริการระบบเครือข่ายแบบเดิม สู่ Intent-based
คุณปกาสิต วัฒนา Chief Digital Infrastructure & Technology Officer , UIH ให้ความเห็นว่า ในอีก 5 ปีข้างหน้า เรามองเห็นการใช้งานเครือข่ายที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิงปริมาณข้อมูลและความซับซ้อนของการเชื่อมต่อ ปัจจัยสำคัญมาจากการเติบโตของการใช้งานสื่อวิดีโอ ความต้องการสื่อสารแบบเรียลไทม์ รวมถึงการนำ AI และ IoT มาใช้ในกระบวนการธุรกิจมากขึ้น องค์กรส่วนใหญ่จะต้องบริหารโครงข่ายที่กระจายตัวมากขึ้น ทั้งศูนย์ข้อมูลส่วนกลาง สาขา และการเชื่อมต่อกับ Cloud หลายค่าย ซึ่งจะทำให้รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายต้องเปลี่ยนจากการเน้นฮาร์ดแวร์เป็นหลัก ไปสู่การใช้บริการแบบ as a service และ Automation มากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่ได้หมายถึงการทิ้งระบบเดิมที่ยังมีความสำคัญต่อธุรกิจ แต่จะต้องออกแบบให้ระบบใหม่และระบบเดิมทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ การลงทุนจึงต้องยืดหยุ่นมากขึ้น ทั้งในด้าน Bandwidth ความปลอดภัย และความสามารถในการปรับเพิ่มหรือลดทรัพยากรได้ตามความต้องการจริงของธุรกิจ บทบาทของ UIH ในฐานะผู้ให้บริการเครือข่ายจะไม่ใช่เพียงผู้เชื่อมต่อ แต่พร้อมเป็นพันธมิตรที่ช่วยองค์กรแปลงความต้องการทางธุรกิจให้กลายเป็นสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่เหมาะสมที่สุด โดยใช้แนวคิด
Secure by Design และ Policy-driven Automation เพื่อสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และต้นทุน
UIH Network as a Service (UIH NaaS) เป็นบริการเครือข่ายที่ออกแบบให้ลูกค้าเลือกใช้ฟีเจอร์ด้านการเชื่อมต่อและความมั่นคงปลอดภัยตามความต้องการจริงและขอบเขตของบริการ โดยรวมถึงเทคโนโลยีสำคัญ เช่น SD-WAN, NAC, Firewall, Secure Web Gateway, Web Application Firewall, Zero Trust Network Access และ Load Balancer บริการทั้งหมดทำงานบนโครงข่าย MPLS และอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงของ UIH ซึ่งเชื่อมต่อได้ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน Cloud ของ UIH เอง และ Public Cloud ชั้นนำโดยตรง รองรับการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่ สาขา รวมถึงการเข้าถึงบริการจากภายนอกองค์กรได้อย่างปลอดภัยและยืดหยุ่น
บริการ Network as a Service (NaaS) ของ UIH ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยตั้งแต่สถาปัตยกรรมระบบ (Secure by Design) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเชื่อมต่อและใช้งานได้อย่างมั่นใจตั้งแต่เริ่มต้น ไม่ว่าจะเป็นการออกอินเทอร์เน็ตโดยตรงจากสาขา หรือการเข้าถึงระบบองค์กรจากภายนอกผ่าน Remote Access บริการนี้มีความยืดหยุ่นสูง สามารถปรับเพิ่มหรือลด Bandwidth ได้ตามความต้องการจริง ทั้งชั่วคราวหรือถาวร โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนหรือจัดหาอุปกรณ์เพิ่มเติม นอกจากนี้ยังรองรับการติดตั้งและปรับเปลี่ยนระบบเครือข่ายด้วย Touchless Deployment ซึ่งช่วยให้การตั้งค่าและการปรับปรุงระบบสามารถทำจากระยะไกลโดยอัตโนมัติ ลดความจำเป็นในการเข้าหน้างานและลดการหยุดชะงักของระบบให้น้อยที่สุด
รูปแบบการเชื่อมต่อระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา:
• บางสาขาต้องเชื่อมต่อผ่านสำนักงานใหญ่เป็นศูนย์กลาง
• บางสาขาต้องเชื่อมต่อตรงไปยังระบบ บน Cloud เพื่อความรวดเร็ว
• บางสาขาสามารถเชื่อมอินเทอร์เน็ตโดยตรงเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย
การออกแบบโครงสร้างเครือข่ายสำหรับสาขาต่างๆจึงต้องพิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งวิธีการเชื่อมต่อ เทคโนโลยีที่ใช้ และปริมาณความเร็วที่เหมาะสม ซึ่งอาจแตกต่างกันไปตามลักษณะการดำเนินงานของแต่ละสาขา
สำหรับองค์กรที่ลงทุนซื้ออุปกรณ์เครือข่ายเพื่อติดตั้งเอง ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลามักนำไปสู่การเปลี่ยนอุปกรณ์และระบบบ่อยครั้ง ทำให้ต้นทุนสูงขึ้นและการบริหารจัดการซับซ้อนขึ้น
แนวทางที่เหมาะสมคือเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการเชิงธุรกิจเป็นหลัก แล้วเลือกใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการเชื่อมต่อที่ตอบโจทย์มากที่สุด ซึ่งจะช่วยให้การลงทุนด้านเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยน
ได้ตามการเติบโตขององค์กร และสอดคล้องกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยไม่ยึดติดกับเทคโนโลยีเพียงรูปแบบเดียว Intent-based Infrastructure
UIH Network as a Service คือระบบเครือข่ายที่ออกแบบตามความต้องการทางธุรกิจของลูกค้าเป็นหลัก ไม่ใช่เทคโนโลยีเป็นหลัก UIH จะวิเคราะห์และเลือกสรร:
• รูปแบบการเชื่อมต่อที่เหมาะสม เช่น Private Link หรือ Broadband Internet
• เทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ - ไม่มากไป ไม่น้อยไป พอดีกับความต้องการ
• ความเร็วที่คุ้มค่า - จ่ายเท่าที่ใช้จริง (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)
• ระบบสำรอง - ป้องกันธุรกิจหยุดชะงัก
• ความปลอดภัย - ตามมาตรฐานองค์กร
ผลลัพธ์: เครือข่ายที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยให้องค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ
"เทคโนโลยีการเชื่อมต่อในปัจจุบันมีให้เลือกมากมาย แต่สิ่งสำคัญคือ องค์กรต้องการอะไรจึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ UIH จะแปลงความต้องการทางธุรกิจให้กลายเป็นเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่สุด สร้างเป็นระบบเครือข่ายที่ตอบโจทย์ทั้งด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และค่าใช้จ่าย" คุณปกาสิต วัฒนา, Chief Digital Infrastructure & Technology Officer, UIH
